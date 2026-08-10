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[GALLERY] Chi tiết Bugatti Mistral odo hơn 500 km, rao bán hơn 249 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Bugatti Mistral odo hơn 500 km, rao bán hơn 249 tỷ đồng

Mẫu siêu xe Mistral không đơn thuần chỉ là chiếc hypercar mui trần của nhà Bugatti, mà nó còn được xem là dòng xe cuối cùng sở hữu động cơ W16 huyền thoại.

Nguyễn Anh
Chiếc Bugatti Mistral mui trần trong bài viết này được rao bán từ trang RM Sotheby’s này mang lớp sơn ngoại thất phối màu Đỏ Ý (Italian Red) và Đen Nocturne, kết hợp không gian nội thất bọc da màu Đỏ Ý và Đen Beluga Black tuyệt đẹp.
Chiếc Bugatti Mistral mui trần trong bài viết này được rao bán từ trang RM Sotheby’s này mang lớp sơn ngoại thất phối màu Đỏ Ý (Italian Red) và Đen Nocturne, kết hợp không gian nội thất bọc da màu Đỏ Ý và Đen Beluga Black tuyệt đẹp.
Bugatti Mistral được trang bị gói tuỳ chọn từ nhà máy có trị giá hơn 325.000 USD (khoảng 8,5 tỷ đồng), đã đẩy giá trị của chiếc xe này vượt trội hơn. Nó đang được Sotheby’s rao bán với mức giá tăng gần như gấp đôi khi xe xuất xưởng, mức giá ước tính 9,5 triệu USD (tương đương 249 tỷ đồng) trong phiên đấu giá.
Bugatti Mistral được trang bị gói tuỳ chọn từ nhà máy có trị giá hơn 325.000 USD (khoảng 8,5 tỷ đồng), đã đẩy giá trị của chiếc xe này vượt trội hơn. Nó đang được Sotheby’s rao bán với mức giá tăng gần như gấp đôi khi xe xuất xưởng, mức giá ước tính 9,5 triệu USD (tương đương 249 tỷ đồng) trong phiên đấu giá.
Vào năm ngoái, có một chiếc Bugatti Mistral tương tự được chào bán lần đầu với mức 5,1 triệu USD (khoảng 134 tỷ đồng). Tên gọi của "Mistral" bắt nguồn từ cơn gió vùng Địa Trung Hải thổi qua miền Nam nước Pháp và chỉ có tổng cộng 99 chiếc Mistral được sản xuất.
Vào năm ngoái, có một chiếc Bugatti Mistral tương tự được chào bán lần đầu với mức 5,1 triệu USD (khoảng 134 tỷ đồng). Tên gọi của "Mistral" bắt nguồn từ cơn gió vùng Địa Trung Hải thổi qua miền Nam nước Pháp và chỉ có tổng cộng 99 chiếc Mistral được sản xuất.
Chiếc xe trong bài viết này có odo mới lăn bánh chỉ 321 dặm (khoảng 516 km). Thậm chí, một số bức ảnh cho thấy các lớp nylon bảo vệ dán trên xe từ khi xuất xưởng vẫn còn nguyên trên các tấm ốp nội thất.
Chiếc xe trong bài viết này có odo mới lăn bánh chỉ 321 dặm (khoảng 516 km). Thậm chí, một số bức ảnh cho thấy các lớp nylon bảo vệ dán trên xe từ khi xuất xưởng vẫn còn nguyên trên các tấm ốp nội thất.
Động cơ W16 trên Bugatti Mistral với 4 tăng áp là hiện diện của những giấc mơ về kỹ thuật và hiệu suất. Dù có thể không phải là khối động cơ gầm rú cảm xúc nhất, nhưng nó chắc chắn đứng đầu về sức mạnh tuyệt đối và tốc độ.
Động cơ W16 trên Bugatti Mistral với 4 tăng áp là hiện diện của những giấc mơ về kỹ thuật và hiệu suất. Dù có thể không phải là khối động cơ gầm rú cảm xúc nhất, nhưng nó chắc chắn đứng đầu về sức mạnh tuyệt đối và tốc độ.
Trải qua nhiều năm, động cơ này đã gắn bó với 3 dòng xe độc đáo của Bugatti gồm Veyron, Chiron và Mistral, với công suất vượt mốc 1.000 mã lực trên tất cả các phiên bản. Sau một thời gian dài, lời tạm biệt động cơ W16 là Mistral trước khi Bugatti bước sang công nghệ động cơ mới.
Trải qua nhiều năm, động cơ này đã gắn bó với 3 dòng xe độc đáo của Bugatti gồm Veyron, Chiron và Mistral, với công suất vượt mốc 1.000 mã lực trên tất cả các phiên bản. Sau một thời gian dài, lời tạm biệt động cơ W16 là Mistral trước khi Bugatti bước sang công nghệ động cơ mới.
Chính vì vậy, Mistral trở thành mẫu xe Bugatti được thèm khát bậc nhất, đại diện cho những gì tinh túy nhất của kỷ nguyên huy hoàng sắp khép lại từ nhà chế tạo xe hơi danh tiếng này. Bây giờ cỗ xe hoàn hảo đang được đem ra đấu giá.
Chính vì vậy, Mistral trở thành mẫu xe Bugatti được thèm khát bậc nhất, đại diện cho những gì tinh túy nhất của kỷ nguyên huy hoàng sắp khép lại từ nhà chế tạo xe hơi danh tiếng này. Bây giờ cỗ xe hoàn hảo đang được đem ra đấu giá.
Mistral là dòng xe thương mại cuối cùng của Bugatti sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0 lít. Trên chiếc xe này, khối động cơ sản sinh công suất khủng khiếp lên tới 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm.
Mistral là dòng xe thương mại cuối cùng của Bugatti sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0 lít. Trên chiếc xe này, khối động cơ sản sinh công suất khủng khiếp lên tới 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm.
Xe có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h dưới 2 giây và tốc độ tối đa khoảng 454 km/h, biến Mistral trở thành mẫu xe mui trần nhanh nhất từng được sản xuất.
Xe có thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h dưới 2 giây và tốc độ tối đa khoảng 454 km/h, biến Mistral trở thành mẫu xe mui trần nhanh nhất từng được sản xuất.
Tuy nhiên sức mạnh của Mistral không chỉ nằm trên những tờ giấy thông số kỹ thuật. Dù giới lãnh đạo Bugatti từng tuyên bố không còn mặn mà với các cuộc đua phá kỷ lục, bản năng của một kẻ dẫn đầu vẫn thôi thúc họ vươn lên đỉnh cao nhất.
Tuy nhiên sức mạnh của Mistral không chỉ nằm trên những tờ giấy thông số kỹ thuật. Dù giới lãnh đạo Bugatti từng tuyên bố không còn mặn mà với các cuộc đua phá kỷ lục, bản năng của một kẻ dẫn đầu vẫn thôi thúc họ vươn lên đỉnh cao nhất.
Sẽ chỉ có tổng cộng 99 chiếc Mistral được Bugatti sản xuất và hiện chiếc xe cuối cùng cũng đã lăn bánh khỏi nhà máy đã khép lại một chương rực rỡ chon dòng xe này cùng động cơ W16, đồng thời mở ra một hành trình công nghệ đầy hứa hẹn cho biểu tượng tốc độ nước Pháp.
Sẽ chỉ có tổng cộng 99 chiếc Mistral được Bugatti sản xuất và hiện chiếc xe cuối cùng cũng đã lăn bánh khỏi nhà máy đã khép lại một chương rực rỡ chon dòng xe này cùng động cơ W16, đồng thời mở ra một hành trình công nghệ đầy hứa hẹn cho biểu tượng tốc độ nước Pháp.
Video: Giới thiệu siêu phẩm hypercar Bugatti W16 Mistral.
Nguyễn Anh
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