Chìa khóa hạnh phúc tuổi già: Biết đủ, biết buông, biết ơn

Tuổi già là lúc nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ nhiều thứ, mà từ sự đủ đầy, biết buông bỏ quá khứ và trân trọng những điều giản dị.

Nhiều người thường nghĩ hạnh phúc là có một công việc tốt hơn, một căn nhà rộng hơn, nhiều tiền hơn, con cái thành đạt hơn. Nhưng đi qua phần lớn cuộc đời, họ mới nhận ra điều khiến mình bình yên không hẳn là có thêm, mà là biết khi nào đã đủ.

Tuổi già vì thế không chỉ là quãng thời gian nhìn lại những gì đã qua. Đây còn là lúc con người học một bài học tưởng đơn giản nhưng không dễ thực hành: biết đủ, biết buông, biết ơn và biết vui.

Biết đủ với những gì mình đang có

Khi còn trẻ, mong muốn vươn lên là điều tự nhiên. Con người cần mục tiêu để phấn đấu, cần khát vọng để bước tiếp. Nhưng khi tuổi đã cao, nếu vẫn giữ thói quen so sánh mình với người khác, cuộc sống dễ trở thành một cuộc đua không có điểm dừng.

Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ mong muốn sống tốt hơn. Đó là nhận ra điều gì thực sự cần thiết với mình.

Ở tuổi già, sức khỏe còn đủ để tự chăm sóc bản thân, trong nhà có người để trò chuyện, có vài người bạn chân thành, có một nơi để trở về, một sở thích để theo đuổi... đã là những điều đáng quý.

Một bữa cơm gia đình, một buổi sáng đi bộ, một cuộc điện thoại hỏi thăm hay một chiều ngồi đọc sách có thể rất bình thường. Nhưng càng có tuổi, người ta càng hiểu những điều ấy chính là phần quan trọng của hạnh phúc.

Khi biết đủ, con người không còn phải liên tục nhìn sang cuộc sống của người khác để đo xem mình đang có nhiều hay ít. Từ đó, lòng cũng nhẹ hơn.

Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ mong muốn sống tốt hơn mà là nhận ra điều gì thực sự cần thiết với mình. Ảnh minh họa

Biết buông những điều đã qua

Nếu biết đủ là học cách nhìn vào hiện tại, thì biết buông là học cách bước ra khỏi những điều thuộc về quá khứ.

Có người đã nhiều tuổi nhưng vẫn day dứt về một chuyện xảy ra từ hàng chục năm trước. Một mối bất hòa, một lời nói làm tổn thương, một quyết định từng khiến mình tiếc nuối... cứ được nhắc lại trong tâm trí, dù sự việc đã không còn khả năng thay đổi.

Càng giữ chặt những điều ấy, con người càng tự làm nặng lòng mình.

Buông không phải là quên, cũng không có nghĩa phủ nhận những gì đã xảy ra. Đó là chấp nhận rằng có những chuyện không thể làm lại và có những người không thể trở thành người như mình mong muốn.

Với con cái, sự buông bỏ đôi khi còn là tôn trọng lựa chọn của chúng. Cha mẹ có thể góp ý, nhưng không thể sống thay cuộc đời của con. Khi con đã trưởng thành, yêu thương không nhất thiết phải đi cùng sự kiểm soát.

Tuổi già có lẽ nên dành nhiều thời gian hơn cho những gì đang hiện hữu, thay vì tiêu hao năng lượng cho những điều đã không còn thuộc về mình.

Biết ơn để nhận ra mình vẫn giàu có

Biết đủ giúp con người bớt đòi hỏi ở cuộc sống; biết ơn giúp họ nhận ra những gì cuộc sống đã trao tặng.

Sau nhiều năm, mỗi người thường có một “kho” ký ức được tạo nên từ những con người và sự việc tưởng như rất bình thường: một người bạn từng giúp mình lúc khó khăn, người bạn đời đã cùng nhau đi qua bao năm tháng, những người con, người cháu, một người hàng xóm sẵn lòng giúp đỡ khi cần.

Có những điều chỉ đến khi mất đi, người ta mới hiểu giá trị.

Vì thế, biết ơn không nhất thiết phải là những lời nói lớn lao. Có thể bắt đầu bằng việc gọi điện hỏi thăm một người lâu ngày không gặp, nói lời cảm ơn với người thân, giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp hoặc dành thời gian lắng nghe người bên cạnh.

Khi nhìn cuộc đời từ những gì mình đã nhận được, thay vì chỉ từ những gì còn thiếu, tâm thế của con người cũng thay đổi. Sự bình an nhiều khi bắt đầu từ cách nhìn ấy.

Biết vui để cuộc sống tiếp tục có ý nghĩa

Tuổi già không nên chỉ là những ngày chờ đợi. Khi công việc đã giảm, con cái trưởng thành và nhịp sống thay đổi, một số người dễ thu mình, để các ngày trôi qua trong sự đơn điệu.

Trong khi đó, niềm vui không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao.

Một buổi sáng đi bộ trong công viên, chăm cây, đọc sách, nghe nhạc, nấu một món ăn yêu thích, gặp bạn bè hay tham gia một hoạt động cộng đồng đều có thể đem lại cảm giác mình vẫn đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Người lớn tuổi cũng có thể học một điều mới, duy trì một sở thích cũ hoặc làm một việc nhỏ có ích cho gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Khi còn có điều để quan tâm, để làm và để chia sẻ, tuổi tác không đồng nghĩa với sự tách khỏi đời sống.

Điều đáng quý là mỗi người tìm được niềm vui phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và sở thích của mình, thay vì chờ người khác mang niềm vui đến.

Sống đủ là biết điều gì đáng giữ

Chữ “đủ” không có một thước đo chung. Với người này, đủ là sự ổn định về vật chất; với người khác, đó là một gia đình hòa thuận, một cơ thể còn khỏe, vài người bạn thân hoặc những ngày tháng được sống theo cách mình mong muốn.

Bởi vậy, sống đủ không phải là có ít hay nhiều, mà là biết điều gì đáng giữ và điều gì có thể đặt xuống.

Ở tuổi già, có thể không cần thêm quá nhiều thứ. Điều cần hơn là giữ sức khỏe, giữ những mối quan hệ tử tế, giữ một tâm trí cởi mở và giữ cho mình những niềm vui giản dị.

Sau nhiều năm đi tìm hạnh phúc, con người có thể nhận ra rằng những thứ quý giá nhất đôi khi không nằm ở phía trước. Chúng đã ở bên mình từ lâu, chỉ là có những lúc vì mải miết kiếm tìm, ta chưa kịp nhận ra.

Biết đủ để không chạy theo những điều không cần thiết; biết buông để lòng nhẹ khỏi chuyện đã qua; biết ơn để trân trọng những người và những gì còn hiện diện; biết vui để mỗi ngày vẫn có một lý do để thức dậy với tâm thế bình an.

Có lẽ, đó chính là cách tuổi già đi qua nhẹ nhàng nhất: không phải có thật nhiều, mà là hiểu thế nào là đủ.