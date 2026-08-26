[e-Magazine] Kenny Vũ Hiểu Minh: ‘Em muốn làm tốt hơn sau mỗi lần xuất hiện’

Từng làm MC trên VTV3 và góp mặt trong một số dự án phim, Kenny Vũ Hiểu Minh dần thay đổi cách tiếp cận nhân vật khi có thêm trải nghiệm trước máy quay.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hiểu Minh kể về cơ duyên đến với “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, những trải nghiệm tại phim trường và điều em học được qua từng dự án. Mẹ Hiểu Minh cũng chia sẻ góc nhìn của người đồng hành cùng em trong quá trình tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Nhắc lại thời điểm biết đến dự án, Hiểu Minh vẫn nhớ sự bất ngờ của cả hai mẹ con. “Trước khi tham gia phim, em hoàn toàn không biết đoàn phim đang casting. Một hôm, có cô chú bên ê-kíp gọi cho mẹ em và nói đoàn muốn mời em thử vai Nguyên Phong lúc nhỏ. Lúc đó cả mẹ và em đều rất bất ngờ”, Hiểu Minh kể.

Sau cuộc gọi đầu tiên, Hiểu Minh bắt đầu tham gia quá trình thử vai Nguyên Phong. “Vì đoàn phim ở TP HCM còn em ở Hà Nội nên cô chú hẹn em casting online. Đoàn nhờ mẹ gửi ảnh các góc mặt của em, rồi sau khi trò chuyện trực tuyến với em, hai bên tiếp tục trao đổi và gửi clip để ê-kíp lựa chọn.

Sau này em mới biết đoàn phim đã nhờ nhiều người giới thiệu các bạn diễn viên nhí cùng độ tuổi để tìm Nguyên Phong. Vì vậy khi được ê-kíp lựa chọn, em thực sự rất vui và bất ngờ. Đây lại là một bộ phim có quy mô lớn và thuộc thể loại huyền sử, nên em càng háo hức vì được thử sức với một vai diễn và một không gian rất khác so với những bộ phim trước đây em từng tham gia”, Hiểu Minh chia sẻ.

Sau khi nhận vai, Hiểu Minh dành thời gian chuẩn bị cho lần đầu tham gia một dự án huyền sử. Điều khiến em chú ý là hoàn cảnh và diễn biến tâm lý của Nguyên Phong khi còn nhỏ.

“Điều em ấn tượng nhất là Nguyên Phong có một tuổi thơ khá đặc biệt. Em phải thể hiện được sự hồn nhiên của nhân vật nhưng đồng thời cũng phải cho thấy những cảm xúc và nỗi đau từ hoàn cảnh Nguyên Phong đã trải qua. Em thấy đây là một vai diễn giúp em học được cách thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và hành động, chứ không chỉ bằng lời thoại”, Hiểu Minh nói.

Trước ngày quay, Hiểu Minh dành thời gian tìm hiểu bối cảnh câu chuyện và trao đổi với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình về nhân vật.

“Em đọc kỹ kịch bản và tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử, đặc biệt là thời Đinh. Bác đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng trao đổi với em để em hiểu rõ hơn về Nguyên Phong, từ tính cách đến suy nghĩ của nhân vật trong hoàn cảnh đó. Ngoài ra, em phải tập làm quen với trang phục, đạo cụ và cách diễn xuất phù hợp với không khí của bộ phim”, Hiểu Minh cho biết.

Phân cảnh của Hiểu Minh được thực hiện tại Ninh Bình, với ngày làm việc bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng.

“Dù thời tiết không thuận lợi, mọi người vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Em dậy từ 4h sáng để trang điểm, làm tóc và thay phục trang. Để phù hợp với hoàn cảnh của Nguyên Phong, trang phục còn được phủ thêm đất, tạo vẻ cũ và bụi bặm.

Em nhớ nhất cảm giác cả đoàn cùng tập trung làm việc, từ diễn viên đến đạo diễn và các cô chú trong ê-kíp. Đó là một trải nghiệm mà em nghĩ sau này mình sẽ vẫn nhớ”, Hiểu Minh kể.

Theo mẹ Hiểu Minh, những ngày theo em đến bối cảnh cũng giúp chị quan sát rõ Hiểu Minh thích nghi với môi trường làm việc của một đoàn phim. Bên cạnh thời gian đứng trước máy quay, em còn làm quen với việc tuân thủ lịch trình, chờ đến lượt và phối hợp với nhiều thành viên trong ê-kíp.

Một điểm đặc biệt với Hiểu Minh trong dự án là Nguyên Phong được thể hiện ở hai giai đoạn cuộc đời. Em đảm nhận nhân vật lúc nhỏ, còn Tuấn Trần vào vai khi trưởng thành.

“Thực ra hai giai đoạn của Nguyên Phong khá khác nhau ạ. Khi còn nhỏ, Nguyên Phong mất bố mẹ và có một tuổi thơ khá đặc biệt. Còn khi trưởng thành, nhân vật lại trở nên rất phong trần vì đã sống cùng thầy Mo và bà con. Vì vậy, đạo diễn không có hướng dẫn cụ thể để hai phiên bản phải giống nhau hoàn toàn. Em nghĩ điều quan trọng nhất là cả hai vẫn giữ được những nét tính cách cốt lõi của Nguyên Phong”, Hiểu Minh chia sẻ.

Việc Tuấn Trần đảm nhận phiên bản trưởng thành càng khiến vai diễn trở nên đáng nhớ với Hiểu Minh, bởi em đã ngưỡng mộ nam diễn viên từ trước.

“Với em, đây là một điều rất vui và đặc biệt vì từ trước em đã rất ngưỡng mộ chú Tuấn Trần. Khi tới đoàn để thử đồ, em có ra phim trường để xem chú diễn, hai chú cháu còn chụp với nhau một bức ảnh. Mọi người đều bảo hai chú cháu nhìn rất giống nhau. Em nghe vậy thì rất vui”, Hiểu Minh kể.

Hiểu Minh cũng nhắc đến những điều em học được từ diễn viên Tuấn Trần. “Em cũng thấy may mắn vì được cùng thể hiện một nhân vật với chú. Khi xem chú diễn, em học được cách chú tập trung vào nhân vật và cách chú thể hiện cảm xúc rất tự nhiên. Đó là những điều em muốn tiếp tục học hỏi trong quá trình làm nghề”, Hiểu Minh nói.

Trước “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, Hiểu Minh đã có cơ hội góp mặt trong một số dự án. Qua từng lần đứng trước máy quay, em dần nhận ra những điểm bản thân cần thay đổi trong cách tiếp cận vai diễn.

“Em đã quay Những chặng đường bụi bặm, Cách em 1 mm, Bước chân vào đời, phim dài tập Trạng Tí. Em nghĩ điều em tiến bộ rõ nhất là khả năng nhập vai và kiểm soát cảm xúc. Những bộ phim trước giúp em có thêm kinh nghiệm đứng trước máy quay, còn mỗi dự án mới lại cho em một bài học khác nhau.

Xuất phát từ MC nên đôi khi trước đây em còn hơi phụ thuộc vào lời thoại, còn bây giờ em cố gắng hiểu nhân vật trước rồi mới thể hiện bằng ánh mắt, biểu cảm và hành động”, Hiểu Minh chia sẻ.

Từ góc nhìn của mẹ Hiểu Minh, sự thay đổi của cậu bé còn thể hiện ở cách em chuẩn bị cho công việc. Em ngày càng chủ động hơn với những phần thuộc trách nhiệm của mình, từ đọc kịch bản đến ghi nhớ yêu cầu dành cho nhân vật, thay vì phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của người lớn.

Trước khi có thêm trải nghiệm với diễn xuất, công việc MC trên VTV3 đã giúp Hiểu Minh làm quen với việc xuất hiện trước máy quay và giao tiếp với những người xung quanh.

“Em thấy việc làm MC giúp em tự tin hơn rất nhiều. Khi làm MC, em phải nói rõ ràng, biết tương tác với mọi người và xử lý những tình huống bất ngờ. Những kỹ năng đó cũng hỗ trợ em rất nhiều khi diễn xuất. Ngược lại, diễn xuất giúp em biết kiểm soát biểu cảm và cảm xúc tốt hơn khi đứng trước máy quay”, Hiểu Minh nói.

Việc được trải nghiệm nhiều lĩnh vực cũng giúp gia đình có thêm thời gian quan sát sở thích và khả năng của Hiểu Minh. Mẹ em không yêu cầu em sớm lựa chọn một hướng đi duy nhất mà vẫn ưu tiên việc học. Các hoạt động nghệ thuật được gia đình sắp xếp phù hợp với sinh hoạt, đồng thời Hiểu Minh vẫn có cơ hội thử sức khi điều kiện cho phép.

Với những vai diễn tiếp theo, Hiểu Minh muốn tìm kiếm những nhân vật mang đến thử thách khác với những gì em đã trải nghiệm.

“Em muốn thử nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác với em để em có cơ hội học hỏi thêm”, Hiểu Minh chia sẻ.

Với Hiểu Minh, diễn xuất cũng chưa phải lựa chọn duy nhất bởi em vẫn muốn dành thời gian cho những lĩnh vực mình yêu thích.

“Em cũng muốn tiếp tục cả diễn xuất, MC và ca hát vì em đều rất yêu thích. Nhưng trước mắt em vẫn phải tập trung học thật tốt, đồng thời cố gắng trau dồi kỹ năng để mỗi lần xuất hiện trước khán giả, em có thể làm tốt hơn lần trước”, Hiểu Minh cho biết.