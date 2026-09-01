[e-Magazine] Trịnh Gia Huy: ‘Em muốn khám phá nhiều khả năng của mình’

Trịnh Gia Huy đến với nghệ thuật từ niềm yêu thích ca hát, nhảy múa khi còn nhỏ. Những lần được đứng trước khán giả mang đến cho em cảm giác hào hứng, từ đó thôi thúc Gia Huy dành nhiều thời gian hơn cho việc học và rèn luyện.

Gia đình luôn đồng hành, tạo điều kiện để em tiếp cận nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Từ sở thích ban đầu, nghệ thuật dần trở thành con đường Gia Huy muốn nghiêm túc theo đuổi.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Gia Huy kể về quá trình chuẩn bị cho mỗi phần trình diễn, kỷ niệm trên sân khấu lớn và những kế hoạch với âm nhạc, điện ảnh.

Khi tập luyện bài bản hơn, Gia Huy nhận ra để hoàn thành một phần trình diễn, giọng hát chỉ là một trong nhiều yếu tố. Em phải rèn thanh nhạc, phát âm, kiểm soát hơi thở, đồng thời học vũ đạo, biểu cảm và cách làm chủ sân khấu.

Trong số đó, thanh nhạc và vũ đạo là hai kỹ năng Gia Huy dành nhiều thời gian. Khi kết hợp cả hát và nhảy trong một tiết mục, yêu cầu về sự phối hợp cũng cao hơn.

“Khi vừa hát vừa nhảy, em phải tập để hơi thở ổn định, động tác chính xác nhưng vẫn giữ được cảm xúc và năng lượng khi biểu diễn”, Gia Huy chia sẻ.

Trước mỗi lần biểu diễn, em thường tập lại tiết mục nhiều lần. Quá trình này giúp Gia Huy quen với cường độ vận động, biết cách phân bổ sức và chủ động hơn khi bước lên sân khấu.

Dù có những lúc mệt, kết quả sau mỗi lần biểu diễn trở thành động lực để Gia Huy tiếp tục tập luyện. “Có những lúc khá mệt nhưng khi lên sân khấu biểu diễn được một tiết mục tốt, em cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, Gia Huy nói.

Một trong những kỷ niệm Gia Huy nhớ nhất là concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất em từng góp mặt, với khoảng 40.000 khán giả.

Không gian của sân vận động khiến lần biểu diễn này trở nên đặc biệt với Gia Huy. Trước giờ diễn, em vừa hồi hộp, háo hức, vừa có một chút áp lực.

“Khi nhạc vang lên, em dần lấy lại sự tự tin và tập trung hoàn toàn vào tiết mục”, Gia Huy nhớ lại.

Lần biểu diễn tại Mỹ Đình giúp em có thêm kinh nghiệm điều chỉnh tâm lý và giữ sự tập trung trước đông khán giả.

Năm 2026, Gia Huy tiếp tục hoạt động âm nhạc với ca khúc “2x2 Món quà to”. Sản phẩm nối dài hoạt động ca hát của em sau thời gian học tập, rèn luyện và tham gia nhiều sân khấu.

Bên cạnh âm nhạc, Gia Huy chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh. Việc chuyển từ sân khấu sang trước máy quay mang đến một không gian thể hiện khác, qua đó giúp em có thêm cơ hội làm quen với diễn xuất.

Ở thời điểm hiện tại, Gia Huy muốn tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm qua từng công việc. Những trải nghiệm ở âm nhạc và diễn xuất giúp em có thêm thời gian tìm hiểu khả năng của bản thân trước khi xác định rõ hơn hướng đi trong tương lai.