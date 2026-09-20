Cảnh giác thủ đoạn giả thu hồi đơn hàng để lừa tiền

Người mua hàng trực tuyến có thể bị giả danh sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển để thông báo thu hồi hàng và dụ cung cấp thông tin ngân hàng.

Một thủ đoạn lừa đảo mới đang được cảnh báo, trong đó kẻ gian giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển để thông báo đơn hàng đã mua thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm và cần thu hồi gấp.

Đáng chú ý, đối tượng có thể cung cấp chính xác một số thông tin như tên sản phẩm, thời điểm giao nhận hoặc thông tin người mua nhằm tạo lòng tin. Sau đó, kẻ gian đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Ảnh minh họa.

Khi người mua tin tưởng, đối tượng thường hướng dẫn chuyển sang liên lạc qua Zalo, Facebook, Telegram hoặc một kênh khác bên ngoài ứng dụng mua hàng. Tại đây, nạn nhân có thể được gửi đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn các bước được giới thiệu là để “xác nhận hoàn tiền”.

Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển trước một khoản phí với lý do phục vụ việc thu hồi hàng và cam kết sẽ hoàn lại sau. Đây là những dấu hiệu bất thường người mua cần đặc biệt cảnh giác.

Theo khuyến cáo của Công an TP Hà Nội, khi nhận thông báo về việc thu hồi đơn hàng, người dân cần kiểm tra trực tiếp thông tin trên ứng dụng thương mại điện tử đã sử dụng. Không nên thực hiện giao dịch chỉ dựa trên cuộc gọi hoặc tin nhắn chưa được xác thực.

Người mua cũng không nên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu; không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc chuyển tiền để được nhận tiền hoàn. Nếu có nghi vấn, cần ngắt liên lạc và sử dụng kênh hỗ trợ chính thức của sàn thương mại điện tử để kiểm tra.

Trường hợp đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và các bằng chứng liên quan để phục vụ việc trình báo cơ quan công an.

Điểm đáng lưu ý là việc người gọi biết thông tin đơn hàng không đồng nghĩa với việc đó là nhân viên của sàn thương mại điện tử hay đơn vị vận chuyển. Người mua cần xác minh qua kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến tiền và tài khoản ngân hàng.