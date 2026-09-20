Nhã Phương nói gì sau khi Trường Giang xin lỗi chuyện quá khứ?

Sau lời xin lỗi của Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ về tình trạng hiện tại và hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây.

Mới đây, Nhã Phương đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, sau khi những câu chuyện trong quá khứ liên quan đến Trường Giang nhận được sự chú ý.

Cô chia sẻ: “Trong tâm điểm các sự cố dữ dội nhắm vào sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang bằng các hình ảnh và sự việc trong quá khứ thì tôi, diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình, và cũng là người vợ của nghệ sĩ Trường Giang, là mẹ của những đứa con trong gia đình cùng với nghệ sĩ Trường Giang thì Phương đã từng trăn trở rất nhiều, mình phải làm gì trong trường hợp này.

Như các bạn đã thấy, Phương đã đưa ra thông điệp của mình, một thông điệp mà Phương nghĩ là hầu hết mọi người sẽ lựa chọn. Trên thực tế, Phương thấy được an ủi từ đa phần các phản ứng đồng tình từ các bạn thông qua mạng xã hội”.

Nhã Phương. Ảnh: FB Nhã Phương.

Dù đã lường trước việc có thể trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng, Nhã Phương vẫn đối diện với nhiều phản ứng trái chiều.

“Phương đã được cảnh báo và hiểu rõ, khi đưa ra bất kỳ một phản ứng nào trong thời điểm đó, Phương đã đưa mình ra gánh chịu sự chú ý và một phần sự tức giận từ nhiều phía. Phương đã quyết định làm theo cách mà mình cho là phù hợp nhất.

Và quả thật không may cho Phương, lời cảnh báo đó đã thành sự thật. Phương đã trở thành tâm điểm của một làn sóng khác, bắt đầu bằng sự thương cảm, mỉa mai đến nghi ngờ về tình huống thật sự mà Phương đang trải qua. Phương chỉ có thể nói một câu lúc này: Phương ổn”, cô viết.

Bên cạnh đó, Nhã Phương đề cập đến việc từng hợp tác quảng bá cho một nhãn hàng. “Với sự cẩn trọng và tư duy hướng về sự tử tế trong cách hành xử và lựa chọn sản phẩm, Phương luôn cố gắng có những quyết định mà mình phải là người tiêu dùng thật sự. Thông tin mà Phương đưa ra là các thông tin mà mình được nhận từ nhãn hàng cộng với sự trải nghiệm của riêng mình. Nhãn hàng đó vào thời điểm hợp tác là một trường hợp như vậy.

Tuy sự hợp tác đã chấm dứt một cách bình thường và hợp pháp từ giữa năm 2025 nhưng Phương vẫn luôn trân trọng sự tin tưởng và tình cảm của nhãn hàng cũng như của tập thể lãnh đạo công ty dành cho mình”, cô nói.

Trước những ý kiến về chất lượng và cách thức quảng bá sản phẩm, nữ diễn viên khẳng định tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng.

Nhã Phương bày tỏ: “Làn sóng chỉ trích đang đề cập đến chất lượng và cách thức quảng bá sản phẩm mà Phương tham gia. Phương xin chia sẻ một cách chân thành và thẳng thắn thế này, Phương đã lựa chọn vì Phương tin tưởng và Phương cũng là người trực tiếp sử dụng.

Phương tôn trọng và sẽ hoàn toàn tuân thủ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Phương sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng, nhưng Phương phản đối việc chỉ trích vô căn cứ trong làn sóng đang nhắm vào mình.

Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên.

Phương đã trao đổi với nhãn hàng và họ luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi phản ánh liên quan đến sản phẩm thông qua đầu mối chính thức. Tất cả các nội dung tiếp nhận sẽ được đối chiếu, phản hồi theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần minh bạch, cầu thị và không né tránh trách nhiệm.

Phương xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và dành tình cảm cho Phương”.

Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý đăng tải khoảnh khắc bình yên bên Trường Giang giữa lúc anh trở thành tâm điểm. Ít ngày sau, Trường Giang đăng bài xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn” và có những lựa chọn không đúng trong quá khứ.

Sau tâm thư, Trường Giang thông báo vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm. “Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm. Giang chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, nam diễn viên hài cho hay.