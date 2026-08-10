Kỳ quái cảnh tượng giếng nước 'nổi sóng' dữ dội nhiều ngày tại Ấn Độ

Một chiếc giếng tại Ấn Độ đang gây xôn xao khi nước bên trong liên tục dao động, trong khi những chiếc giếng nằm ngay gần đó vẫn bình thường.

Một chiếc giếng tại bang Gujarat, Ấn Độ, đang thu hút sự chú ý khi mặt nước bên trong liên tục dao động qua lại không ngừng. Hiện tượng này càng trở nên khó lý giải bởi những chiếc giếng nằm ngay gần đó vẫn hoàn toàn yên ắng.

Video: @Araghchhi / X

Theo Times of India, chiếc giếng kỳ lạ nằm trong khu đất nông nghiệp của ông Pranjivan Sadariya, tại làng Virparda, quận Morbi.

Ông Sadariya cho biết giếng có độ sâu khoảng 5,5 mét. Từ ngày 2/8, ông bắt đầu nhận thấy nước trong giếng liên tục chuyển động mạnh theo hướng qua lại, giống như một vật chứa nước đang bị lắc. Có thời điểm, nước còn tràn qua thành giếng và bắn ra bên ngoài.

Thông tin về hiện tượng bất thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi những đoạn video ghi lại cảnh tượng này được chia sẻ. Không chỉ người dân ở các ngôi làng lân cận, nhiều người ở khu vực xa hơn cũng tìm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến.

Điều khiến sự việc càng gây tò mò là chỉ cách đó không xa có khoảng 2-3 chiếc giếng khác, nhưng nước bên trong vẫn phẳng lặng, không xuất hiện bất kỳ chuyển động bất thường nào.

Nhiều lời đồn xoay quanh chiếc giếng

Hiện tượng nước tự dao động trong một chiếc giếng duy nhất đã dẫn đến nhiều cách lý giải khác nhau. Một số người coi đây là hiện tượng kỳ diệu, thậm chí gọi nó là "giếng thần". Trong khi đó, những người khác lại cho rằng chiếc giếng có thể "bị ám".

Cũng xuất hiện lo ngại rằng chuyển động bất thường của nước có thể liên quan đến động đất hoặc là dấu hiệu cảnh báo một thiên tai sắp xảy ra.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy khu vực này đang xảy ra động đất. Các cơ quan chức năng cũng khẳng định không có đường đứt gãy đang hoạt động bên dưới khu vực được nhắc đến.

Bên cạnh đó, một số giả thuyết khác cũng được đưa ra, trong đó có khả năng rò rỉ khí gas. Một giả thuyết khác cho rằng sau những trận mưa lớn ở khu vực thượng nguồn, mực nước ngầm có thể dâng lên, đồng thời không khí thoát ra từ các khe đá và tạo ra chuyển động trên mặt nước.

Dù vậy, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến nước trong chiếc giếng liên tục dao động.

Ông Swapnil Khare, Quận trưởng Morbi, cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ông đồng thời kêu gọi người dân không tin hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin đồn đoán chưa được kiểm chứng.

Trong lúc chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng, chiếc giếng với mặt nước liên tục chuyển động vẫn trở thành điểm thu hút sự chú ý. Người dân địa phương và những người hiếu kỳ từ nhiều nơi tiếp tục tìm đến để tận mắt chứng kiến hiện tượng bí ẩn này.