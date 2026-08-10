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Nga đã tìm ra giải pháp để đối phó với lực lượng phòng không Ukraine

Quân sự - Thế giới

Nga đã tìm ra giải pháp để đối phó với lực lượng phòng không Ukraine

Để đối phó với các đội phòng không cơ động và UAV đánh chặn của Ukraine với UAV tấn công Geran, Nga đã tìm ra giải pháp đối phó.

Tiến Minh
Theo tờ The Telegraph của Anh, Nga đã bắt đầu triển khai ồ ạt các máy bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ nhanh hơn các UAV đánh chặn của Ukraine. Tờ báo lưu ý điều này đã gây ra những khó khăn cho lực lượng phòng không của Ukraine, nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa đến.
Theo tờ The Telegraph của Anh, Nga đã bắt đầu triển khai ồ ạt các máy bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực, có tốc độ nhanh hơn các UAV đánh chặn của Ukraine. Tờ báo lưu ý điều này đã gây ra những khó khăn cho lực lượng phòng không của Ukraine, nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa đến.
Nhiều UAV tấn công tầm xa mới của Nga, đã sử dụng động cơ phản lực turbo, có thể mua trên thị trường tự do ở các sàn thương mại điện tử, có thể đạt tốc độ lên tới 500 km/h, so với tốc độ khoảng 300-350 km/h từ UAV đánh chặn của Ukraine – Tờ Telegraph chỉ ra.
Nhiều UAV tấn công tầm xa mới của Nga, đã sử dụng động cơ phản lực turbo, có thể mua trên thị trường tự do ở các sàn thương mại điện tử, có thể đạt tốc độ lên tới 500 km/h, so với tốc độ khoảng 300-350 km/h từ UAV đánh chặn của Ukraine – Tờ Telegraph chỉ ra.
Bài báo trên Telegraph cho biết thêm rằng, việc thay đổi tính năng của UAV tấn công Nga, khiến các nhóm phòng không cơ động và UAV đánh chặn khó có thể bắn hạ chúng, buộc Ukraine phải sử dụng ngày càng nhiều tên lửa quý hiếm, để đánh chặn số UAV tấn công này.
Bài báo trên Telegraph cho biết thêm rằng, việc thay đổi tính năng của UAV tấn công Nga, khiến các nhóm phòng không cơ động và UAV đánh chặn khó có thể bắn hạ chúng, buộc Ukraine phải sử dụng ngày càng nhiều tên lửa quý hiếm, để đánh chặn số UAV tấn công này.
Mặc dù UAV tấn công trang bị động cơ phản lực hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong các cuộc tấn công của Nga, nhưng số lượng của chúng đang tăng lên nhanh chóng. Các nhà phân tích Ukraine tin rằng Moscow đang sử dụng chúng để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine và mở đường cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, Telegraph nêu bật.
Mặc dù UAV tấn công trang bị động cơ phản lực hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong các cuộc tấn công của Nga, nhưng số lượng của chúng đang tăng lên nhanh chóng. Các nhà phân tích Ukraine tin rằng Moscow đang sử dụng chúng để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine và mở đường cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, Telegraph nêu bật.
Còn trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Ukraine Ukrinform hôm 3/8. Đại úy Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn lực lượng Hải quân Ukraine, cho biết Nga đang giảm số lượng UAV tấn công sử dụng động cơ piston, đồng thời gia tăng đáng kể số lượng UAV sử dụng động cơ phản lực.
Còn trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Ukraine Ukrinform hôm 3/8. Đại úy Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn lực lượng Hải quân Ukraine, cho biết Nga đang giảm số lượng UAV tấn công sử dụng động cơ piston, đồng thời gia tăng đáng kể số lượng UAV sử dụng động cơ phản lực.
"Nói cách khác, hiện nay Nga chủ yếu đặt cược vào loại UAV này. Đồng thời, nhiều lực lượng phòng không khác nhau thuộc hệ thống quốc phòng và an ninh của Ukraine đang tham gia đối phó với chúng. Không quân Ukraine liên tục hoạt động ở khu vực miền Nam, và điều đó có thể nhận thấy rõ ngay cả từ ngoài biển", ông nói thêm.
"Nói cách khác, hiện nay Nga chủ yếu đặt cược vào loại UAV này. Đồng thời, nhiều lực lượng phòng không khác nhau thuộc hệ thống quốc phòng và an ninh của Ukraine đang tham gia đối phó với chúng. Không quân Ukraine liên tục hoạt động ở khu vực miền Nam, và điều đó có thể nhận thấy rõ ngay cả từ ngoài biển", ông nói thêm.
Nhiều UAV Geran (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed) của Moscow được phóng từ các vùng lãnh thổ phía nam của Nga và bán đảo Crimea. Đường bay thông thường của chúng khi tiến vào Ukraine đi qua biển Đen, nơi Hải quân Ukraine bảo vệ khu vực này cùng các cảng biển.
Nhiều UAV Geran (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed) của Moscow được phóng từ các vùng lãnh thổ phía nam của Nga và bán đảo Crimea. Đường bay thông thường của chúng khi tiến vào Ukraine đi qua biển Đen, nơi Hải quân Ukraine bảo vệ khu vực này cùng các cảng biển.
Các UAV sử dụng động cơ phản lực có tốc độ nhanh hơn nhiều so với UAV Geran-2, vốn là các phiên bản sử dụng động cơ piston do Nga sản xuất (khoảng 180km/h). Các UAV Shahed phản lực của Nga, được gọi là Geran-3 và Geran-4, đã xuất hiện trong các đợt không kích của Moscow từ mùa hè năm ngoái.
Các UAV sử dụng động cơ phản lực có tốc độ nhanh hơn nhiều so với UAV Geran-2, vốn là các phiên bản sử dụng động cơ piston do Nga sản xuất (khoảng 180km/h). Các UAV Shahed phản lực của Nga, được gọi là Geran-3 và Geran-4, đã xuất hiện trong các đợt không kích của Moscow từ mùa hè năm ngoái.
Phiên bản UAV Geran hiện đại hơn là Geran-5, được cho là có thể đạt tốc độ lên tới khoảng 600km/h, tức là nhanh gấp 3 lần mẫu ban đầu; chúng lần đầu tiên được đưa vào thực chiến hồi tháng 1. Còn tình báo Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sử dụng để khoảng 50% UAV phản lực, trong các đợt tấn công bằng UAV tầm xa của nước này.
Phiên bản UAV Geran hiện đại hơn là Geran-5, được cho là có thể đạt tốc độ lên tới khoảng 600km/h, tức là nhanh gấp 3 lần mẫu ban đầu; chúng lần đầu tiên được đưa vào thực chiến hồi tháng 1. Còn tình báo Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sử dụng để khoảng 50% UAV phản lực, trong các đợt tấn công bằng UAV tầm xa của nước này.
Tốc độ cao hơn của các UAV phản lực đang đặt ra thách thức lớn đối với các UAV đánh chặn của Ukraine, loại UAV FPV đánh chặn 4 cánh quạt, từng trở thành giải pháp chi phí thấp để đối phó UAV Geran phiên bản cũ. Nhưng chúng chỉ đạt tốc độ khoảng 282km/h, nên chỉ có thể đánh chặn UAV Geran sử dụng động cơ piston.
Tốc độ cao hơn của các UAV phản lực đang đặt ra thách thức lớn đối với các UAV đánh chặn của Ukraine, loại UAV FPV đánh chặn 4 cánh quạt, từng trở thành giải pháp chi phí thấp để đối phó UAV Geran phiên bản cũ. Nhưng chúng chỉ đạt tốc độ khoảng 282km/h, nên chỉ có thể đánh chặn UAV Geran sử dụng động cơ piston.
Nhưng khi Nga tung ra UAV sử dụng động cơ phản lực nhanh hơn, UAV đánh chặn của Ukraine lại trở nên quá chậm để đuổi kịp các UAV Nga đời mới. Một số nhà sản xuất Ukraine cho biết họ đã nâng cấp các UAV đánh chặn lên tốc độ khoảng 370km/h, tương đương tốc độ tối đa của Geran-3.
Nhưng khi Nga tung ra UAV sử dụng động cơ phản lực nhanh hơn, UAV đánh chặn của Ukraine lại trở nên quá chậm để đuổi kịp các UAV Nga đời mới. Một số nhà sản xuất Ukraine cho biết họ đã nâng cấp các UAV đánh chặn lên tốc độ khoảng 370km/h, tương đương tốc độ tối đa của Geran-3.
Mặc dù được nâng cấp, nhưng UAV đánh chặn mới nhất của Ukraine, vẫn chưa thể ngăn chặn được UAV Geran-5. Điều này gia tăng áp lực lên Ukraine khi họ sẽ cần những vũ khí nhanh hơn, ví dụ tên lửa đánh chặn, để có thể hạ được UAV gắn động cơ phản lực của đối thủ.
Mặc dù được nâng cấp, nhưng UAV đánh chặn mới nhất của Ukraine, vẫn chưa thể ngăn chặn được UAV Geran-5. Điều này gia tăng áp lực lên Ukraine khi họ sẽ cần những vũ khí nhanh hơn, ví dụ tên lửa đánh chặn, để có thể hạ được UAV gắn động cơ phản lực của đối thủ.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh ông Pletenchuk thừa nhận thách thức lớn nhất mà Ukraine đang phải đối mặt hiện nay vẫn là đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga, và điều này không có gì là bí mật, khi Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn hiện đại, đặc biệt là Patriot, để vô hiệu hóa những mối đe dọa được ưu tiên cao này.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh ông Pletenchuk thừa nhận thách thức lớn nhất mà Ukraine đang phải đối mặt hiện nay vẫn là đối phó với các tên lửa đạn đạo của Nga, và điều này không có gì là bí mật, khi Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn hiện đại, đặc biệt là Patriot, để vô hiệu hóa những mối đe dọa được ưu tiên cao này.
Ukraine đã liên tục kêu gọi đồng minh viện trợ tên lửa Patriot, nhưng Mỹ, nhà sản xuất chính của dòng tên lửa này, cũng đang gặp vấn đề với việc bổ sung kho dự trữ sau khi sử dụng số lượng lớn, trong cuộc xung đột với Iran.
Ukraine đã liên tục kêu gọi đồng minh viện trợ tên lửa Patriot, nhưng Mỹ, nhà sản xuất chính của dòng tên lửa này, cũng đang gặp vấn đề với việc bổ sung kho dự trữ sau khi sử dụng số lượng lớn, trong cuộc xung đột với Iran.
Xin nhắc lại, hôm qua có thông tin cho rằng các vệ tinh phương Tây đã ghi nhận sự mở rộng đáng kể của khu công nghiệp Alabuga ở Tatarstan. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, Nga đang chuẩn bị tăng đáng kể sản xuất máy bay không người lái phản lực.
Xin nhắc lại, hôm qua có thông tin cho rằng các vệ tinh phương Tây đã ghi nhận sự mở rộng đáng kể của khu công nghiệp Alabuga ở Tatarstan. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, Nga đang chuẩn bị tăng đáng kể sản xuất máy bay không người lái phản lực.
Giải thích về sự cần thiết của việc mở rộng sản xuất UAV phản lực, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những vũ khí này rẻ hơn nhiều so với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, và hiệu năng của chúng không hề thua kém là mấy; nó cho thấy UAV tấn công, phù hợp với cuộc chiến tranh tiêu hao cường độ cao. ﻿ https://topcor.ru/72520-rf-nashla-reshenie-problemy-ukrainskoj-pvo.html https://www.businessinsider.com/russia-pivot-jet-powered-shahed-drone-older-ukraine-navy-2026-8
Giải thích về sự cần thiết của việc mở rộng sản xuất UAV phản lực, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những vũ khí này rẻ hơn nhiều so với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, và hiệu năng của chúng không hề thua kém là mấy; nó cho thấy UAV tấn công, phù hợp với cuộc chiến tranh tiêu hao cường độ cao.
﻿ https://topcor.ru/72520-rf-nashla-reshenie-problemy-ukrainskoj-pvo.html https://www.businessinsider.com/russia-pivot-jet-powered-shahed-drone-older-ukraine-navy-2026-8
Tiến Minh
#UAV #Shahed #Geran #UAV Nga tấn công Ukraine #UAV Geran-5

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