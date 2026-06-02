[GALLERY] Người Tây chi đậm sang Trung Quốc săn công nghệ tương lai

Du lịch công nghệ tại Trung Quốc bùng nổ khi giới đầu tư, doanh nhân và kỹ sư quốc tế đổ xô khám phá AI, robot và xe điện tiên tiến.

Thiên Trang (TH)
Trong khi Thung lũng Silicon từng là điểm đến không thể bỏ qua của các doanh nhân, kỹ sư và nhà đầu tư công nghệ toàn cầu, ngày càng nhiều người đang chuyển hướng sang Trung Quốc để tận mắt chứng kiến những đột phá mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và xe điện đang làm thay đổi cuộc chơi công nghệ thế giới.
Làn sóng du lịch công nghệ tại Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ khi du khách quốc tế sẵn sàng chi tới 9.000 USD cho các hành trình chuyên biệt đưa họ tiếp cận sâu với các nhà máy sản xuất hiện đại, startup AI, trung tâm nghiên cứu robot và những mô hình công nghệ được xem là đại diện cho tương lai.
Không chỉ đơn thuần là những chuyến tham quan, các tour công nghệ còn mang đến cơ hội hiếm có để gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp, tham gia các phiên hỏi đáp riêng tư và tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt tại các thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu và Thâm Quyến.
Sức hút của loại hình du lịch này đến từ tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, khi nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tin rằng việc không trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc có thể khiến họ chậm chân trong cuộc đua tìm kiếm xu hướng và cơ hội kinh doanh mới của tương lai.
Những doanh nghiệp thường xuất hiện trong các tour công nghệ bao gồm hãng xe điện BYD, công ty robot hình người Unitree Robotics và startup AI DeepSeek, các thương hiệu đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ tốc độ phát triển nhanh và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ phương Tây.
Nhiều nhà đầu tư tham gia các tour cho biết trải nghiệm thực tế tại các nhà máy và trung tâm nghiên cứu giúp họ có góc nhìn sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ đọc báo cáo phân tích, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và kịp thời hơn trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày.
Không chỉ phục vụ giới tinh hoa công nghệ, các chương trình du lịch trải nghiệm công nghệ dành cho khách phổ thông cũng xuất hiện ngày càng nhiều với các hoạt động như đi taxi tự lái, xem drone giao hàng, khám phá cửa hàng AI và trải nghiệm những sản phẩm công nghệ tiên tiến đang được triển khai tại Trung Quốc.
Sự lan tỏa mạnh mẽ của các video về robot hình người, ô tô bay và những thành tựu công nghệ trên mạng xã hội đang góp phần xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc đổi mới sáng tạo, đồng thời biến du lịch công nghệ trở thành một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất tại quốc gia này trong những năm gần đây.
