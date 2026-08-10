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Hành trình “500 ngày đêm” đón các anh trở về ở Hà Tĩnh

Chính trị

Hành trình “500 ngày đêm” đón các anh trở về ở Hà Tĩnh

Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ tạo cơ sở khoa học cho công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Hạo Nhiên
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Hà Tĩnh được khởi động tại xã Can Lộc vào cuối tháng 5/2026.
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Hà Tĩnh được khởi động tại xã Can Lộc vào cuối tháng 5/2026.
Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Can Lộc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ khác trên toàn tỉnh.
Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Can Lộc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ khác trên toàn tỉnh.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên việc khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin tại Hà Tĩnh được thực hiện một cách khoa học, tỉ mỉ, chặt chẽ, bảo đảm sự tôn nghiêm, độ chính xác cao.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên việc khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin tại Hà Tĩnh được thực hiện một cách khoa học, tỉ mỉ, chặt chẽ, bảo đảm sự tôn nghiêm, độ chính xác cao.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã khai quật 554 phần mộ liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN…
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã khai quật 554 phần mộ liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN…
Công việc lặng lẽ ấy thắp lên hy vọng xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với gia đình sau nhiều thập kỉ người thân mỏi mòn chờ đợi.
Công việc lặng lẽ ấy thắp lên hy vọng xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với gia đình sau nhiều thập kỉ người thân mỏi mòn chờ đợi.
Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm, lực lượng chức năng phát hiện cây bút Kim Tinh khắc dòng chữ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" trong phần mộ một liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm, lực lượng chức năng phát hiện cây bút Kim Tinh khắc dòng chữ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" trong phần mộ một liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Tại nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen), lực lượng chức năng cũng tìm thấy mảnh vải dù ghi những dòng chữ viết tay, cùng nhiều di vật tại các phần mộ liệt sĩ.
Tại nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen), lực lượng chức năng cũng tìm thấy mảnh vải dù ghi những dòng chữ viết tay, cùng nhiều di vật tại các phần mộ liệt sĩ.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.
Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai khẩn trương, đồng bộ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho dữ liệu quốc gia. Đây là bước đi then chốt phục vụ công tác đối sánh gen, mở ra hy vọng trả lại tên tuổi cho những anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, để đưa các anh trở về quê hương và gia đình.
Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai khẩn trương, đồng bộ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho dữ liệu quốc gia. Đây là bước đi then chốt phục vụ công tác đối sánh gen, mở ra hy vọng trả lại tên tuổi cho những anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, để đưa các anh trở về quê hương và gia đình.
>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
Hạo Nhiên
#Liệt sĩ #Hà Tĩnh #500 ngày đêm #xác định #danh tính #anh hùng

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