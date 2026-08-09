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[GALLERY] Maextro V800 giá từ 2,7 tỷ đồng có gì cạnh tranh Toyota Alphard?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Maextro V800 giá từ 2,7 tỷ đồng có gì cạnh tranh Toyota Alphard?

Maextro V800 được định vị là mẫu xe dành cho chủ nhân có tài xế riêng, khách sạn cao cấp, hàng không, công ty điện ảnh, tổ chức thể thao và các tập đoàn lớn.

Nguyễn Chung
Thương hiệu Maextro được Huawei hậu thuẫn đã ra mắt mẫu MPV hạng sang hoàn toàn mới mang tên V800 tại thị trường Trung Quốc vào hôm 5/8 vừa qua. Maextro V800 có 3 phiên bản, gồm Premium Edition, Executive Edition và Navigator Edition với giá từ 766.000 đến 1,016 triệu Nhân dân tệ (khoảng 2,68-3,55 tỷ đồng).
Thương hiệu Maextro được Huawei hậu thuẫn đã ra mắt mẫu MPV hạng sang hoàn toàn mới mang tên V800 tại thị trường Trung Quốc vào hôm 5/8 vừa qua. Maextro V800 có 3 phiên bản, gồm Premium Edition, Executive Edition và Navigator Edition với giá từ 766.000 đến 1,016 triệu Nhân dân tệ (khoảng 2,68-3,55 tỷ đồng).
Đồng thời, hãng cũng giới thiệu mẫu V680 nhỏ hơn với giá 648.000 Nhân dân tệ (2,26 tỷ đồng). Theo ông Richard Yu, Giám đốc điều hành Huawei, bộ đôi MPV Maextro V680 và V800 đã nhận được 2.115 đơn đặt hàng chính thức chỉ trong vòng 1 giờ sau khi ra mắt. Trước đó, hai mẫu MPV này đã tích lũy hơn 10.000 đơn đặt trước trong 23 ngày mở bán với V800 chiếm khoảng 80%.
Đồng thời, hãng cũng giới thiệu mẫu V680 nhỏ hơn với giá 648.000 Nhân dân tệ (2,26 tỷ đồng). Theo ông Richard Yu, Giám đốc điều hành Huawei, bộ đôi MPV Maextro V680 và V800 đã nhận được 2.115 đơn đặt hàng chính thức chỉ trong vòng 1 giờ sau khi ra mắt. Trước đó, hai mẫu MPV này đã tích lũy hơn 10.000 đơn đặt trước trong 23 ngày mở bán với V800 chiếm khoảng 80%.
Maextro V800 là một mẫu MPV cỡ lớn với chiều dài gần 5,5 m. xe sở hữu 5 cửa, dài 5.495 mm, rộng 2.006 mm, cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.430 mm. Xe dài hơn 490 mm so với Toyota Alphard trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 430 mm. Trọng lượng không tải của phiên bản cao nhất đạt 3.190 kg.
Maextro V800 là một mẫu MPV cỡ lớn với chiều dài gần 5,5 m. xe sở hữu 5 cửa, dài 5.495 mm, rộng 2.006 mm, cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.430 mm. Xe dài hơn 490 mm so với Toyota Alphard trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 430 mm. Trọng lượng không tải của phiên bản cao nhất đạt 3.190 kg.
Maextro V680 nhỏ hơn, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.320 x 2.006 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.290 mm. Trọng lượng không tải của V680 đạt 3.070 kg đồng thời xe có thể di chuyển tối đa 1.208 km khi đầy pin và đầy bình.
Maextro V680 nhỏ hơn, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.320 x 2.006 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.290 mm. Trọng lượng không tải của V680 đạt 3.070 kg đồng thời xe có thể di chuyển tối đa 1.208 km khi đầy pin và đầy bình.
Cả hai mẫu xe MPV MPV Maextro V680 và V800 đều có cấu hình 7 chỗ. Nội thất của V800 mang đậm chất sang trọng với ghế bọc da Nappa, ốp gỗ và các chi tiết nhôm. Phiên bản cao cấp nhất thậm chí còn được trang bị máy pha cà phê và rèm tùy chọn cho hành khách.
Cả hai mẫu xe MPV MPV Maextro V680 và V800 đều có cấu hình 7 chỗ. Nội thất của V800 mang đậm chất sang trọng với ghế bọc da Nappa, ốp gỗ và các chi tiết nhôm. Phiên bản cao cấp nhất thậm chí còn được trang bị máy pha cà phê và rèm tùy chọn cho hành khách.
Maextro V800 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hai màn hình 17,2 inch ở phía trước. Phía sau hàng ghế trước còn có màn hình chiếu thu gọn kích thước 41,6 inch. Hàng ghế giữa đi kèm 2 ghế thương gia độc lập với đủ tính năng sưởi, thông gió, hỗ trợ thắt lưng chủ động và massage 20 điểm.
Maextro V800 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hai màn hình 17,2 inch ở phía trước. Phía sau hàng ghế trước còn có màn hình chiếu thu gọn kích thước 41,6 inch. Hàng ghế giữa đi kèm 2 ghế thương gia độc lập với đủ tính năng sưởi, thông gió, hỗ trợ thắt lưng chủ động và massage 20 điểm.
Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị 2 ghế giữa có thể xoay 180 độ cho Maextro V800. Tính năng này cho phép hành khách ngồi trên hàng ghế thứ hai và thứ ba ngồi đối diện nhau. Hàng ghế cuối có thể gập xuống khoang hành lý, giúp tăng dung tích chứa đồ từ 758 lít lên 1.926 lít.
Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị 2 ghế giữa có thể xoay 180 độ cho Maextro V800. Tính năng này cho phép hành khách ngồi trên hàng ghế thứ hai và thứ ba ngồi đối diện nhau. Hàng ghế cuối có thể gập xuống khoang hành lý, giúp tăng dung tích chứa đồ từ 758 lít lên 1.926 lít.
Các trang bị khác gồm trần sao xoay, hệ thống âm thanh Huawei Sound 41 loa, tủ lạnh kiêm hâm nóng đồ uống với dung tích 8 lít, bàn gập cùng cửa kính và rèm điều khiển bằng cử chỉ. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5 đi kèm 40 cảm biến. Phần cứng bao gồm 6 cảm biến LiDAR, camera, cảm biến siêu âm và radar sóng milimet 4D.
Các trang bị khác gồm trần sao xoay, hệ thống âm thanh Huawei Sound 41 loa, tủ lạnh kiêm hâm nóng đồ uống với dung tích 8 lít, bàn gập cùng cửa kính và rèm điều khiển bằng cử chỉ. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5 đi kèm 40 cảm biến. Phần cứng bao gồm 6 cảm biến LiDAR, camera, cảm biến siêu âm và radar sóng milimet 4D.
Maextro cho biết kiến trúc của V800 được phát triển để hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 với các hệ thống cảm biến, tính toán, nguồn điện và phanh dự phòng. Xe sử dụng pin NMC có dung lượng 65 kWh do CATL cung cấp. Phạm vi chạy thuần điện của xe đạt 340 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh 6C.
Maextro cho biết kiến trúc của V800 được phát triển để hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 với các hệ thống cảm biến, tính toán, nguồn điện và phanh dự phòng. Xe sử dụng pin NMC có dung lượng 65 kWh do CATL cung cấp. Phạm vi chạy thuần điện của xe đạt 340 km theo tiêu chuẩn CLTC. Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh 6C.
Hệ truyền động của mẫu MPV này gồm 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 390 kW (khoảng 523 mã lực). Đóng vai trò máy phát điện để sạc pin là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 127 kW (khoảng 170 mã lực). Xe có thể di chuyển tối đa 1.335 km khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng.
Hệ truyền động của mẫu MPV này gồm 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 390 kW (khoảng 523 mã lực). Đóng vai trò máy phát điện để sạc pin là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 127 kW (khoảng 170 mã lực). Xe có thể di chuyển tối đa 1.335 km khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng.
Maextro V800 được phát triển trên nền tảng 800V và trang bị công nghệ đánh lái điện tử. Xe còn có hệ thống đánh lái bánh sau với góc quay tối đa 12 độ theo cả hai hướng. Nhờ đó, mẫu MPV dài 5,5 m này có bán kính quay đầu công bố chỉ 5,4 m và có thể di chuyển ngang như cua bò. Xe sẽ được giao cho khách hàng Trung Quốc từ đầu tháng 9/2026.
Maextro V800 được phát triển trên nền tảng 800V và trang bị công nghệ đánh lái điện tử. Xe còn có hệ thống đánh lái bánh sau với góc quay tối đa 12 độ theo cả hai hướng. Nhờ đó, mẫu MPV dài 5,5 m này có bán kính quay đầu công bố chỉ 5,4 m và có thể di chuyển ngang như cua bò. Xe sẽ được giao cho khách hàng Trung Quốc từ đầu tháng 9/2026.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV hạng sang Maextro V800 mới.
Nguyễn Chung
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