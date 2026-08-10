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[GALLERY] Volkswagen ID. Era 5X lộ diện, "đối thủ" Toyota RAV4 và Honda CR-V

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen ID. Era 5X lộ diện, "đối thủ" Toyota RAV4 và Honda CR-V

Volkswagen ID. Era 5X là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sẽ cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.

Nguyễn Chung
ID. Era 5X do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển đã xuất hiện trên danh mục mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Volkswagen ID. Era 5X là mẫu thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sử dụng nền tảng Compact Main Platform (CMP) phát triển cùng Xpeng và được trang bị kiến trúc điện/điện tử CEA.
ID. Era 5X do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển đã xuất hiện trên danh mục mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Volkswagen ID. Era 5X là mẫu thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sử dụng nền tảng Compact Main Platform (CMP) phát triển cùng Xpeng và được trang bị kiến trúc điện/điện tử CEA.
Volkswagen ID. Era 5X 2027 mới vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình ID. Era. Trong đó, khu vực đầu xe đi kèm dải đèn định vị LED vắt ngang liền mạch, logo Volkswagen đặt ở trung tâm và cụm đèn pha chính bố trí thấp hơn ở hai bên. Nhìn từ bên sườn, xe sở hữu phần nóc vuốt mượt mà về phía sau theo phong cách fastback.
Volkswagen ID. Era 5X 2027 mới vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình ID. Era. Trong đó, khu vực đầu xe đi kèm dải đèn định vị LED vắt ngang liền mạch, logo Volkswagen đặt ở trung tâm và cụm đèn pha chính bố trí thấp hơn ở hai bên. Nhìn từ bên sườn, xe sở hữu phần nóc vuốt mượt mà về phía sau theo phong cách fastback.
Bên dưới cánh gió mui là cụm đèn hậu nối liền hai bên khiến phần đuôi xe như rộng hơn và tạo sự tương đồng với khu vực phía trước. Nằm chính giữa đèn hậu là logo Volkswagen trong khi ngay phía dưới là tên của dòng xe ID. Era. Cản sau của Volkswagen ID. Era 5X được sơn đen và có thiết kế tối giản.
Bên dưới cánh gió mui là cụm đèn hậu nối liền hai bên khiến phần đuôi xe như rộng hơn và tạo sự tương đồng với khu vực phía trước. Nằm chính giữa đèn hậu là logo Volkswagen trong khi ngay phía dưới là tên của dòng xe ID. Era. Cản sau của Volkswagen ID. Era 5X được sơn đen và có thiết kế tối giản.
Kích thước dài x rộng x cao của Volkswagen ID. Era 5X lần lượt là 4.560 x 1.896 x 1.630 mm cao và chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Khách hàng có thể lựa chọn mâm 17 inch, 18 inch hoặc 19 inch khi mua mẫu SUV cỡ C này. Các tùy chọn cá nhân hóa bao gồm đồ họa đèn, cản trước/sau, viền cửa sổ, cửa sổ trời toàn cảnh và giá nóc.
Kích thước dài x rộng x cao của Volkswagen ID. Era 5X lần lượt là 4.560 x 1.896 x 1.630 mm cao và chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Khách hàng có thể lựa chọn mâm 17 inch, 18 inch hoặc 19 inch khi mua mẫu SUV cỡ C này. Các tùy chọn cá nhân hóa bao gồm đồ họa đèn, cản trước/sau, viền cửa sổ, cửa sổ trời toàn cảnh và giá nóc.
Volkswagen ID. Era 5X được trang bị cảm biến LiDAR mới cùng hệ thống hỗ trợ lái thông minh “Xingyun”, mang đến khả năng lái tự động theo lộ trình định sẵn trong đô thị ở cấp độ L2++. Bên trong, xe sẽ sử dụng khoang lái thông minh “Yunqi”, hướng tới trải nghiệm tương tác người và máy thuận tiện, hiệu quả hơn.
Volkswagen ID. Era 5X được trang bị cảm biến LiDAR mới cùng hệ thống hỗ trợ lái thông minh “Xingyun”, mang đến khả năng lái tự động theo lộ trình định sẵn trong đô thị ở cấp độ L2++. Bên trong, xe sẽ sử dụng khoang lái thông minh “Yunqi”, hướng tới trải nghiệm tương tác người và máy thuận tiện, hiệu quả hơn.
Theo các báo cáo trước đó, Volkswagen có thể đưa dòng xe phát triển tại Trung Quốc này sang châu Âu để phân phối trong tương lai. Cách đây không lâu, các đại lý Volkswagen tại Việt Nam cũng đã nhận cọc cho mẫu xe ID. Era 9X. Theo thông tin từ hãng Volkswagen, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay với giá bán dưới 3 tỷ đồng.
Theo các báo cáo trước đó, Volkswagen có thể đưa dòng xe phát triển tại Trung Quốc này sang châu Âu để phân phối trong tương lai. Cách đây không lâu, các đại lý Volkswagen tại Việt Nam cũng đã nhận cọc cho mẫu xe ID. Era 9X. Theo thông tin từ hãng Volkswagen, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm nay với giá bán dưới 3 tỷ đồng.
Volkswagen ID. Era 9X còn được trang bị kiểu động cơ hiếm hoi ở Việt Nam. Theo đó, đây là mẫu xe đầu tiên ra mắt Việt Nam với động cơ điện mở rộng phạm vi (EREV). Cụ thể hơn, xe được trang bị động cơ xăng EA211 EVO II với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Tuy nhiên, động cơ này không truyền lực trực tiếp đến bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện để sạc pin.
Volkswagen ID. Era 9X còn được trang bị kiểu động cơ hiếm hoi ở Việt Nam. Theo đó, đây là mẫu xe đầu tiên ra mắt Việt Nam với động cơ điện mở rộng phạm vi (EREV). Cụ thể hơn, xe được trang bị động cơ xăng EA211 EVO II với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 141 mã lực. Tuy nhiên, động cơ này không truyền lực trực tiếp đến bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện để sạc pin.
hiệm vụ truyền động cho xe thuộc về 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cầu sau. Mô-tơ điện trên cầu trước cho công suất tối đa 215 mã lực trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 295 mã lực. Tổng công suất của hệ thống đạt 510 mã lực trong khi mô-men xoắn kết hợp là 660 Nm.
hiệm vụ truyền động cho xe thuộc về 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cầu sau. Mô-tơ điện trên cầu trước cho công suất tối đa 215 mã lực trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 295 mã lực. Tổng công suất của hệ thống đạt 510 mã lực trong khi mô-men xoắn kết hợp là 660 Nm.
Xe còn sở hữu hộp số 1 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và pin có dung lượng 65,2 kWh. Volkswagen ID. Era 9X đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,57 lít/100 km. Xe có thể chạy hết quãng đường lên đến 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc sau khi sạc đầy pin kết hợp đầy bình nhiên liệu. Thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên đến 80% là khoảng 16,5 phút.
Xe còn sở hữu hộp số 1 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và pin có dung lượng 65,2 kWh. Volkswagen ID. Era 9X đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,57 lít/100 km. Xe có thể chạy hết quãng đường lên đến 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc sau khi sạc đầy pin kết hợp đầy bình nhiên liệu. Thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên đến 80% là khoảng 16,5 phút.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Volkswagen ID. Era 5X mới.
Nguyễn Chung
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