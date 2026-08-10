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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.

Theo Việt Cường/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sydney phát biểu.
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sydney phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại diễn đàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại diễn đàn.
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Australia
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Toàn cảnh Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia2026.
Toàn cảnh Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia2026.
Theo Việt Cường/VOV
#Tổng Bí thư #Diễn đàn Tech Connect tại Australia #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Việt Nam - Austrailia

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