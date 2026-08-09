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[GALLERY] VinFast VF Wild lộ diện bản thương mại, sẽ có thêm động cơ EREV?

Số hóa - Xe

[GALLERY] VinFast VF Wild lộ diện bản thương mại, sẽ có thêm động cơ EREV?

Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.

Tâm Võ
So với phiên bản concept từng ra mắt trước đây, mẫu VinFast VF Wild bản thương mai mới này sở hữu hàng loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào tính thực dụng và khả năng thương mại hóa. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống gương chiếu hậu. Thay vì sử dụng gương điện tử như bản concept, chiếc xe này lại được trang bị gương chiếu hậu vật lý truyền thống.
So với phiên bản concept từng ra mắt trước đây, mẫu VinFast VF Wild bản thương mai mới này sở hữu hàng loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào tính thực dụng và khả năng thương mại hóa. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống gương chiếu hậu. Thay vì sử dụng gương điện tử như bản concept, chiếc xe này lại được trang bị gương chiếu hậu vật lý truyền thống.
Việc trang bị gương chiếu hậu được xem là giải pháp phù hợp hơn với một mẫu xe hướng đến sản xuất hàng loạt, đồng thời góp phần tối ưu chi phí và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị hệ thống đèn LED tích hợp gương cầu và bộ mâm kích thước lớn, nhiều khả năng vẫn được trang bị bộ mâm 22 inch kết hợp lốp địa hình A/T.
Việc trang bị gương chiếu hậu được xem là giải pháp phù hợp hơn với một mẫu xe hướng đến sản xuất hàng loạt, đồng thời góp phần tối ưu chi phí và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị hệ thống đèn LED tích hợp gương cầu và bộ mâm kích thước lớn, nhiều khả năng vẫn được trang bị bộ mâm 22 inch kết hợp lốp địa hình A/T.
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của cụm đèn pha hình thang ở hai góc đầu xe với kích thước khá lớn. Cản trước cũng đã được làm mới và có thêm hốc gió hình chữ nhật. Trong khi đó, ốp cản trước màu bạc của phiên bản concept đã bị loại bỏ trên VinFast VF Wild thương mại. Nằm sát với nắp ca-pô vẫn là dải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu VinFast.
Tiếp theo đó là sự xuất hiện của cụm đèn pha hình thang ở hai góc đầu xe với kích thước khá lớn. Cản trước cũng đã được làm mới và có thêm hốc gió hình chữ nhật. Trong khi đó, ốp cản trước màu bạc của phiên bản concept đã bị loại bỏ trên VinFast VF Wild thương mại. Nằm sát với nắp ca-pô vẫn là dải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu VinFast.
Khác với đầu xe, khu vực phía sau của VinFast VF Wild không thay đổi nhiều so với phiên bản concept. Tại đây, xe vẫn sở hữu cụm đèn hậu hình cánh chim, tạo sự tương đồng với đầu xe, và cản sau đi kèm ốp màu bạc. Hai bên thùng sau có thêm bậc bước chân tương tự đối thủ như Ford Ranger.
Khác với đầu xe, khu vực phía sau của VinFast VF Wild không thay đổi nhiều so với phiên bản concept. Tại đây, xe vẫn sở hữu cụm đèn hậu hình cánh chim, tạo sự tương đồng với đầu xe, và cản sau đi kèm ốp màu bạc. Hai bên thùng sau có thêm bậc bước chân tương tự đối thủ như Ford Ranger.
Bên trong xe, VinFast VF Wild được trang bị ghế trước và gương chiếu hậu chỉnh cơ. Đây có thể là trang bị của bản tiêu chuẩn. Ghế của xe được bọc da màu nâu vàng, tương phản với những khu vực còn lại của nội thất. Trên mặt táp-lô và táp-pi cửa còn có những điểm nhấn màu đồng.
Bên trong xe, VinFast VF Wild được trang bị ghế trước và gương chiếu hậu chỉnh cơ. Đây có thể là trang bị của bản tiêu chuẩn. Ghế của xe được bọc da màu nâu vàng, tương phản với những khu vực còn lại của nội thất. Trên mặt táp-lô và táp-pi cửa còn có những điểm nhấn màu đồng.
Bên cạnh đó là vô lăng vát 2 đầu, tích hợp nút cuộn và một số phím chức năng. Cần số của xe được đặt phía sau vô lăng theo xu hướng đang thịnh hành trong làng ô tô thế giới. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm khá lớn, dự kiến có kích thước khoảng 15 inch. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm của xe sở hữu kích thước nối liền thay vì tách rời như bản concept.
Bên cạnh đó là vô lăng vát 2 đầu, tích hợp nút cuộn và một số phím chức năng. Cần số của xe được đặt phía sau vô lăng theo xu hướng đang thịnh hành trong làng ô tô thế giới. Đặt nổi trên mặt táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm khá lớn, dự kiến có kích thước khoảng 15 inch. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm của xe sở hữu kích thước nối liền thay vì tách rời như bản concept.
Hiện trang bị cụ thể của VinFast VF Wild vẫn chưa được công bố. Thông số động cơ cũng là bí ẩn. Tuy nhiên, theo một số tin đồn, VinFast VF Wild sẽ dùng kiểu động cơ hiếm ở Việt Nam, đó là hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV). Đây là loại động cơ mới xuất hiện trong Thông tư số 45/2026 Sửa đổi. Thông tư này đã lần đầu tiên định danh và phân loại 8 nhóm phương tiện điện hóa ở Việt Nam.
Hiện trang bị cụ thể của VinFast VF Wild vẫn chưa được công bố. Thông số động cơ cũng là bí ẩn. Tuy nhiên, theo một số tin đồn, VinFast VF Wild sẽ dùng kiểu động cơ hiếm ở Việt Nam, đó là hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV). Đây là loại động cơ mới xuất hiện trong Thông tư số 45/2026 Sửa đổi. Thông tư này đã lần đầu tiên định danh và phân loại 8 nhóm phương tiện điện hóa ở Việt Nam.
Điểm nhấn của xe EREV là vẫn được trang bị động cơ xăng thông thường nhưng không đóng vai trò truyền động trực tiếp cho bánh xe. Thay vào đó, động cơ sẽ làm nhiệm vụ như máy phát điển để sạc pin. Nhiệm vụ truyền động cho bánh xe sẽ thuộc về mô-tơ điện. Nói cách khác, xe EREV sẽ vận hành như ô tô điện nhưng lại tạo cảm giác an tâm cho người dùng vì vẫn có động cơ xăng để sạc pin.
Điểm nhấn của xe EREV là vẫn được trang bị động cơ xăng thông thường nhưng không đóng vai trò truyền động trực tiếp cho bánh xe. Thay vào đó, động cơ sẽ làm nhiệm vụ như máy phát điển để sạc pin. Nhiệm vụ truyền động cho bánh xe sẽ thuộc về mô-tơ điện. Nói cách khác, xe EREV sẽ vận hành như ô tô điện nhưng lại tạo cảm giác an tâm cho người dùng vì vẫn có động cơ xăng để sạc pin.
VinFast VF Wild được kỳ vọng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Đây không phải là mẫu xe EREV duy nhất sẽ được giới thiệu với khách hàng trong nước trong thời gian tới. Theo kế hoạch, mẫu SUV cỡ lớn với kiểu động cơ tương tự Volkswagen ID. Era 9X sẽ trình làng ở Việt Nam vào tháng 10 tới đây.
VinFast VF Wild được kỳ vọng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Đây không phải là mẫu xe EREV duy nhất sẽ được giới thiệu với khách hàng trong nước trong thời gian tới. Theo kế hoạch, mẫu SUV cỡ lớn với kiểu động cơ tương tự Volkswagen ID. Era 9X sẽ trình làng ở Việt Nam vào tháng 10 tới đây.
Video: Xem chi tiết xe bán tải VinFast VF Wild bản Concept.
Tâm Võ
#VinFast VF Wild lộ diện #VinFast VF Wild bản thương mại #giá xe VinFast VF Wild #VinFast VF Wild 2027 mới #VinFast VF Wild động cơ EREV #VinFast VF Wild sắp ra mắt

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