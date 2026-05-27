[GALLERY] Robot có “căn cước” riêng, Trung Quốc gây choáng thế giới AI

Trung Quốc vừa triển khai hệ thống cấp mã định danh cho robot hình người nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời AI, từ sản xuất đến vận hành thực tế.

Robot hình người tại Trung Quốc sắp không còn chỉ là những cỗ máy vô danh khi mỗi thiết bị sẽ được cấp một mã định danh kỹ thuật số riêng biệt, giống như “căn cước công dân” trong thế giới AI và robot hiện đại.
Chương trình mới do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc triển khai được xem là bước đi tham vọng nhằm quản lý toàn bộ vòng đời robot, từ sản xuất, vận hành cho tới bảo trì và truy xuất trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
Theo kế hoạch, mỗi robot sẽ sở hữu một mã ID dài 29 ký tự gồm chữ và số, chứa hàng loạt dữ liệu kỹ thuật như nhà sản xuất, cấu hình phần cứng, mức độ thông minh, lịch sử sửa chữa và tình trạng hoạt động theo thời gian thực.
Thông qua nền tảng quản lý tập trung, các kỹ sư có thể theo dõi độ chai pin, tình trạng hao mòn khớp nối, độ ổn định vận hành hay các lỗi thuật toán của robot mà không cần tháo rời thiết bị như trước đây.
Động thái này được xem là cực kỳ quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường robot hình người toàn cầu với hơn 14.400 robot xuất xưởng trong năm 2025, tương đương gần 85% tổng sản lượng thế giới.
Giới chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đang muốn chấm dứt tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong ngành robot khi hàng trăm công ty nội địa sử dụng tiêu chuẩn dữ liệu và nền tảng AI không tương thích với nhau.
Ngoài yếu tố quản lý thị trường, hệ thống ID mới còn đóng vai trò như một “lưới an toàn pháp lý”, cho phép cơ quan chức năng nhanh chóng xác định trách nhiệm nếu robot gặp tai nạn, gây thương tích hoặc xảy ra rò rỉ dữ liệu trong quá trình hoạt động.
Không ít nhà phân tích nhận định việc cấp “căn cước công dân” cho robot cho thấy tham vọng rất rõ ràng của Trung Quốc: không chỉ thống trị thị trường robot hình người mà còn xây dựng một hệ sinh thái AI có thể kiểm soát và truy xuất ở cấp quốc gia ngay từ giai đoạn đầu phát triển.
