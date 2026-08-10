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[GALLERY] Honda HR-V được Mugen tút tát thể thao hơn, giá bán 850 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda HR-V được Mugen tút tát thể thao hơn, giá bán 850 triệu đồng

Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid

Tâm Võ
Honda HR-V Mugen 2026 vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS), PT Honda Prospect Motor (HPM). Phiên bản này có giá 579 triệu rupiah (tương đương khoảng 850 triệu đồng), cao hơn khoảng 18,4% so với HR-V RS e:HEV tiêu chuẩn.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS), PT Honda Prospect Motor (HPM). Phiên bản này có giá 579 triệu rupiah (tương đương khoảng 850 triệu đồng), cao hơn khoảng 18,4% so với HR-V RS e:HEV tiêu chuẩn.
Khác biệt so với phiên bản đang bán ra thị trường hiện nay, mẫu xe SUV HR-V Mugen 2026 này chủ yếu tập trung vào ngoại hình và các phụ kiện trang trí, thay vì những nâng cấp về hiệu suất giúp cho chiếc xe bắt mắt và hầm hố hơn.
Khác biệt so với phiên bản đang bán ra thị trường hiện nay, mẫu xe SUV HR-V Mugen 2026 này chủ yếu tập trung vào ngoại hình và các phụ kiện trang trí, thay vì những nâng cấp về hiệu suất giúp cho chiếc xe bắt mắt và hầm hố hơn.
Xe chỉ được cung cấp với màu sơn Platinum White Montone, kết hợp bộ bodykit Mugen gồm ốp cản trước và sau, ốp sườn cùng cánh gió phía sau. Gương chiếu hậu được bổ sung ốp sợi carbon, trong khi hai bên thân xe xuất hiện bộ tem Mugen và cửa hậu có thêm logo nhận diện riêng.
Xe chỉ được cung cấp với màu sơn Platinum White Montone, kết hợp bộ bodykit Mugen gồm ốp cản trước và sau, ốp sườn cùng cánh gió phía sau. Gương chiếu hậu được bổ sung ốp sợi carbon, trong khi hai bên thân xe xuất hiện bộ tem Mugen và cửa hậu có thêm logo nhận diện riêng.
Phía sau, HR-V Mugen được trang bị ống giảm thanh Mugen RS Sport. Danh sách phụ kiện còn có vè che mưa cửa mang thương hiệu Mugen và các logo màu đen nhận diện thương hiệu, tên xe cũng như hệ truyền động e:HEV.
Phía sau, HR-V Mugen được trang bị ống giảm thanh Mugen RS Sport. Danh sách phụ kiện còn có vè che mưa cửa mang thương hiệu Mugen và các logo màu đen nhận diện thương hiệu, tên xe cũng như hệ truyền động e:HEV.
Những thay đổi bên trong khoang lái ít hơn. Honda bổ sung bộ thảm sàn Mugen cùng ốp bậc cửa mang logo Mugen cho cả cửa trước và sau, tạo thêm điểm khác biệt so với phiên bản RS e:HEV thông thường.
Những thay đổi bên trong khoang lái ít hơn. Honda bổ sung bộ thảm sàn Mugen cùng ốp bậc cửa mang logo Mugen cho cả cửa trước và sau, tạo thêm điểm khác biệt so với phiên bản RS e:HEV thông thường.
Dù mang thương hiệu Mugen và có diện mạo thể thao hơn, tuy nhiên Honda HR-V Mugen 2026 mới ra mắt thị trường Indonesia không được nâng cấp sức mạnh động cơ.
Dù mang thương hiệu Mugen và có diện mạo thể thao hơn, tuy nhiên Honda HR-V Mugen 2026 mới ra mắt thị trường Indonesia không được nâng cấp sức mạnh động cơ.
Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid từ HR-V RS e:HEV, gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, vận hành theo chu trình Atkinson, cho công suất 106 PS và mô-men xoắn cực đại 127 Nm.
Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid từ HR-V RS e:HEV, gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, vận hành theo chu trình Atkinson, cho công suất 106 PS và mô-men xoắn cực đại 127 Nm.
Hệ thống còn có mô-tơ điện sản sinh 131 PS và 253 Nm. Trong phần lớn điều kiện vận hành, động cơ xăng đóng vai trò máy phát để cung cấp năng lượng cho pin và mô-tơ điện. Khi vận hành ở điều kiện phù hợp, động cơ đốt trong có thể kết nối trực tiếp với bánh xe thông qua hệ thống E-CVT.
Hệ thống còn có mô-tơ điện sản sinh 131 PS và 253 Nm. Trong phần lớn điều kiện vận hành, động cơ xăng đóng vai trò máy phát để cung cấp năng lượng cho pin và mô-tơ điện. Khi vận hành ở điều kiện phù hợp, động cơ đốt trong có thể kết nối trực tiếp với bánh xe thông qua hệ thống E-CVT.
Tuy nhiên, mức giá cho các nâng cấp cho phần nội, ngoại thất trên Honda HR-V Mugen 2026 không hề thấp cũng là một trở ngại. Dự đoán, mẫu "xe chơi" này sẽ ít được nhiều người dùng phổ thông ưa chuộng hơn so với phiên bản thường.
Tuy nhiên, mức giá cho các nâng cấp cho phần nội, ngoại thất trên Honda HR-V Mugen 2026 không hề thấp cũng là một trở ngại. Dự đoán, mẫu "xe chơi" này sẽ ít được nhiều người dùng phổ thông ưa chuộng hơn so với phiên bản thường.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Honda HR-V Mugen 2026.
Tâm Võ
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