Minh Anh vào Top 12, đại diện Mỹ đăng quang Miss International Queen 2026

Nguyễn Cao Minh Anh khép lại hành trình tại Miss International Queen 2026 với thành tích Top 12. Lo Colby giành ngôi vị cao nhất.

Chung kết Miss International Queen 2026 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) diễn ra tối 19/9 tại Thái Lan với màn tranh tài của 27 thí sinh. Đại diện Việt Nam Nguyễn Cao Minh Anh được gọi tên vào Top 12.

Top 12 Miss International Queen 2026 còn có các đại diện Thái Lan, Mỹ, Costa Rica, Lào, Brazil, Colombia, Venezuela, Pháp, Philippines, Nhật Bản và Malaysia.

Sau đó, ban tổ chức công bố Top 6 gồm Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Mỹ, Pháp và Colombia. Minh Anh cùng các đại diện Costa Rica, Lào, Brazil, Venezuela và Malaysia dừng chân ở Top 12.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Cao Minh Anh trình diễn trong đêm chung kết Miss International Queen 2026. Cô dừng chân ở Top 12. Ảnh: Miss International Queen.

Ba người đẹp giành quyền bước vào Top 3 gồm Lo Colby (Mỹ), Teerachaya Pimkitidaj (Thái Lan) và Saki Iwai (Nhật Bản).

Kết quả chung cuộc, Lo Colby đăng quang Miss International Queen 2026. Teerachaya Pimkitidaj giành danh hiệu Á hậu 1, trong khi Saki Iwai trở thành Á hậu 2. Chiến thắng của Lo Colby giúp Mỹ có hai năm liên tiếp giành vương miện tại Miss International Queen.

Lo Colby (Mỹ) giành vương miện Miss International Queen 2026. Đại diện Thái Lan (ngoài cùng bên trái) đoạt ngôi vị Á hậu 1, đại diện Nhật Bản (ngoài cùng bên phải) là Á hậu 2. Ảnh: Miss International Queen.

Trước đêm chung kết, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Nguyễn Cao Minh Anh cho biết việc đại diện Việt Nam tại Miss International Queen mang đến cho cô niềm tự hào, đồng thời khiến cô ý thức rõ về trách nhiệm của mình.

Trước những dự đoán về khả năng tiến sâu, Minh Anh thừa nhận đó vừa là động lực, vừa tạo ra áp lực. Tuy nhiên, người đẹp không muốn những dự đoán về thứ hạng trở thành gánh nặng.

“Tôi rất trân trọng kỳ vọng của mọi người nhưng không muốn chạy theo kỳ vọng đó. Tôi muốn tập trung để mỗi ngày tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”, Minh Anh chia sẻ.

Đại diện Việt Nam từng thẳng thắn cho biết cô hướng đến chiếc vương miện và muốn đi xa nhất có thể. Tuy nhiên, với Minh Anh, điều quan trọng hơn thứ hạng là hình ảnh cô để lại sau cuộc thi. Người đẹp mong hành trình của mình góp thêm góc nhìn tích cực về phụ nữ chuyển giới Việt Nam - những người có thể học tập, có nghề nghiệp, tri thức, ước mơ và khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Đáng chú ý, Hà Tâm Như - Á hậu 2 Miss International Queen 2025 - cũng xuất hiện trên sân khấu chung kết để khép lại nhiệm kỳ. Cô trao danh hiệu Á hậu 1 cho Teerachaya Pimkitidaj, đại diện Thái Lan.

Hà Tâm Như - Á hậu 2 Miss International Queen 2025 - xuất hiện trên sân khấu chung kết, trao danh hiệu Á hậu 1 Miss International Queen 2026 cho đại diện Thái Lan. Ảnh: Miss International Queen.

Trước thời điểm chuyển giao danh hiệu, Hà Tâm Như chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng cô trân trọng những gì có được trong một năm đương nhiệm. Khi theo dõi Minh Anh tại Miss International Queen 2026, Tâm Như nhận xét đại diện Việt Nam trẻ trung, lạc quan và đang tận hưởng hành trình của mình.