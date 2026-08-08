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[GALLERY] Bugatti Destrier triệu đô "thửa" riêng cho đại gia mê động cơ W16

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bugatti Destrier triệu đô "thửa" riêng cho đại gia mê động cơ W16

Sau khi ngừng sản xuất động cơ W16, Bugatti đã chế tạo chiếc hypercar đặc biệt Destrier, vẫn với cỗ máy này, dựa trên khung gầm liền khối sợi carbon của Bolide.

Nguyễn Chung
Bugatti có thể đã cho ngừng sản xuất hàng loạt động cơ W16 8.0 lít 4 tăng áp huyền thoại với phiên bản giới hạn Mistral; nhưng nếu khách hàng chịu chi hàng chục triệu USD cho bộ phận "hàng thửa" Solitare, hãng vẫn có thể chiều lòng với một chiếc xe độc nhất vô nhị với cỗ máy này. Điều đó đã một lần nữa được chứng minh với chiếc Destrier mới nhất.
Bugatti có thể đã cho ngừng sản xuất hàng loạt động cơ W16 8.0 lít 4 tăng áp huyền thoại với phiên bản giới hạn Mistral; nhưng nếu khách hàng chịu chi hàng chục triệu USD cho bộ phận "hàng thửa" Solitare, hãng vẫn có thể chiều lòng với một chiếc xe độc nhất vô nhị với cỗ máy này. Điều đó đã một lần nữa được chứng minh với chiếc Destrier mới nhất.
Destrier là mẫu xe độc ​​nhất vô nhị thứ ba thuộc chương trình Programme Solitaire độc ​​quyền của Bugatti, sau Brouillard và Veyron FKP Hommage. Không giống như hai chiếc xe kia, vốn đều bắt nguồn từ Chiron phiên bản đường phố, Destrier chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Bolide chỉ dành cho đường đua.
Destrier là mẫu xe độc ​​nhất vô nhị thứ ba thuộc chương trình Programme Solitaire độc ​​quyền của Bugatti, sau Brouillard và Veyron FKP Hommage. Không giống như hai chiếc xe kia, vốn đều bắt nguồn từ Chiron phiên bản đường phố, Destrier chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Bolide chỉ dành cho đường đua.
Điều đầu tiên gây ấn tượng của mẫu xe mới là tỷ lệ kích thước cực kỳ lớn. Chỉ cao 1 mét, Destrier thấp hơn đáng kể so với bất kỳ chiếc Bugatti nào khác, ngoại trừ người anh em Bolide chỉ thấp 995mm. Tên gọi của mẫu xe xuất phát từ giống ngựa chiến mạnh mẽ và tinh nhuệ nhất của các hiệp sĩ thời trung cổ.
Điều đầu tiên gây ấn tượng của mẫu xe mới là tỷ lệ kích thước cực kỳ lớn. Chỉ cao 1 mét, Destrier thấp hơn đáng kể so với bất kỳ chiếc Bugatti nào khác, ngoại trừ người anh em Bolide chỉ thấp 995mm. Tên gọi của mẫu xe xuất phát từ giống ngựa chiến mạnh mẽ và tinh nhuệ nhất của các hiệp sĩ thời trung cổ.
Mặc dù vậy Destrier đã từ bỏ những cánh gió khổng lồ và cửa hút gió làm mát của Bolide để thay bằng một hình dáng mang tính nghệ thuật hơn, uyển chuyển và bớt "chiến" hơn. Chi tiết hình chữ C dọc theo thân xe hẹp hơn so với trước đây và kéo dài đến phần đầu xe, thu hút sự chú ý vào lưới tản nhiệt hình móng ngựa rộng.
Mặc dù vậy Destrier đã từ bỏ những cánh gió khổng lồ và cửa hút gió làm mát của Bolide để thay bằng một hình dáng mang tính nghệ thuật hơn, uyển chuyển và bớt "chiến" hơn. Chi tiết hình chữ C dọc theo thân xe hẹp hơn so với trước đây và kéo dài đến phần đầu xe, thu hút sự chú ý vào lưới tản nhiệt hình móng ngựa rộng.
Đèn pha LED nằm trên def trước mỏng, kết hợp với kính chắn gió bao quanh, nắp ca-pô có khe thông gió và hốc hút gió lớn trên nóc xe. Những chi tiết nổi bật khác bao gồm các rãnh dẫn khí sâu phía sau bánh trước, lốp sau bán lộ thiên, cánh gió tích hợp phía trên đèn hậu mỏng và bốn ống xả lớn.
Đèn pha LED nằm trên def trước mỏng, kết hợp với kính chắn gió bao quanh, nắp ca-pô có khe thông gió và hốc hút gió lớn trên nóc xe. Những chi tiết nổi bật khác bao gồm các rãnh dẫn khí sâu phía sau bánh trước, lốp sau bán lộ thiên, cánh gió tích hợp phía trên đèn hậu mỏng và bốn ống xả lớn.
Các nhà thiết kế của Bugatti cũng đã thay thế bộ mâm 18 inch khóa trung tâm của Bolide bằng vành 5 chấu kép cánh xoắn hơi gợi nhớ tới một mẫu xe "hàng thửa" khác là La Voiture Noire, 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Xe sở hữu ngoại thất màu Sapphire Celeste với hiệu ứng lấp lánh, nổi bật bởi các chi tiết bằng nhôm đánh bóng và các bộ phận bằng sợi carbon nhuộm màu...
Các nhà thiết kế của Bugatti cũng đã thay thế bộ mâm 18 inch khóa trung tâm của Bolide bằng vành 5 chấu kép cánh xoắn hơi gợi nhớ tới một mẫu xe "hàng thửa" khác là La Voiture Noire, 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Xe sở hữu ngoại thất màu Sapphire Celeste với hiệu ứng lấp lánh, nổi bật bởi các chi tiết bằng nhôm đánh bóng và các bộ phận bằng sợi carbon nhuộm màu...
Theo Bugatti, bộ đôi Bolide và Destrier là những phiên bản hiện đại tương đương với chiếc xe đua Type 57G Tank từng giành chiến thắng tại Le Mans và Type 57SC Atlantic từ cuối những năm 1930.
Theo Bugatti, bộ đôi Bolide và Destrier là những phiên bản hiện đại tương đương với chiếc xe đua Type 57G Tank từng giành chiến thắng tại Le Mans và Type 57SC Atlantic từ cuối những năm 1930.
Một tấm bảng khắc laser đặt phía trên kính chắn gió mô tả cả hai chiếc xe cổ điển này để tôn vinh nguồn gốc chung của chúng. Bên trong, khoang cabin hai chỗ ngồi có bố cục tương tự như Bolide nhưng sở hữu những vật liệu độc đáo và các chi tiết được thiết kế riêng.
Một tấm bảng khắc laser đặt phía trên kính chắn gió mô tả cả hai chiếc xe cổ điển này để tôn vinh nguồn gốc chung của chúng. Bên trong, khoang cabin hai chỗ ngồi có bố cục tương tự như Bolide nhưng sở hữu những vật liệu độc đáo và các chi tiết được thiết kế riêng.
Da Ambre Voyageur màu nâu và da nubuck được kết hợp với chất liệu dệt kim 3D tích hợp các sợi đồng dệt trên bảng điều khiển và các tấm ốp cửa, cùng với các chi tiết kim loại được dập nổi.
Da Ambre Voyageur màu nâu và da nubuck được kết hợp với chất liệu dệt kim 3D tích hợp các sợi đồng dệt trên bảng điều khiển và các tấm ốp cửa, cùng với các chi tiết kim loại được dập nổi.
Bên dưới lớp vỏ, Destrier vẫn giữ nguyên khung gầm liền khối bằng sợi carbon của Bolide và động cơ W16 8.0 lít 4 tăng áp sản sinh công suất 1.578 mã lực (1.177kW / 1.600PS). Bugatti không công bố thông số hiệu suất, nhưng chắc chắn chiếc xe này rất nhanh.
Bên dưới lớp vỏ, Destrier vẫn giữ nguyên khung gầm liền khối bằng sợi carbon của Bolide và động cơ W16 8.0 lít 4 tăng áp sản sinh công suất 1.578 mã lực (1.177kW / 1.600PS). Bugatti không công bố thông số hiệu suất, nhưng chắc chắn chiếc xe này rất nhanh.
Chiếc siêu xe hypercar Bugatti Destrier "hàng thửa" đặc biệt này sẽ chính thức ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Tuần lễ xe hơi Monterey , và khép lại bằng cuộc thi xe đẹp Pebble Beach Concours d'Elegance vào ngày 16 tháng 8/2026 tới đây.
Chiếc siêu xe hypercar Bugatti Destrier "hàng thửa" đặc biệt này sẽ chính thức ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Tuần lễ xe hơi Monterey , và khép lại bằng cuộc thi xe đẹp Pebble Beach Concours d'Elegance vào ngày 16 tháng 8/2026 tới đây.
Theo hãng siêu xe Bugatti cho biết, một khách hàng giấu tên đã đặt hàng chiếc xe này với một khoản tiền không được tiết lộ nhưng dự đoán sẽ lên đến hàng chục triệu USD. Với câu chuyện đằng sau nó, có thể đoán rằng vị đại gia bí ẩn đã có một chiếc Bolide.
Theo hãng siêu xe Bugatti cho biết, một khách hàng giấu tên đã đặt hàng chiếc xe này với một khoản tiền không được tiết lộ nhưng dự đoán sẽ lên đến hàng chục triệu USD. Với câu chuyện đằng sau nó, có thể đoán rằng vị đại gia bí ẩn đã có một chiếc Bolide.
Video: Giới thiệu siêu xe hypercar Bugatti Destrier "hàng thửa" đặc biệt.
Nguyễn Chung
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