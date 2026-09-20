[INFOGRAPHIC] NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU SẠT LỞ ĐẤT

Vết nứt trên mặt đất, nước rò kèm bùn đất hay cây cối nghiêng đổ có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt lở.
Toyota Fortuner 2027 vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín thân xe. Xe đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt.
Bộ Nội vụ chọn giữ nguyên ngày nghỉ 24/11, tránh xáo trộn lịch làm việc và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và khắc phục các tồn tại sau vụ nam sinh tử vong do ngập úng, báo chí phản ánh tình trạng xuống cấp.
Người mua hàng trực tuyến có thể bị giả danh sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển để thông báo thu hồi hàng và dụ cung cấp thông tin ngân hàng.
Nhiều sân chơi tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây lãng phí nguồn lực công và thu hẹp không gian sống cư dân.
Chính phủ chỉ đạo đảm bảo sách giáo khoa đủ số lượng, chất lượng, đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm.
Một tài xế xe ôm công nghệ ở TP HCM trình báo bị nam hành khách hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh cãi về chất lượng xe và tiền cước.
Sau 2 tuần học tập, học sinh Trường THCS Kim Liên có một ngày hội Trung thu với nhiều trò chơi, gian hàng và hoạt động trải nghiệm.
Khoảng 4 giờ 30 ngày 19/9, một ô tô điện bất ngờ lao vào khu vực trước quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM, khiến nhiều người bị thương.
Tài xế xe buýt 29B-094.65 bị lập biên bản sau khi CSGT xác minh hành vi vượt bên phải xe khác không đúng quy định trên Quốc lộ 3.
Từ chuẩn bị giấy tờ, thi lý thuyết đến thực hành trong hình và trên đường, thí sinh cần nắm rõ quy trình, giữ bình tĩnh và tuân thủ quy định.
Mực nước sông Nhuệ đang xuống dần, nguy cơ ngập lụt giảm, tuy nhiên các xã, phường ven sông vẫn cần cảnh giác cao độ trước rủi ro còn tiềm ẩn.
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) được đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực cống thoát nước ra sông Nhuệ.
Trưa ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị mất tích khi đi qua điểm ngập ở đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Xe tập lái trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, thầy dạy lái tử vong. Dư luận đặt câu hỏi học viên có phải chịu trách nhiệm?
Đến 9h ngày 18/9, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực cống nước.
Sáng ngày 18/9, đám cháy bùng lên tại khu vực kinh doanh quần áo, giày dép tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám sẽ được tổ chức lưu thông một chiều để thi công ga ST2 thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.
Đợt mưa lớn vừa qua ghi nhận thời gian rút nước tại hàng loạt khu vực như Võ Chí Công, Ciputra, Mỹ Đình, Hoa Bằng... thu ngắn đáng kể.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Long cùng 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 30 năm 9 tháng tù.