Giữa rừng Amazon có một thành phố thất lạc ẩn dưới những ngọn núi kỳ lạ?

Giữa rừng Amazon rộng lớn, những ngọn núi có hình kim tự tháp từng khiến người ta tin rằng một thành phố cổ bị lãng quên đang ẩn dưới tán rừng.

Nằm ở vùng Madre de Dios, phía Đông Nam Peru, Paratoari nổi tiếng với những cấu trúc đá có hình dáng kỳ lạ, trông giống một quần thể kim tự tháp khổng lồ giữa rừng Amazon. Chúng còn được gọi là Kim tự tháp Pantiacolla. Vị trí này nằm gần khu vực Manu, một vùng rừng nhiệt đới đặc biệt hoang sơ của Peru.

Ảnh: atlasobscura.com

Câu chuyện bắt đầu trở nên ly kỳ vào năm 1976, khi một ảnh vệ tinh của NASA mang số hiệu C-S11-32W071-03 cho thấy những dạng hình học kỳ lạ nằm giữa thảm rừng. Từ trên cao, các cấu trúc xuất hiện thành những hình chóp tương đối đều, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có phải dấu tích của một nền văn minh cổ đại?

Ảnh: machupicchuamazonperu.com

Sự bí ẩn càng được khuếch đại bởi truyền thuyết về Paititi, thành phố hoặc vùng đất huyền thoại thường được gắn với người Inca. Trong nhiều câu chuyện, Paititi được cho là một nơi trú ẩn bí mật của người Inca ở phía Đông dãy Andes sau khi đế chế này sụp đổ trước người Tây Ban Nha. Vì thế, những “kim tự tháp” giữa rừng nhanh chóng trở thành mục tiêu của các nhà thám hiểm săn tìm thành phố thất lạc.

Nhưng khi con người thực sự tiếp cận Paratoari, câu chuyện lại trở nên khác.

Ảnh: paratoari.com

Trong một chuyến thám hiểm năm 1996, nhà thám hiểm Gregory Deyermenjian cùng các cộng sự khảo sát khu vực và nhận thấy những “kim tự tháp” không phải công trình do con người xây dựng. Chúng được xác định là những sống núi đá sa thạch bị xói mòn, một dạng địa hình tự nhiên có thể tạo ra các sườn núi cụt với hình dạng rất giống kim tự tháp.

Điều đó không có nghĩa khu vực xung quanh Paratoari hoàn toàn không có dấu vết con người. Các nhà thám hiểm từng ghi nhận hình khắc trên đá, đường đá và những nền đất trong khu vực, cho thấy con người cổ đại từng hiện diện ở vùng này. Tuy nhiên, những bằng chứng đó không chứng minh rằng chính các cấu trúc hình kim tự tháp là công trình nhân tạo hay chúng chính là Paititi.

Đến nay, một số nhà nghiên cứu và nhà thám hiểm độc lập vẫn cho rằng vùng Paratoari có thể chứa những dấu tích khảo cổ đáng chú ý. Các cuộc khảo sát bằng ảnh vệ tinh và máy bay không người lái cũng tiếp tục được sử dụng để tìm kiếm những dấu hiệu khó nhận ra dưới tán rừng. Tuy nhiên, những tuyên bố về việc đã xác định được Paititi vẫn chưa được giới khảo cổ học chấp nhận như một kết luận đã được chứng minh.