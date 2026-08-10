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[GALLERY] Honda City 2026 đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda City 2026 đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mẫu xe Honda City 2026 mới đã lộ diện hình ảnh đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, xe dự kiến sẽ có máy hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản hiện tại.

Hải Nam
Một số chi tiết của Honda City 2026 mới vừa xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp mới nhất tại Việt Nam. Động thái đăng ký bảo hộ thiết kế được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu sedan hạng B này có thể sớm được Honda đưa về nước.
Một số chi tiết của Honda City 2026 mới vừa xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp mới nhất tại Việt Nam. Động thái đăng ký bảo hộ thiết kế được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu sedan hạng B này có thể sớm được Honda đưa về nước.
Honda City thế hệ thứ năm đã có mặt tại Việt Nam khoảng 6 năm. Phiên bản này cũng trải qua một đợt nâng cấp nhẹ cách đây khoảng 3 năm. Do đó, việc Honda chuẩn bị ra mắt phiên bản mới là điều phù hợp với vòng đời sản phẩm.
Honda City thế hệ thứ năm đã có mặt tại Việt Nam khoảng 6 năm. Phiên bản này cũng trải qua một đợt nâng cấp nhẹ cách đây khoảng 3 năm. Do đó, việc Honda chuẩn bị ra mắt phiên bản mới là điều phù hợp với vòng đời sản phẩm.
Tham khảo Honda City 2026 tại thị trường Thái Lan, xe có kích thước tổng thể chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Honda City 2026 sở hữu nhiều thay đổi về diện mạo so với đời trước.
Tham khảo Honda City 2026 tại thị trường Thái Lan, xe có kích thước tổng thể chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.589 mm, khoảng sáng gầm 135 mm. Honda City 2026 sở hữu nhiều thay đổi về diện mạo so với đời trước.
Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha Projector Lens, dải đèn LED nối liền, lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế mới. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, logo Honda dạng đơn sắc, cụm đèn hậu được thiết kế lại cùng cản sau tinh chỉnh.
Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha Projector Lens, dải đèn LED nối liền, lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế mới. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, logo Honda dạng đơn sắc, cụm đèn hậu được thiết kế lại cùng cản sau tinh chỉnh.
Bên trong khoang lái, Honda bổ sung thêm gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình giải trí trung tâm 10 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất và camera quan sát 360 độ. Danh sách công nghệ an toàn trên Honda City 2026 vẫn bao gồm gói Honda Sensing.
Bên trong khoang lái, Honda bổ sung thêm gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình giải trí trung tâm 10 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất và camera quan sát 360 độ. Danh sách công nghệ an toàn trên Honda City 2026 vẫn bao gồm gói Honda Sensing.
Các tính năng nổi bật gồm hỗ trợ đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ duy trì làn, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Các tính năng nổi bật gồm hỗ trợ đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ duy trì làn, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 tại Thái Lan là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm.
Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2026 tại Thái Lan là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm.
Sức mạnh được truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km. Nếu Honda City 2026 được đưa về Việt Nam, cấu hình động cơ và trang bị có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với chiến lược sản phẩm của Honda Việt Nam.
Sức mạnh được truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km. Nếu Honda City 2026 được đưa về Việt Nam, cấu hình động cơ và trang bị có thể có sự điều chỉnh để phù hợp với chiến lược sản phẩm của Honda Việt Nam.
Tại Thái Lan, Honda City 2026 được phân phối với hai kiểu thân xe sedan và hatchback. Các phiên bản gồm TURBO S CVT, e V, e SV và e RS. Tại Việt Nam, nhiều khả năng Honda vẫn chỉ phân phối biến thể sedan, tương tự chiến lược đã được duy trì trong nhiều năm qua.
Tại Thái Lan, Honda City 2026 được phân phối với hai kiểu thân xe sedan và hatchback. Các phiên bản gồm TURBO S CVT, e V, e SV và e RS. Tại Việt Nam, nhiều khả năng Honda vẫn chỉ phân phối biến thể sedan, tương tự chiến lược đã được duy trì trong nhiều năm qua.
Honda Việt Nam hiện chưa công bố thời điểm ra mắt City 2026. Tuy nhiên, việc mẫu xe đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, trong khi phiên bản mới đã được giới thiệu tại Thái Lan, cho thấy quá trình chuẩn bị cho thị trường Việt Nam có thể đã được Honda tính đến.
Honda Việt Nam hiện chưa công bố thời điểm ra mắt City 2026. Tuy nhiên, việc mẫu xe đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, trong khi phiên bản mới đã được giới thiệu tại Thái Lan, cho thấy quá trình chuẩn bị cho thị trường Việt Nam có thể đã được Honda tính đến.
Video: Xem chi tiết Honda City RS Hybrid e:HEV 2026 mới.
Hải Nam
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