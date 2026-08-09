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[GALLERY] Hyundai Stargazer X 2026 đẹp như SUV sắp ra mắt, từ 634 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Stargazer X 2026 đẹp như SUV sắp ra mắt, từ 634 triệu đồng

Hyundai vừa trưng bày mẫu xe MPV Stargazer X 2026 phiên bản nâng cấp tại thị trường Đông Nam Á, trước khi dòng Stargazer chính thức được mở bán vào quý IV/2026.

Hải Nam
So với "đàn em" Hyundai Stargazer thông thường, Stargazer X 2026 có thiết kế theo hướng SUV rõ rệt hơn. Phần đầu xe sở hữu cản trước lớn hơn cùng lưới tản nhiệt riêng, trong khi hai bên thân xe có thêm phần ốp màu đen ở vòm bánh.
So với "đàn em" Hyundai Stargazer thông thường, Stargazer X 2026 có thiết kế theo hướng SUV rõ rệt hơn. Phần đầu xe sở hữu cản trước lớn hơn cùng lưới tản nhiệt riêng, trong khi hai bên thân xe có thêm phần ốp màu đen ở vòm bánh.
Kích thước tổng thể của mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2026 không đổi so với thế hệ hiện tại, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.495 x 1.815 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm và khoảng sáng gầm 200 mm, thuộc hàng cao nhất trong phân khúc MPV đô thị hiện nay.
Kích thước tổng thể của mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2026 không đổi so với thế hệ hiện tại, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.495 x 1.815 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm và khoảng sáng gầm 200 mm, thuộc hàng cao nhất trong phân khúc MPV đô thị hiện nay.
Các chi tiết trang trí của Hyundai Stargazer X thế hệ mới bao gồm màu bạc ở cản trước và cản sau góp phần tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen, đi cùng lốp 205/50 R17.
Các chi tiết trang trí của Hyundai Stargazer X thế hệ mới bao gồm màu bạc ở cản trước và cản sau góp phần tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen, đi cùng lốp 205/50 R17.
Dù ngoại hình được điều chỉnh, hệ thống treo của Stargazer X 2026 vẫn tương tự các phiên bản còn lại. Vì vậy, khoảng sáng gầm xe không thay đổi dù thiết kế có phần cao ráo hơn.
Dù ngoại hình được điều chỉnh, hệ thống treo của Stargazer X 2026 vẫn tương tự các phiên bản còn lại. Vì vậy, khoảng sáng gầm xe không thay đổi dù thiết kế có phần cao ráo hơn.
Điểm đáng chú ý nhất của Stargazer X 2026 tại thị trường Malaysia nằm ở cách bố trí nội thất. Thay vì cấu hình 7 chỗ với hàng ghế giữa dạng băng dài, xe lại được bố trí 6 chỗ với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai.
Điểm đáng chú ý nhất của Stargazer X 2026 tại thị trường Malaysia nằm ở cách bố trí nội thất. Thay vì cấu hình 7 chỗ với hàng ghế giữa dạng băng dài, xe lại được bố trí 6 chỗ với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai.
Cách sắp xếp này tạo thêm khoảng trống giữa hai ghế thương gia, đồng thời giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn. Nội thất xe được bọc da nhân tạo. Phía trước là cụm màn hình kép 10,25 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm.
Cách sắp xếp này tạo thêm khoảng trống giữa hai ghế thương gia, đồng thời giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn. Nội thất xe được bọc da nhân tạo. Phía trước là cụm màn hình kép 10,25 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm.
Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo hướng tối giản với cần số điện tử, lẫy chuyển số phía sau vô-lăng và đế sạc điện thoại không dây. Bệ trung tâm còn có khay tháo rời và tựa tay. Để tăng tiện nghi cho hành khách phía sau, hàng ghế thứ hai có bàn gập phía sau lưng ghế cùng các hộc chứa đồ.
Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo hướng tối giản với cần số điện tử, lẫy chuyển số phía sau vô-lăng và đế sạc điện thoại không dây. Bệ trung tâm còn có khay tháo rời và tựa tay. Để tăng tiện nghi cho hành khách phía sau, hàng ghế thứ hai có bàn gập phía sau lưng ghế cùng các hộc chứa đồ.
Hệ thống cửa gió điều hòa được bố trí trên trần và có quạt điều chỉnh riêng. hi sử dụng đầy đủ ba hàng ghế, khoang hành lý của Stargazer X có dung tích 182 lít. Nếu gập hàng ghế thứ hai và thứ ba, con số này tăng lên 1.891 lít.
Hệ thống cửa gió điều hòa được bố trí trên trần và có quạt điều chỉnh riêng. hi sử dụng đầy đủ ba hàng ghế, khoang hành lý của Stargazer X có dung tích 182 lít. Nếu gập hàng ghế thứ hai và thứ ba, con số này tăng lên 1.891 lít.
Tuy nhiên, theo thông báo, phiên bản dành cho Malaysia sẽ bị cắt giảm một số trang bị so với chiếc Stargazer X đang được trưng bày. Xe không có đèn viền nội thất, ghế lái chỉnh điện và thông gió. Hệ thống âm thanh cũng sử dụng 6 loa thay vì dàn 9 loa Bose.
Tuy nhiên, theo thông báo, phiên bản dành cho Malaysia sẽ bị cắt giảm một số trang bị so với chiếc Stargazer X đang được trưng bày. Xe không có đèn viền nội thất, ghế lái chỉnh điện và thông gió. Hệ thống âm thanh cũng sử dụng 6 loa thay vì dàn 9 loa Bose.
Hyundai Stargazer X tại Malaysia được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, phun xăng đa điểm MPI. Động cơ sản sinh công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 143 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp IVT dẫn động bằng xích.
Hyundai Stargazer X tại Malaysia được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, phun xăng đa điểm MPI. Động cơ sản sinh công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 143 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp IVT dẫn động bằng xích.
Về hỗ trợ lái, Stargazer X tại Malaysia được trang bị gói Hyundai SmartSense. Các tính năng gồm: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và đi, hỗ trợ căn giữa làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động và cảnh báo xe phía trước khởi hành.
Về hỗ trợ lái, Stargazer X tại Malaysia được trang bị gói Hyundai SmartSense. Các tính năng gồm: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và đi, hỗ trợ căn giữa làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động và cảnh báo xe phía trước khởi hành.
Hyundai Malaysia hiện đã mở cổng đặt hàng cho dòng Stargazer. Stargazer X có giá dự kiến khoảng 120.000 ringgit (769 triệu đồng), trong khi bản Style tiêu chuẩn có giá khoảng 99.000 ringgit (634,25 triệu đồng) và bản Prime khoảng 109.000 ringgit (698,32 triệu đồng). Tại Đông Nam Á, Hyundai Stargazer X sẽ cạnh tranh trong nhóm MPV cỡ nhỏ cùng Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz...
Hyundai Malaysia hiện đã mở cổng đặt hàng cho dòng Stargazer. Stargazer X có giá dự kiến khoảng 120.000 ringgit (769 triệu đồng), trong khi bản Style tiêu chuẩn có giá khoảng 99.000 ringgit (634,25 triệu đồng) và bản Prime khoảng 109.000 ringgit (698,32 triệu đồng). Tại Đông Nam Á, Hyundai Stargazer X sẽ cạnh tranh trong nhóm MPV cỡ nhỏ cùng Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz...
Video: Hyundai tất tay: Stargazer đẹp hơn, full ADAS.
Hải Nam
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