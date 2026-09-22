Vì sao Pháo vấp tranh cãi khi thi hoa hậu?

Pháo có mặt tại Miss Universe Vietnam 2026. Tuy nhiên, việc nữ rapper rút khỏi Miss Grand Vietnam chỉ vài tháng trước khiến màn trở lại này vướng tranh cãi.

Tối 20/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 (MUVN) công bố Pháo là cái tên cuối cùng gia nhập top 30 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý bởi chỉ vài tháng trước, nữ rapper từng ghi danh Miss Grand Vietnam nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi.

Trên các bài đăng giới thiệu Pháo, nhiều bình luận đặt câu hỏi liệu cô có tiếp tục bỏ thi hay không. Một số ý kiến cho rằng việc xuất hiện ở hai cuộc thi trong thời gian ngắn khiến họ hoài nghi về mục đích tham gia của nữ rapper.

Từng rút khỏi Miss Grand Vietnam

Tháng 5, Pháo ghi danh Miss Grand Vietnam. Khi đó, nữ rapper cho biết cô tham gia vì không muốn sau này phải hối tiếc hoặc tự hỏi tại sao bản thân không thử sức sớm hơn.

Ngay tại vòng sơ khảo, Pháo gây chú ý với tiết mục có sự hỗ trợ của dàn vũ công. Trong phần giao lưu với ban giám khảo, cô tiếp tục tạo ra khoảnh khắc được bàn luận. Khi Hương Giang hỏi nếu chấm Pháo 5 điểm thì lý do sẽ là gì, nữ rapper trả lời theo hướng hài hước rằng nếu chỉ nhận 5 điểm, cô vẫn còn cơ hội lọt top 3.

Tuy nhiên, sau vòng thi, ban tổ chức thông báo Pháo rút khỏi Miss Grand Vietnam. Hai bên không công bố cụ thể điều gì khiến hành trình của nữ rapper dừng lại.

Phía Pháo khi đó đưa ra thông báo cho biết quyết định xuất phát từ việc các bên chưa thống nhất một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc. Ê-kíp cũng nhấn mạnh điều này không liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và ban tổ chức.

Sau khi kết thúc hành trình ngắn ngủi tại Miss Grand Vietnam, Pháo trở lại với hoạt động âm nhạc và phát hành sản phẩm mới. Đến tối 20/9, cô một lần nữa xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp.

Pháo tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam. Ảnh: BTC.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Pháo cao 1,68 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90. Lý do được đưa ra cho việc tham gia cuộc thi là nữ rapper muốn bước ra khỏi vùng an toàn.

“Với Pháo, việc là một rapper không phải giới hạn để cô dừng lại. Cô lựa chọn khám phá nhiều lĩnh vực hơn, mang cá tính, tiếng nói và câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng”, ban tổ chức chia sẻ.

Theo Miss Universe Vietnam 2026, cuộc thi là cơ hội để Pháo thử sức ở một lĩnh vực mới, đồng thời tiếp tục thể hiện cá tính, tinh thần đổi mới và mong muốn hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, quá trình tham gia rồi rút khỏi Miss Grand Vietnam, sau đó xuất hiện tại Miss Universe Vietnam trong thời gian tương đối ngắn khiến khán giả đặt câu hỏi về sự nghiêm túc của nữ rapper với các cuộc thi sắc đẹp. Một bộ phận cũng hoài nghi liệu việc lựa chọn Pháo có phải một phương án tạo chú ý cho cuộc thi hay không.

"Pháo hợp với Hoa hậu Hòa bình hơn nhưng lại bỏ thi. Không hiểu sao cô ấy thi MUVN", "Hy vọng không bỏ thi", "Kéo truyền thông thôi", "Không có gì bất ngờ", "Ủng hộ, cứ ở đâu phù hợp thì thử sức"... là những bình luận dưới bài đăng thông báo về Pháo của MUVN.

Pháo có gì ngoài sức hút từ âm nhạc?

Sinh năm 2003, Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền. Cô được biết đến rộng rãi qua Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Sau đó, nữ rapper tham gia Em xinh “say hi” và lấn sân điện ảnh với Thỏ ơi.

Trong âm nhạc, Pháo từng tạo được dấu ấn vượt ra ngoài thị trường Việt Nam. Hai phút hơn lan tỏa tại nhiều quốc gia châu Á và nhận được sự chú ý từ truyền thông Hàn Quốc.

Đầu năm 2025, nữ rapper phát hành Sự nghiệp chướng. MV nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, đạt hơn 600.000 lượt xem sau một ngày. Sản phẩm trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng.

Đầu năm nay, Pháo tiếp tục kết hợp cùng bạn trai Richie D. ICY trong No Chase. Video đạt gần 70.000 lượt xem sau 14 giờ phát hành.

Việc Pháo tham gia cuộc thi nhan sắc mới khiến khán giả tranh luận. Ảnh: FBNV.

Những kết quả này cho thấy Pháo sở hữu khả năng tạo sự chú ý khi phát hành sản phẩm, đồng thời là một trong số ít rapper nữ tại Vpop duy trì được lượng quan tâm đáng kể từ công chúng.

Mới đây, cô trở lại với EP CTRL-X. EP này chưa tạo được hiệu ứng tương đương những sản phẩm trước khi gặp sự cạnh tranh từ Jack và các nghệ sĩ của Tinh hà “say hi”. Tuy nhiên, nó vẫn giúp chủ nhân duy trì lượng người nghe ổn định.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Pháo bắt đầu lấn sân với vai nữ chính trong Thỏ ơi do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, qua đó giúp nữ rapper có thêm dấu ấn ở lĩnh vực ngoài âm nhạc.

Những thành tích trên giúp Pháo bước vào Miss Universe Vietnam với một lợi thế mà nhiều thí sinh khác không có. Đó là độ nhận diện cao. Cô có lượng khán giả riêng, kinh nghiệm đứng trước công chúng và cá tính nghệ thuật đã được định hình.

Tuy nhiên, nếu xét riêng trên sân chơi sắc đẹp, Pháo vẫn có những bất lợi. Với chiều cao 1,68 m, cô chưa phải thí sinh nổi bật về sắc vóc. Nữ rapper cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về catwalk hay thi đấu trong một cuộc thi hoa hậu.

Quan trọng hơn, vấn đề của Pháo lúc này không nằm hoàn toàn ở khả năng trình diễn. Việc Pháo đã tham gia một cuộc thi rồi nhanh chóng rút lui và xuất hiện ở một đấu trường nhan sắc khác khiến sự nghi ngờ từ khán giả xoay quanh cô có lẽ đang nhiều hơn là ủng hộ.

Vì thế, thay vì được chú ý bởi danh tiếng của một rapper, Pháo cần chứng minh sự nghiêm túc và khả năng thích nghi trong một sân chơi hoàn toàn khác. Với cô, thử thách tại Miss Universe Vietnam 2026 có thể không chỉ là cạnh tranh về ngoại hình hay kỹ năng sân khấu, mà còn là lấy lại niềm tin của khán giả sau lần rút lui trước đó.