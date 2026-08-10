Hành trình “500 ngày đêm” đón các anh trở về ở Hà Tĩnh

Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ tạo cơ sở khoa học cho công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026, với doanh số ôtô giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng xe máy cũng ghi nhận sụt giảm.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, MG đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với loạt xe mới, đáng chú ý nhất chính là MG RX9.
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
Mẫu siêu xe Mistral không đơn thuần chỉ là chiếc hypercar mui trần của nhà Bugatti, mà nó còn được xem là dòng xe cuối cùng sở hữu động cơ W16 huyền thoại.
Volkswagen ID. Era 5X là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sẽ cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.
Để đối phó với các đội phòng không cơ động và UAV đánh chặn của Ukraine với UAV tấn công Geran, Nga đã tìm ra giải pháp đối phó.
Hà Nội bố trí 220 bãi đỗ xe và 10 điểm trung chuyển dọc Vành đai 1, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh.
Mẫu xe Honda City 2026 mới đã lộ diện hình ảnh đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, xe dự kiến sẽ có máy hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản hiện tại.
Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên Freelander đã chính thức được “hồi sinh” dưới một thương hiệu độc lập do liên doanh Chery Jaguar Land Rover (CJLR) phát triển.
Vietnam Scooters Fest 2026 là sự kiện do cộng đồng những người yêu scooter tại Việt Nam khởi xướng dành cho những tín đồ đam mê diễn ra từ ngày 8 đến 9/8/2026.
Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.
Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.
Maextro V800 được định vị là mẫu xe dành cho chủ nhân có tài xế riêng, khách sạn cao cấp, hàng không, công ty điện ảnh, tổ chức thể thao và các tập đoàn lớn.
Hyundai vừa trưng bày mẫu xe MPV Stargazer X 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á, trước khi dòng Stargazer chính thức được mở bán vào quý IV/2026.
Subaru đã ra mắt Outback thế hệ thứ 7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu xe này xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV chạy điện MG4X 2026 có giá bán ra từ 99.800-116.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 349-409 triệu đồng).
Ford vừa công bố đầy đủ thông tin về mẫu xe SUV Explorer 2027 tại thị trường Trung Quốc, sau khi mẫu SUV ba hàng ghế này bắt đầu nhận đặt trước.
Toyota Innova Cross 2027 tiếp tục xuất hiện chạy thử với lớp ngụy trang được cắt giảm đáng kể, hé lộ diện mạo mới ở đầu xe cùng một số nâng cấp đáng chú ý.
Sau khi ngừng sản xuất động cơ W16, Bugatti đã chế tạo chiếc hypercar đặc biệt Destrier, vẫn với cỗ máy này, dựa trên khung gầm liền khối sợi carbon của Bolide.
Ford Philippines vừa ra mắt Territory Hybrid Platinum, bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory. Xe được nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ...