Honda Avancier mới được cho là sẽ ra mắt tại Nhật Bản tháng 1/2027, hướng tới vai trò mẫu SUV chủ lực toàn cầu và sở hữu truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Avancier bản Trung Quốc.

Honda đang tích cực thử nghiệm Avancier thế hệ mới, mẫu SUV được định hướng trở thành sản phẩm chiến lược tại nhiều thị trường. Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, xe có thể chính thức trở lại thị trường Nhật vào đầu năm 2027, trong đó thời điểm được nhắc tới là tại Triển lãm ô tô Tokyo diễn ra vào tháng 1/2027.

Honda Avancier thế hệ mới có thể ra mắt ngay đầu năm 2027.

Honda Avancier 2027 được kỳ vọng sẽ đảm nhận khoảng trống sau khi Honda Odyssey ngừng sản xuất tại Nhật Bản. Do đó, mẫu SUV mới có thể tập trung nhiều hơn vào sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách, thay vì thiên về khả năng vận hành.

Theo những thông tin ban đầu, Honda Avancier mới có thể được trang bị ghế trước và hàng ghế thứ hai tích hợp chức năng sưởi và thông gió. Khoang lái dự kiến sử dụng cách bố trí tương tự Accord với màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí Honda Connect 12,3 inch, tích hợp các dịch vụ của Google.

Mẫu SUV Avancier mới có thể tập trung nhiều hơn vào sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách, thay vì thiên về khả năng vận hành.

Honda được cho là sẽ bắt đầu quá trình giới thiệu mẫu xe từ cuối năm 2026, trước khi đưa Avancier tới Triển lãm ô tô Tokyo vào đầu năm sau. Để đơn giản hóa danh mục sản phẩm và tối ưu hiệu quả sản xuất tại Thái Lan, Avancier có thể chỉ được cung cấp với một phiên bản trang bị duy nhất, thay vì nhiều cấu hình như cách phân phối truyền thống.

Về hệ truyền động, truyền thông Nhật Bản cho rằng Avancier có thể sử dụng hệ thống hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện.

Avancier thế hệ mới được dự đoán có kích thước khoảng 4.960 x 1.950 x 1.690 mm, với chiều dài cơ sở chưa được công bố. Kích thước này đưa mẫu xe vào nhóm SUV cỡ lớn, tương đương Toyota Highlander.

Về hệ truyền động, truyền thông Nhật Bản cho rằng Avancier có thể sử dụng hệ thống hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện. Hệ thống này được kỳ vọng cải thiện hiệu suất nhiệt và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời tối ưu khả năng vận hành khi động cơ đốt trong và mô-tơ điện cùng tham gia truyền động.

Giá bán tại Nhật Bản hiện chưa được Honda xác nhận, nhưng truyền thông địa phương dự đoán xe có thể khoảng 6 triệu yên (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).

Honda từng phát triển Avancier chủ yếu cho thị trường Trung Quốc sau khi mẫu xe này dừng bán tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thế hệ mới được định hướng trở thành mẫu xe chiến lược toàn cầu, qua đó mở ra khả năng xuất hiện tại nhiều thị trường khác.

Giá bán của Honda Avancier 2027 tại Nhật Bản hiện chưa được Honda xác nhận, nhưng truyền thông địa phương dự đoán mức khởi điểm có thể khoảng 6 triệu yên (tương đương khoảng 1 tỷ đồng).