[GALLERY] Trung Quốc tăng tốc robot, 15 phút xuất xưởng 1 máy

ENGINEAI vừa gây sốc khi tuyên bố có thể sản xuất một robot hình người chỉ sau 15 phút, cho thấy tham vọng thống trị ngành robot của Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Công ty robot ENGINEAI của Trung Quốc vừa khiến giới công nghệ toàn cầu chú ý khi công bố nhà máy mới tại Thâm Quyến có thể xuất xưởng một robot hình người chỉ sau mỗi 15 phút, đánh dấu bước tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua thương mại hóa robot quy mô lớn.
Cơ sở sản xuất thông minh mới của ENGINEAI đặt tại khu Honghualing có diện tích gần 12.000 m2, được thiết kế theo mô hình dây chuyền khép kín với toàn bộ quy trình từ kiểm tra linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới hậu mãi đều vận hành trong cùng một hệ thống tự động hóa.
Theo ENGINEAI, lô robot hình người T800 đầu tiên đã chính thức rời dây chuyền sản xuất, mở màn cho kế hoạch mở rộng sản lượng robot công nghiệp trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa thế hệ mới.
Điểm gây chú ý nhất của nhà máy nằm ở tốc độ sản xuất cực nhanh, nhưng công ty khẳng định mỗi robot vẫn phải vượt qua tới 79 bước kiểm tra chất lượng cùng 46 bài thử nghiệm mô phỏng nhằm đánh giá độ bền, khả năng vận hành liên tục và độ ổn định trong môi trường thực tế.
ENGINEAI cho biết hệ sinh thái sản phẩm hiện bao gồm robot hình người tải nặng T800, robot PM01, robot đồng hành siêu nhẹ SA02 cùng robot bốn chân JS01, hướng tới phục vụ từ lĩnh vực công nghiệp cho tới hỗ trợ cá nhân và kiểm tra kỹ thuật.
Dù chỉ mới thành lập từ năm 2023, ENGINEAI đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật tại Trung Quốc sau khi huy động thành công 200 triệu USD ở vòng gọi vốn Series B, qua đó nâng định giá công ty vượt mốc 1,4 tỷ USD.
Không dừng lại ở Thâm Quyến, công ty còn lên kế hoạch xây dựng thêm trung tâm sản xuất robot quy mô 10.000 sản phẩm tại Trịnh Châu nhằm mở rộng chuỗi cung ứng và tăng tốc thương mại hóa robot hình người trong những năm tới.
Sự xuất hiện của các nhà máy robot tốc độ cao như ENGINEAI cho thấy cuộc đua robot hình người toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi các doanh nghiệp không còn chỉ trình diễn công nghệ mà bắt đầu hướng tới sản xuất công nghiệp thực sự với quy mô hàng chục nghìn robot mỗi năm.
#robot #ENGINEAI #Trung Quốc #nhà máy tự động #robot hình người #công nghiệp tự động

