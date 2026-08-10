Thót tim khoảnh khắc cậu bé 12 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải khổng lồ

Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một cậu bé 12 tuổi bị cuốn xuống gầm một chiếc xe tải lớn – nhưng điều kỳ diệu là cậu bé đã đứng dậy và tự bước đi.

Một cậu bé ở Brazil đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc áo khoác bất ngờ mắc vào một xe tải đang chạy ngang qua lúc em đạp xe trên đại lộ Joaquim David.

Video: @ph_valentini / Instagram

Vụ việc xảy ra tại thành phố Firminopolis, miền trung Brazil, vào thứ Tư. Khi đó, cậu bé đang trên đường trở về nhà sau giờ học.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy chiếc xe đạp của cậu bé bị hất sang một bên, trong khi em bị chiếc xe tải kéo lê trên mặt đường và nằm dưới những bánh xe khổng lồ. Chiếc Volvo FH 540 lúc này đang rẽ vào đường cao tốc GO-060.

Nhiều toa xe của chiếc xe tải lần lượt chạy ngang qua vị trí của cậu bé. Sau đó, em bị mắc kẹt và ngã xuống khu vực bánh xe. Cơ thể cậu bé dường như bị chiếc xe tải nhiều bánh kéo lê trên mặt đường nhựa.

Điều kỳ diệu là cậu bé không bị bánh xe cán qua người. Sau sự cố, em vẫn có thể tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường.

Nhân viên của một hiệu thuốc gần đó nhanh chóng chạy tới và tiến hành sơ cứu cho cậu bé. Trong khi đó, tài xế xe tải không dừng lại tại hiện trường.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Santa Gemma, cậu bé bị gãy xương cổ tay trái và trầy xước ở khuỷu tay. Em sau đó được chuyển tới Bệnh viện Cấp cứu Bang Goias Dr Valdemiro Cruz (Hugol) ở Goiania để tiếp tục điều trị và sẽ được phẫu thuật.

Thông tin ban đầu cho biết tài xế chỉ biết mình liên quan đến vụ tai nạn sau khi một người bạn gửi cho ông đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, tài xế đã liên hệ với Cảnh sát Quân sự và giải thích rằng ông tiếp tục lái xe vì không biết mình đã va chạm với một người. Theo lời tài xế, cậu bé khi đó nằm trong điểm mù phía sau gương chiếu hậu.

Tài xế cũng đề nghị cảnh sát cung cấp thông tin liên lạc của mẹ cậu bé. Ông cho biết sẽ hỗ trợ gia đình và đề nghị chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cho nạn nhân.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc.