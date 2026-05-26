Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Vì sao Internet bắt bạn chứng minh “không phải robot”?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Vì sao Internet bắt bạn chứng minh “không phải robot”?

CAPTCHA xuất hiện dày đặc vì làn sóng bot AI đang càn quét Internet, khiến nhiều website buộc phải siết chặt lớp bảo mật với người dùng thật.

Thiên Trang (TH)
Việc liên tục phải chọn hình xe buýt, nhập mã CAPTCHA hay nhấp vào ô “Tôi không phải là robot” đang trở thành trải nghiệm quen thuộc với hàng triệu người dùng Internet trong thời đại AI phát triển bùng nổ trên toàn cầu.
Việc liên tục phải chọn hình xe buýt, nhập mã CAPTCHA hay nhấp vào ô “Tôi không phải là robot” đang trở thành trải nghiệm quen thuộc với hàng triệu người dùng Internet trong thời đại AI phát triển bùng nổ trên toàn cầu.
Theo phân tích của Giáo sư Yang Xiang từ Swinburne University of Technology, nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc lưu lượng truy cập từ các chương trình tự động và bot AI đang tăng mạnh chưa từng có, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng máy chủ của các website hiện đại.
Theo phân tích của Giáo sư Yang Xiang từ Swinburne University of Technology, nguyên nhân lớn nhất nằm ở việc lưu lượng truy cập từ các chương trình tự động và bot AI đang tăng mạnh chưa từng có, tạo áp lực khổng lồ lên hạ tầng máy chủ của các website hiện đại.
Các công ty công nghệ hiện nay đang triển khai hàng loạt AI crawler để thu thập dữ liệu trên Internet phục vụ việc huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, khiến nhiều nền tảng phải dựng thêm các lớp xác thực nhằm phân biệt con người thật với robot tự động.
Các công ty công nghệ hiện nay đang triển khai hàng loạt AI crawler để thu thập dữ liệu trên Internet phục vụ việc huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, khiến nhiều nền tảng phải dựng thêm các lớp xác thực nhằm phân biệt con người thật với robot tự động.
Nhiều chuyên gia AI cũng cảnh báo rằng nếu mô hình trí tuệ nhân tạo bị huấn luyện bằng dữ liệu kém chất lượng, chứa quá nhiều nội dung sai lệch hoặc “rác Internet”, khả năng suy luận và hiểu ngữ cảnh của AI thế hệ mới sẽ suy giảm đáng kể.
Nhiều chuyên gia AI cũng cảnh báo rằng nếu mô hình trí tuệ nhân tạo bị huấn luyện bằng dữ liệu kém chất lượng, chứa quá nhiều nội dung sai lệch hoặc “rác Internet”, khả năng suy luận và hiểu ngữ cảnh của AI thế hệ mới sẽ suy giảm đáng kể.
Áp lực phải tìm kiếm nguồn dữ liệu “sạch” khiến robot AI quét web liên tục với tần suất cực cao, làm tăng nguy cơ nghẽn hệ thống và buộc các website nâng cấp CAPTCHA ngày càng phức tạp hơn bằng những bài kiểm tra nhận diện hình ảnh hoặc phân tích nhiều bước.
Áp lực phải tìm kiếm nguồn dữ liệu “sạch” khiến robot AI quét web liên tục với tần suất cực cao, làm tăng nguy cơ nghẽn hệ thống và buộc các website nâng cấp CAPTCHA ngày càng phức tạp hơn bằng những bài kiểm tra nhận diện hình ảnh hoặc phân tích nhiều bước.
Đáng chú ý, một số thử nghiệm gần đây cho thấy các AI Agent hiện đại thậm chí đã có thể tự vượt qua bài kiểm tra “Tôi không phải robot” mà không cần sự hỗ trợ của con người, cho thấy ranh giới giữa máy móc và người dùng thật đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Đáng chú ý, một số thử nghiệm gần đây cho thấy các AI Agent hiện đại thậm chí đã có thể tự vượt qua bài kiểm tra “Tôi không phải robot” mà không cần sự hỗ trợ của con người, cho thấy ranh giới giữa máy móc và người dùng thật đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trước tốc độ tiến hóa quá nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều tập đoàn công nghệ đang nghiên cứu các phương pháp xác thực mới dựa trên dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, giọng nói hoặc dấu vân tay nhằm tăng độ chính xác trong việc xác minh danh tính trực tuyến.
Trước tốc độ tiến hóa quá nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều tập đoàn công nghệ đang nghiên cứu các phương pháp xác thực mới dựa trên dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, giọng nói hoặc dấu vân tay nhằm tăng độ chính xác trong việc xác minh danh tính trực tuyến.
Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, khiến cuộc chiến giữa bảo mật Internet, trải nghiệm người dùng và sự bùng nổ AI được dự báo sẽ còn căng thẳng hơn trong những năm tới.
Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, khiến cuộc chiến giữa bảo mật Internet, trải nghiệm người dùng và sự bùng nổ AI được dự báo sẽ còn căng thẳng hơn trong những năm tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#CAPTCHA #bot AI #xác thực #trí tuệ nhân tạo #bảo mật Internet #AI crawler

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT