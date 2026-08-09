[GALLERY] VinFast VF Wild lộ diện bản thương mại, sẽ có thêm động cơ EREV?

Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.