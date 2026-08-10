[GALLERY] MG RX9 - SUV 7 chỗ ngang cỡ Hyundai Palisade sắp về Việt Nam

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, MG đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với loạt xe mới, đáng chú ý nhất chính là MG RX9.