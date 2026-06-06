Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Nvidia bắt tay Unitree tạo robot biết truyền dịch

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nvidia bắt tay Unitree tạo robot biết truyền dịch

Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.

Thiên Trang (TH)
Một bước tiến đáng chú ý của ngành robot vừa được công bố khi ba tên tuổi lớn gồm Nvidia, Unitree và Sharpa hợp tác phát triển thế hệ robot hình người mới có khả năng thực hiện những công việc cực kỳ tinh vi như lắp ráp linh kiện máy tính, truyền dịch tĩnh mạch và thao tác với các vật thể nhỏ, mở ra triển vọng đưa AI vật lý vào nhiều ngành công nghiệp quan trọng trên toàn cầu.
Một bước tiến đáng chú ý của ngành robot vừa được công bố khi ba tên tuổi lớn gồm Nvidia, Unitree và Sharpa hợp tác phát triển thế hệ robot hình người mới có khả năng thực hiện những công việc cực kỳ tinh vi như lắp ráp linh kiện máy tính, truyền dịch tĩnh mạch và thao tác với các vật thể nhỏ, mở ra triển vọng đưa AI vật lý vào nhiều ngành công nghiệp quan trọng trên toàn cầu.
Theo kế hoạch, robot H2 Plus sẽ được cung cấp cho các trường đại học và trung tâm nghiên cứu từ cuối năm 2026, với mục tiêu giúp giới khoa học huấn luyện hệ thống AI thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo tương đương con người, vốn được xem là một trong những thách thức lớn nhất của ngành robot hiện nay.
Theo kế hoạch, robot H2 Plus sẽ được cung cấp cho các trường đại học và trung tâm nghiên cứu từ cuối năm 2026, với mục tiêu giúp giới khoa học huấn luyện hệ thống AI thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo tương đương con người, vốn được xem là một trong những thách thức lớn nhất của ngành robot hiện nay.
Điểm nổi bật nhất của dự án nằm ở bộ bàn tay robot 22 bậc tự do do Sharpa phát triển, được thiết kế để mô phỏng khả năng vận động và cảm nhận xúc giác của bàn tay con người, cho phép robot thực hiện các thao tác như cầm nắm, xoay, điều chỉnh và sử dụng công cụ với độ chính xác cao hơn đáng kể so với nhiều hệ thống robot hiện có trên thị trường.
Điểm nổi bật nhất của dự án nằm ở bộ bàn tay robot 22 bậc tự do do Sharpa phát triển, được thiết kế để mô phỏng khả năng vận động và cảm nhận xúc giác của bàn tay con người, cho phép robot thực hiện các thao tác như cầm nắm, xoay, điều chỉnh và sử dụng công cụ với độ chính xác cao hơn đáng kể so với nhiều hệ thống robot hiện có trên thị trường.
Phát biểu bên lề triển lãm công nghệ Computex 2026, Jensen Huang cho rằng robot hình người sẽ trở thành nền tảng quan trọng đưa AI vào những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra cơ hội kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD trong tương lai gần.
Phát biểu bên lề triển lãm công nghệ Computex 2026, Jensen Huang cho rằng robot hình người sẽ trở thành nền tảng quan trọng đưa AI vào những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra cơ hội kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD trong tương lai gần.
Bên cạnh bộ bàn tay thông minh, hệ thống còn tích hợp thân robot H2 cao khoảng 1,83 mét của Unitree cùng bộ xử lý AI Jetson Thor của Nvidia đóng vai trò như "bộ não", giúp robot nhận thức môi trường xung quanh, xử lý dữ liệu cảm biến và đưa ra quyết định trong thời gian thực.
Bên cạnh bộ bàn tay thông minh, hệ thống còn tích hợp thân robot H2 cao khoảng 1,83 mét của Unitree cùng bộ xử lý AI Jetson Thor của Nvidia đóng vai trò như "bộ não", giúp robot nhận thức môi trường xung quanh, xử lý dữ liệu cảm biến và đưa ra quyết định trong thời gian thực.
Các chuyên gia đánh giá khả năng cảm nhận xúc giác là yếu tố then chốt giúp robot tiến gần hơn tới việc thay thế con người trong các công việc yêu cầu sự tỉ mỉ như lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, vệ sinh công nghiệp, là quần áo hoặc hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện các thủ thuật cơ bản tại bệnh viện.
Các chuyên gia đánh giá khả năng cảm nhận xúc giác là yếu tố then chốt giúp robot tiến gần hơn tới việc thay thế con người trong các công việc yêu cầu sự tỉ mỉ như lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, vệ sinh công nghiệp, là quần áo hoặc hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện các thủ thuật cơ bản tại bệnh viện.
Một lợi thế lớn của dự án là Nvidia không chỉ cung cấp phần cứng mà còn mang tới toàn bộ nền tảng mô phỏng, bộ công cụ AI và phần mềm huấn luyện robot, giúp các phòng thí nghiệm không còn phải mất nhiều thời gian ghép nối hàng loạt thành phần rời rạc trước khi bắt đầu nghiên cứu như trước đây.
Một lợi thế lớn của dự án là Nvidia không chỉ cung cấp phần cứng mà còn mang tới toàn bộ nền tảng mô phỏng, bộ công cụ AI và phần mềm huấn luyện robot, giúp các phòng thí nghiệm không còn phải mất nhiều thời gian ghép nối hàng loạt thành phần rời rạc trước khi bắt đầu nghiên cứu như trước đây.
Sự xuất hiện của robot H2 Plus được xem là minh chứng rõ nét cho xu hướng AI tác nhân đang bùng nổ trên toàn cầu, nơi các hệ thống trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu mà còn trực tiếp thực hiện công việc trong thế giới thực, hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe và tự động hóa công nghiệp trong những năm tới.
Sự xuất hiện của robot H2 Plus được xem là minh chứng rõ nét cho xu hướng AI tác nhân đang bùng nổ trên toàn cầu, nơi các hệ thống trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu mà còn trực tiếp thực hiện công việc trong thế giới thực, hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe và tự động hóa công nghiệp trong những năm tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#robot #Nvidia #Unitree #AI #công nghiệp #robot hình người

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT