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[INFOGRAPHIC] NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU SẠT LỞ ĐẤT

Xã hội

[INFOGRAPHIC] NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU SẠT LỞ ĐẤT

Vết nứt trên mặt đất, nước rò kèm bùn đất hay cây cối nghiêng đổ có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Thiên Anh
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#Sạt lở đất #dấu hiệu #cảnh báo #bảo vệ #đất đai #thảm họa

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