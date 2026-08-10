Hai cô gái xông vào đường băng sân bay Moscow cố lên máy bay bị lỡ chuyến

Hai nữ hành khách đã đuổi theo một chiếc máy bay của hãng Aeroflot đang cất cánh, trong đó một người vẫn còn cầm vali của mình.

Hai cô gái đến muộn chuyến bay của hãng Aeroflot tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow đã chạy vào khu vực đường băng cấm và cố gắng ngăn máy bay cất cánh. Vụ việc bất thường này xảy ra vào ngày 25 tháng 7, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng sau khi đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ mới đây.

Video: @omwambaKE / X

Theo tổng hợp các nguồn tin nước ngoài, chiếc máy bay đang được kéo đi khi những người phụ nữ đến khu vực đó. Nhân viên mặt đất đã dừng hoạt động sau khi phát hiện họ ở gần máy bay, cảnh sát giao thông sau đó đã can thiệp và đưa những người phụ nữ ra khỏi phi trường vì họ không được phép lên máy bay nữa.

Các báo cáo cho biết những người phụ nữ này đã lỡ chuyến bay theo lịch trình và dường như đã cố gắng tự mình lên máy bay thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ bên trong nhà ga. Số hiệu chuyến bay và điểm đến cụ thể vẫn chưa được xác nhận trong các báo cáo hiện có.

Khu vực đậu và di chuyển máy bay không mở cửa cho hành khách thông thường. Máy bay có thể được kéo đi trong khi các phương tiện mặt đất và nhân viên làm việc xung quanh, sẽ tạo ra những rủi ro nghiêm trọng cho bất kỳ ai vào mà không được phép.

Video đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng, nhiều người xem bày tỏ sự phẫn nộ trước sự cố chấp nhằm bắt kịp chuyến bay bị lỡ của hai cô gái. Đây không phải là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Nga về việc hành khách cố gắng lên máy bay sau khi lỡ chuyến bay. Vào tháng 5, một hành khách tại một sân bay khác của Nga được cho là đã chạy ra sân đỗ sau khi lỡ chuyến bay và sau đó bị phạt.