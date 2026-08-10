Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026, với doanh số ôtô giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng xe máy cũng ghi nhận sụt giảm.

Video: Xe máy điện Honda chọn xe nào?

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 7/2026. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Honda Việt Nam bán ra 179.641 xe máy và 2.129 ôtô trong tháng 7/2026.

Trong đó, doanh số mảng xe máy của hãng đã đạt 179.641 chiếc, giảm 9,0% so với cùng kỳ tháng 6 năm 2025. Đối với mảng ôtô, lượng bán của Honda Việt Nam đã đạt 2.129 chiếc, giảm 18,7% so với cùng kỳ tháng 6/2025.

Ở cả mảng ôtô lẫn xe máy, Honda Việt Nam đều chứng kiến mức giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng bán của hãng vẫn tăng trưởng đều đặn so với các tháng trước. Đối chiếu với tháng 6/2026 - vốn đã tăng trưởng so với tháng 5/2026, doanh số cả mảng ôtô lẫn xe máy của Honda Việt Nam đều lần lượt tăng 4,26 và 6,3%.

Ở cả mảng ôtô lẫn xe máy, Honda Việt Nam đều chứng kiến mức giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng bán của hãng vẫn tăng trưởng đều.

Đây là những mức tăng trưởng dù chậm nhưng lại có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh Honda đang gặp nhiều thách thức ở cả mảng ôtô lẫn xe máy. Ở mảng ôtô, hãng không chỉ góp mặt vào những phân khúc cạnh tranh nhất trên thị trường như SUV hạng B, C mà còn phải cạnh tranh với các mẫu xe điện hoá mới.

Các đại lý ôtô Honda đã bàn giao tổng cộng 2.129 xe trong tháng 7/2026.

Trong khi đó dù vẫn đang là "vua doanh số" toàn thị trường và bỏ cách xa các hãng môtô, xe máy còn lại ở Việt Nam nhưng thị phần của Honda cũng bị đe doạ bởi làn sóng chuyển đổi xanh của người dân. Mặc dù vậy ở cả 2 mảng, Honda cũng đang là một trong những thương hiệu tích cực "xanh hoá" dòng sản phẩm nhất.

Ở mảng xe máy, Honda Việt Nam bán được 179.641 xe trong tháng 7/2026.

Trong khi đa phần các dòng ôtô của hãng hiện đều đã có phiên bản hybrid e:HEV, ở mảng xe máy Honda trong năm nay cũng tích cực tung ra các mẫu xe máy điện thế hệ mới và đồng thời đầu tư mở rộng mạng lưới trạm đổi pin, trạm sạc pin để hỗ trợ. Những nỗ lực này có thể chưa đạt hiệu quả ngay trong giai đoạn đầu, nhưng chúng như những viên gạch bảo đảm cho hãng có một tương lai vững chắc tại Việt Nam nếu như tốc độ điện hoá diễn ra nhanh hơn dự kiến, thúc đẩy bởi tình hình địa chính trị và các quyết định của Chính phủ trong tương lai sắp tới.