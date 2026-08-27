[e-Magazine] Vi An: ‘Em muốn lan tỏa nhạc cụ truyền thống tới giới trẻ’

Vi An trúng tuyển chuyên ngành đàn nhị tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, em có nhiều năm học sáo, luyện thanh, hát xẩm và tham gia các chương trình nghệ thuật.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Vi An kể về lựa chọn nhạc cụ, cách sắp xếp việc học và những dự định sắp tới.

Kết quả nhận được khiến Vi An nhớ đến quãng thời gian dành nhiều công sức chuẩn bị cho kỳ thi.

“Bao ngày tháng luyện tập không quản ngày đêm, đến khi cầm giấy báo trúng tuyển, em vỡ òa vì hạnh phúc. Em cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì trút bỏ được những áp lực trước kỳ thi”, Vi An chia sẻ.

Với em, đây là một cột mốc mới, tiếp thêm động lực để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trước khi chọn đàn nhị làm chuyên ngành, Vi An đã có nhiều năm gắn bó với sáo. Em yêu thích nhạc cụ này từ nhỏ. Đến năm lớp 4, bố mẹ cho Vi An theo học với các thầy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, em vẫn tập sáo mỗi khi có thời gian.

Vi An bị thu hút bởi tiếng đàn nhị, đồng thời nhận thấy nhạc cụ này phù hợp với việc hát xẩm mà em đang theo đuổi.

“Em mong sau này có thể vừa chơi đàn nhị vừa hát. Không chỉ hát xẩm cổ, em còn muốn thể hiện những dòng nhạc trẻ”, Vi An nói.

Trong quá trình học, Vi An nhận thấy đàn nhị có nhiều yêu cầu về kỹ thuật. Theo em, chơi dây trong hay dây ngoài đều khó và đòi hỏi sự chính xác, bởi chỉ cần lên dây chưa đúng, âm thanh có thể bị phô.

“Nếu không kiên trì, mình rất dễ bỏ cuộc. Nhưng khi vượt qua những khó khăn ban đầu, càng học, em càng yêu cây đàn nhị và tiếng đàn”, em cho biết.

Việc chơi nhạc cụ còn giúp Vi An cảm thụ âm nhạc tốt hơn, hỗ trợ cho việc hát xẩm, chèo và dân ca.

Trước đây, em từng thử rap kết hợp với xẩm. Ngoài những trải nghiệm với âm nhạc hiện đại, Vi An muốn tìm hiểu thêm quan họ và ca trù.

“Em thấy ca trù là một loại hình nghệ thuật kén người nghe và rất khó. Nhưng càng khó, em lại càng muốn chinh phục”, Vi An bày tỏ.

Trong kỳ nghỉ hè, Vi An có thêm thời gian cho việc học, âm nhạc và thể thao. Một ngày của em thường bắt đầu bằng việc đi bộ.

“Buổi sáng, em thường dậy sớm đi bộ ở Hồ Tây, tận hưởng không khí trong lành và những cơn gió mát. Sau đó, em về tắm, ăn sáng và vừa ăn vừa nghe nhạc”, Vi An kể.

Sau bữa sáng, em xem lại các môn văn hóa như toán, ngữ văn và tiếng Anh. Vi An thường xen kẽ việc học với các hoạt động nghệ thuật để tránh căng thẳng.

“Ví dụ, học toán xong, em sẽ chuyển sang tập đàn nhị hoặc thổi sáo. Với ngữ văn hay ngoại ngữ, em có thể xen kẽ bằng luyện thanh, tập hát”, em chia sẻ.

Buổi chiều, Vi An thường đi bơi, chơi bóng rổ hoặc cầu lông. Buổi tối, em ăn cơm, đôi khi đạp xe dạo phố cùng gia đình. Những hôm có lịch, em đi diễn, thu thanh hoặc dành thời gian tập hát xẩm, tập nhảy.

Khi bước vào năm học, thời gian biểu trở nên dày hơn. Vi An học văn hóa vào các buổi chiều trong tuần, còn buổi sáng đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam học đàn nhị, tập sáo và luyện thanh. Cuối tuần, em học hát.

“Em dành nhiều thời gian nhất cho việc luyện hát và tập đàn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học văn hóa”, Vi An nói.

Những lúc rảnh, em thích gặp các thành viên trong nhóm nhạc để trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Thỉnh thoảng, cả nhóm đi mua sắm hoặc vui chơi tại trung tâm thương mại.

Vi An bắt đầu biểu diễn từ nhỏ. Khi ngày càng được nhiều khán giả biết đến, em không cảm thấy điều đó tạo thêm áp lực.

“Em cảm thấy vui và có thêm động lực để luyện tập, có những sản phẩm âm nhạc tốt hơn mỗi khi bước lên sân khấu”, Vi An cho biết.

Vi An cho rằng mình may mắn khi sớm có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật. Những trải nghiệm tích lũy qua các chương trình cũng giúp em tự tin hơn khi đứng trước khán giả.

Trên hành trình theo đuổi âm nhạc, Vi An luôn nhận được sự động viên từ gia đình, nhất là khi gặp khó khăn trong quá trình rèn luyện.

Thầy cô cũng đồng hành với Vi An. Giáo viên âm nhạc tận tình hướng dẫn, chỉ ra lỗi sai để em tiến bộ.

“Các thầy cô giáo dạy văn hóa tạo điều kiện khi em có lịch diễn trùng lịch học. Thầy cô cũng lo em không hiểu bài và động viên để em cố gắng đạt kết quả tốt nhất”, Vi An chia sẻ.

Vi An từng được vinh danh Ca sĩ nhí thần tượng bảng thiếu niên tại cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc 2025.

“Em mong mình sẽ thành công hơn trên con đường nghệ thuật, ra mắt nhiều sản phẩm kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, chạm đến cảm xúc của khán giả. Là một bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, em muốn lan tỏa âm nhạc và nhạc cụ truyền thống tới giới trẻ nhiều hơn”, Vi An bày tỏ.