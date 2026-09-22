Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí mật thú vị về cây mồng tơi, loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt

Từ thân mọng nước, lá nhớt đến những quả tím đen, mồng tơi ẩn chứa nhiều đặc điểm thực vật học ít người biết.

Thanh Bình (tổng hợp)

Mồng tơi (Basella alba) là một trong những loại rau quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ thực vật học, đây không phải là một loại rau lá thông thường mà là một dây leo mọng nước, thuộc họ Mồng tơi (Basellaceae). Loài này có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Á và hiện được trồng rộng rãi ở nhiều khu vực nhiệt đới trên thế giới.

Ảnh: infobae

Thân mồng tơi mềm, nhẵn và mọng nước, có thể dài tới khoảng 10 m nếu gặp điều kiện thích hợp. Thân có thể màu xanh hoặc đỏ tím, thường quấn quanh giàn, hàng rào hay những cây khác để vươn lên. Lá dày, bóng, mọng nước và có hình trứng hoặc hình trái tim, thường dài khoảng 5–15 cm. Chính những chiếc lá xanh mướt này là phần được sử dụng phổ biến nhất làm rau.

Ảnh: fitoagricola

Một đặc điểm dễ nhận ra khi nấu mồng tơi là chất nhớt tiết ra từ lá và thân. Đây là đặc tính tự nhiên của cây, liên quan đến các chất nhầy trong mô thực vật. Khi nấu canh, chất này tạo nên độ sánh và cảm giác trơn đặc trưng mà nhiều người Việt rất quen thuộc. Lá và ngọn non có thể được dùng trong nhiều món ăn, từ canh mồng tơi nấu cua, tôm đến các món xào.

Mồng tơi cũng có một “đời sống” khá thú vị sau khi được trồng. Những bông hoa rất nhỏ thường mọc thành cụm dài ở kẽ lá. Sau khi thụ phấn, cây tạo ra những quả mọng nhỏ, khi chín thường chuyển sang màu tím đen. Lớp thịt bao quanh quả chứa sắc tố có thể tạo màu đỏ tím và từng được sử dụng làm chất tạo màu tự nhiên.

Ảnh: socfindoconservation.co

Điều đáng chú ý là Basella alba có khả năng phát triển rất nhanh trong điều kiện ấm áp, nhiều ánh sáng và đủ ẩm. Vì vậy, mồng tơi đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Một cây có thể nhanh chóng phủ kín giàn chỉ trong thời gian tương đối ngắn. Khi thân tiếp xúc với đất ẩm, cây còn có khả năng hình thành rễ, giúp nó tiếp tục lan rộng.

Tên tiếng Anh của mồng tơi cũng khá thú vị: Malabar spinach, hay “rau bina Malabar”. Dù được gọi là spinach, mồng tơi hoàn toàn không thuộc chi Spinacia – chi của rau bina thật sự. Hai loại rau chỉ có điểm tương đồng ở việc đều được sử dụng làm rau lá.

Từ một dây leo bình dị thường xuất hiện bên những giàn rau gia đình, mồng tơi vì thế lại ẩn chứa một thế giới thực vật khá phong phú: thân mọng nước, lá nhớt, hoa nhỏ, quả tím đen và khả năng sinh trưởng mạnh trong khí hậu nóng ẩm. Một loại rau quen thuộc trong bát canh hàng ngày thực chất là một loài thực vật nhiệt đới đặc biệt thích nghi với cuộc sống dưới ánh nắng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Mồng tơi #Thực vật nhiệt đới #Rau ăn #Dây leo #Basella alba

Bài liên quan

Kho tri thức

Những bí mật khoa học ẩn trong tranh cổ hàng trăm năm

Những bức tranh hàng trăm năm tuổi có thể lưu giữ manh mối về hành vi động vật, thực vật và hệ sinh thái mà khoa học hiện đại chỉ xác nhận rất lâu sau đó.

Các nhà khoa học vốn quen tìm kiếm dữ liệu trong hóa thạch, mẫu vật bảo tàng, DNA cổ hay những ghi chép lịch sử. Nhưng một nguồn tư liệu ít được chú ý hơn lại nằm ngay trên những bức tranh treo trong viện bảo tàng.

Nghệ sĩ từ nhiều thế kỷ trước thường quan sát thiên nhiên rất kỹ. Một số tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp của cây cối và động vật mà còn ghi lại mối quan hệ sinh thái thực sự tồn tại ngoài tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài vật sống ở nơi áp suất cao nhất trên bề mặt Trái Đất

Ở nơi áp suất có thể lớn gấp hơn một nghìn lần trên mặt biển, những sinh vật nhỏ bé vẫn kiếm ăn và sinh tồn bình thường.

Nếu hỏi động vật nào phải chịu áp suất lớn nhất từng được ghi nhận, câu trả lời không phải là cá mập khổng lồ hay một quái vật biển sâu, mà là những sinh vật không xương sống sống gần đáy Vực thẳm Challenger thuộc rãnh Mariana.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật kỳ lạ được phát hiện 'đi nhờ' nhện biển dưới đáy đại dương

Ở độ sâu hơn 3.000m, các nhà khoa học phát hiện những sinh vật giáp xác nhỏ bé bám chặt vào chân nhện biển khổng lồ, có thể để di chuyển và tìm bạn tình.

Ở nơi sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển, việc di chuyển và tìm kiếm đồng loại không hề dễ dàng với những sinh vật nhỏ bé. Một quan sát mới ở đông nam Thái Bình Dương cho thấy loài giáp xác Mesopleustes abyssorum có thể đã tìm ra một cách đặc biệt: bám lên những con nhện biển khổng lồ và để chúng đưa đi.

Khi khảo sát đáy biển bằng robot lặn điều khiển từ xa, các nhà khoa học bắt gặp những con M. abyssorum nhỏ bé đang bám chặt vào chân nhện biển Colossendeis colossea. 4 ngày sau, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện tại một địa điểm cách đó khoảng 225 km. Việc hành vi này lặp lại ở hai nơi khác nhau khiến họ cho rằng những con giáp xác có thể chủ động bám vào nhện biển thay vì chỉ vô tình gặp nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới