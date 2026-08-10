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Thực tế hạ tầng bãi đỗ, điểm trung chuyển vùng phát thải thấp Hà Nội

Sống xanh

Thực tế hạ tầng bãi đỗ, điểm trung chuyển vùng phát thải thấp Hà Nội

Hà Nội bố trí 220 bãi đỗ xe và 10 điểm trung chuyển dọc Vành đai 1, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh.

Minh Phương
Hà Nội chính thức triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ từ 1/7 đến hết năm 2026. Khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.
Hà Nội chính thức triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ từ 1/7 đến hết năm 2026. Khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.
Theo Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp, thành phố sẽ từng bước triển khai mô hình này tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao và mật độ giao thông lớn.
Theo Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp, thành phố sẽ từng bước triển khai mô hình này tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao và mật độ giao thông lớn.
Để phục vụ Đề án, TP Hà Nội triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh. Việc quy hoạch 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện cùng 10 điểm trung chuyển "Park &amp; Ride" kết hợp trạm sạc điện, điểm xe đạp công cộng và xe buýt trợ giá nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng xe cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí Thủ đô.
Để phục vụ Đề án, TP Hà Nội triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh. Việc quy hoạch 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện cùng 10 điểm trung chuyển "Park & Ride" kết hợp trạm sạc điện, điểm xe đạp công cộng và xe buýt trợ giá nhằm khuyến khích người dân giảm sử dụng xe cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí Thủ đô.
Ghi nhận thực tế dọc tuyến Vành đai 1 - từ Cầu Giấy (đoạn qua Đại học Giao thông vận tải), qua Xã Đàn - Ô Chợ Dừa, Trần Khát Chân, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư đến các trục đường quanh Hồ Gươm - hệ thống hạ tầng phục vụ vùng phát thải thấp đã đồng loạt hiện diện.
Ghi nhận thực tế dọc tuyến Vành đai 1 - từ Cầu Giấy (đoạn qua Đại học Giao thông vận tải), qua Xã Đàn - Ô Chợ Dừa, Trần Khát Chân, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư đến các trục đường quanh Hồ Gươm - hệ thống hạ tầng phục vụ vùng phát thải thấp đã đồng loạt hiện diện.
Biển thông báo dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt (ứng dụng VETC) được lắp đặt tại các bãi đỗ xe ven Vành đai 1. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian ra vào bãi, tránh ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.
Biển thông báo dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt (ứng dụng VETC) được lắp đặt tại các bãi đỗ xe ven Vành đai 1. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian ra vào bãi, tránh ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.
Một bãi trông giữ phương tiện trên trục đường chính được gắn biển chỉ dẫn chuẩn quy chuẩn "Trông giữ phương tiện vào vùng phát thải thấp", tạo thuận lợi cho người dân nhận diện điểm đỗ xe chuyển tiếp.
Một bãi trông giữ phương tiện trên trục đường chính được gắn biển chỉ dẫn chuẩn quy chuẩn "Trông giữ phương tiện vào vùng phát thải thấp", tạo thuận lợi cho người dân nhận diện điểm đỗ xe chuyển tiếp.
Bãi trông giữ xe và chốt điều khiển giao thông tại nút giao then chốt Ô Chợ Dừa - Xã Đàn. Đây là "màng lọc" quan trọng nhằm giảm tải lưu lượng ô tô, xe máy cá nhân di chuyển từ quận Đống Đa sang quận Hoàn Kiếm.
Bãi trông giữ xe và chốt điều khiển giao thông tại nút giao then chốt Ô Chợ Dừa - Xã Đàn. Đây là "màng lọc" quan trọng nhằm giảm tải lưu lượng ô tô, xe máy cá nhân di chuyển từ quận Đống Đa sang quận Hoàn Kiếm.
Tại đường Trần Khát Chân, các vị trí trông giữ phương tiện dưới lòng đường và trên hè được quy hoạch theo vạch sơn kẻ rõ ràng, kết hợp biển cấm dừng đỗ sai quy định để giữ độ rộng mặt đường cho giao thông chung.
Tại đường Trần Khát Chân, các vị trí trông giữ phương tiện dưới lòng đường và trên hè được quy hoạch theo vạch sơn kẻ rõ ràng, kết hợp biển cấm dừng đỗ sai quy định để giữ độ rộng mặt đường cho giao thông chung.
Bãi đỗ xe trung chuyển dự kiến được bố trí tại số 102 đường Trần Khát Chân.
Bãi đỗ xe trung chuyển dự kiến được bố trí tại số 102 đường Trần Khát Chân.
Bãi đỗ xe trên đường Trần Nhật Duật. Nằm sát mép ngoài Vành đai 1, công trình này có khả năng tiếp nhận hàng trăm lượt ô tô mỗi ngày từ hướng cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy đổ về.
Bãi đỗ xe trên đường Trần Nhật Duật. Nằm sát mép ngoài Vành đai 1, công trình này có khả năng tiếp nhận hàng trăm lượt ô tô mỗi ngày từ hướng cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy đổ về.
Trục đường Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật là ranh giới tự nhiên phía Đông của Vành đai 1. Mạng lưới bãi đỗ xe dọc trục này giúp ngăn các phương tiện phát thải cao đi sâu vào khu vực Phố Cổ.
Trục đường Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật là ranh giới tự nhiên phía Đông của Vành đai 1. Mạng lưới bãi đỗ xe dọc trục này giúp ngăn các phương tiện phát thải cao đi sâu vào khu vực Phố Cổ.
Biển báo "ZONE - Vùng phát thải thấp" cùng biển chỉ dẫn giao thông được lắp đặt tại góc phố Lý Thái Tổ, đánh dấu khu vực lõi bắt đầu áp dụng các tiêu chí kiểm soát khí thải nghiêm ngặt.
Biển báo "ZONE - Vùng phát thải thấp" cùng biển chỉ dẫn giao thông được lắp đặt tại góc phố Lý Thái Tổ, đánh dấu khu vực lõi bắt đầu áp dụng các tiêu chí kiểm soát khí thải nghiêm ngặt.
Bên trong các bãi đỗ xe ven vành đai, hạ tầng trạm sạc cho ô tô và xe máy điện đang tiếp tục được bổ sung, đáp ứng nhu cầu sạc pin của các phương tiện phát thải bằng 0 (Zero Emission Vehicles).
Bên trong các bãi đỗ xe ven vành đai, hạ tầng trạm sạc cho ô tô và xe máy điện đang tiếp tục được bổ sung, đáp ứng nhu cầu sạc pin của các phương tiện phát thải bằng 0 (Zero Emission Vehicles).
Nhờ việc phân luồng từ xa và bố trí 220 bãi đỗ xe quanh Vành đai 1, không gian giao thông khu vực trung tâm Bờ Hồ và Phố Cổ trở nên thông thoáng hơn, tạo tiền đề xây dựng Thủ đô xanh, sạch, hiện đại.
Nhờ việc phân luồng từ xa và bố trí 220 bãi đỗ xe quanh Vành đai 1, không gian giao thông khu vực trung tâm Bờ Hồ và Phố Cổ trở nên thông thoáng hơn, tạo tiền đề xây dựng Thủ đô xanh, sạch, hiện đại.
Một điểm đỗ xe trên phố Xã Đàn.
Minh Phương
#Hà Nội #hạ tầng giao thông #vùng phát thải thấp #bãi đỗ xe #giao thông xanh #phố cổ

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