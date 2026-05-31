Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Robot làm 85% nhưng HONOR vẫn giữ người ở khâu cuối

Số hóa - Xe

[GALLERY] Robot làm 85% nhưng HONOR vẫn giữ người ở khâu cuối

Nhà máy HONOR tại Thâm Quyến có thể xuất xưởng smartphone sau mỗi 28,5 giây nhờ robot, nhưng bước cuối cùng vẫn cần con người kiểm tra.

Thiên Trang (TH)
Nhà máy sản xuất smartphone thông minh của HONOR tại Pingshan, Thâm Quyến đang gây chú ý khi đạt mức tự động hóa lên tới 85%, với robot đảm nhiệm gần như toàn bộ dây chuyền và cứ mỗi 28,5 giây lại hoàn thiện một chiếc điện thoại mới.
Nhà máy sản xuất smartphone thông minh của HONOR tại Pingshan, Thâm Quyến đang gây chú ý khi đạt mức tự động hóa lên tới 85%, với robot đảm nhiệm gần như toàn bộ dây chuyền và cứ mỗi 28,5 giây lại hoàn thiện một chiếc điện thoại mới.
Không gian bên trong nhà máy khác hẳn hình dung về các xưởng sản xuất truyền thống khi robot di chuyển chính xác theo quỹ đạo cố định, hệ thống máy móc hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và môi trường được kiểm soát sạch sẽ như phòng thí nghiệm công nghệ cao.
Không gian bên trong nhà máy khác hẳn hình dung về các xưởng sản xuất truyền thống khi robot di chuyển chính xác theo quỹ đạo cố định, hệ thống máy móc hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và môi trường được kiểm soát sạch sẽ như phòng thí nghiệm công nghệ cao.
Theo HONOR, đây là nhà máy điện thoại đầu tiên đạt cấp độ 4 theo chuẩn CMMM của Trung Quốc, đồng nghĩa dây chuyền không chỉ tự động hóa mà còn có thể tự điều chỉnh linh hoạt theo từng dòng sản phẩm để tối ưu hiệu suất sản xuất smartphone cao cấp.
Theo HONOR, đây là nhà máy điện thoại đầu tiên đạt cấp độ 4 theo chuẩn CMMM của Trung Quốc, đồng nghĩa dây chuyền không chỉ tự động hóa mà còn có thể tự điều chỉnh linh hoạt theo từng dòng sản phẩm để tối ưu hiệu suất sản xuất smartphone cao cấp.
Hãng cho biết khoảng 60% thiết bị tự động trong nhà máy do chính đội ngũ R&amp;D của HONOR phát triển, từ robot vặn ốc, hệ thống AI kiểm tra lỗi linh kiện cho tới công nghệ phủ gel tản nhiệt bằng thuật toán nhận diện chính xác lượng vật liệu trên chip xử lý.
Hãng cho biết khoảng 60% thiết bị tự động trong nhà máy do chính đội ngũ R&D của HONOR phát triển, từ robot vặn ốc, hệ thống AI kiểm tra lỗi linh kiện cho tới công nghệ phủ gel tản nhiệt bằng thuật toán nhận diện chính xác lượng vật liệu trên chip xử lý.
Toàn bộ smartphone khi xuất xưởng đều được khắc mã QR laser để truy xuất nguồn gốc từng linh kiện, trong khi hệ thống AI có thể phát hiện lỗi lệch ốc hoặc sai số kỹ thuật với tỷ lệ chính xác cực cao nhằm giảm nguy cơ sản phẩm lỗi lọt ra thị trường.
Toàn bộ smartphone khi xuất xưởng đều được khắc mã QR laser để truy xuất nguồn gốc từng linh kiện, trong khi hệ thống AI có thể phát hiện lỗi lệch ốc hoặc sai số kỹ thuật với tỷ lệ chính xác cực cao nhằm giảm nguy cơ sản phẩm lỗi lọt ra thị trường.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là ở cuối dây chuyền vẫn có ba nhân viên trực tiếp cầm điện thoại để chụp ảnh, nghe nhạc và kiểm tra màn hình bằng mắt thường thay vì giao hoàn toàn cho robot hoặc AI.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là ở cuối dây chuyền vẫn có ba nhân viên trực tiếp cầm điện thoại để chụp ảnh, nghe nhạc và kiểm tra màn hình bằng mắt thường thay vì giao hoàn toàn cho robot hoặc AI.
HONOR giải thích rằng máy móc có thể đo thông số kỹ thuật rất chính xác nhưng chưa thể đánh giá “chất lượng cảm quan” như việc ảnh có tự nhiên hay không, âm thanh có dễ chịu hay màu sắc màn hình có đúng trải nghiệm mà người dùng thực sự mong đợi.
HONOR giải thích rằng máy móc có thể đo thông số kỹ thuật rất chính xác nhưng chưa thể đánh giá “chất lượng cảm quan” như việc ảnh có tự nhiên hay không, âm thanh có dễ chịu hay màu sắc màn hình có đúng trải nghiệm mà người dùng thực sự mong đợi.
Dù AI hiện đã được ứng dụng mạnh trong mô phỏng thiết kế smartphone và rút ngắn thời gian nghiên cứu sản phẩm, nhà máy HONOR cho thấy ngành công nghiệp điện thoại vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người trong khâu đánh giá trải nghiệm thực tế.
Dù AI hiện đã được ứng dụng mạnh trong mô phỏng thiết kế smartphone và rút ngắn thời gian nghiên cứu sản phẩm, nhà máy HONOR cho thấy ngành công nghiệp điện thoại vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người trong khâu đánh giá trải nghiệm thực tế.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#HONOR #tự động hóa #smartphone #robot #nhân viên #sản xuất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT