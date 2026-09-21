Sở Văn hóa TP HCM nói gì liên quan vụ ồn ào của Trường Giang?

Trước những ồn ào của Trường Giang, chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM đã có văn bản nêu quan điểm xung quanh vấn đề này,

Trường Giang chính thức rút khỏi show "2 Ngày 1 Đêm" sau loạt lùm xùm

Thời gian qua, nghệ sĩ Trường Giang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi hàng loạt phân đoạn trong các chương trình mà nam nghệ sĩ tham gia được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận về những tranh luận trái chiều. Trong đó, có những ý kiến cho rằng những phát ngôn, hành động và cách nam nghệ sĩ chưa phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong môi trường nghệ thuật.

Trước sự việc trên, Sở VH&TT TP.HCM vừa có văn bản nêu quan điểm về trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, đồng thời khuyến cáo cần thận trọng khi đánh giá sự việc dựa trên những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Trường Giang xin lỗi sau khi nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến những phát ngôn, hành động gây tranh cãi trong quá khứ. Ảnh: NSCC

Theo đại diện Sở VH&TT TP.HCM, đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Căn cứ theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác định các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và không gian mạng. Theo đó, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật. Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

Trong quan hệ với đồng nghiệp, người hoạt động nghệ thuật được yêu cầu tôn trọng, bảo vệ uy tín của nhau; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm; không gây tổn hại đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

“Là người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng”, đại diện Sở VH&TT TPHCM nêu quan điểm.

Lùm xùm của Trường Giang: Sở VH&TT TP.HCM lưu ý cần đánh giá sự việc dựa trên thông tin được xác minh

Đối với trường hợp cụ thể của Trường Giang, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho rằng việc xem xét, đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, đồng thời đặt trong bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi. Những nội dung này cần được đối chiếu với quy định pháp luật và các chuẩn mực ứng xử có liên quan.

Cơ quan quản lý văn hóa cũng khuyến cáo cần thận trọng khi đưa ra nhận định hoặc kết luận chỉ dựa trên những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

“Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan. Ý kiến của công chúng cũng cần bảo đảm tính khách quan, văn minh, tôn trọng danh dự và nhân phẩm của các bên liên quan”, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho hay.

Tối 14/9, Trường Giang lên tiếng xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương. Nam nghệ sĩ thừa nhận có những thời điểm bản thân chưa đủ tinh tế, chín chắn và đưa ra những lựa chọn không đúng.

Sau đó, Trường Giang thông báo rút khỏi chương trình 2 ngày 1 đêm. Anh cho biết muốn dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và học hỏi thêm.

“Tôi chân thành cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho tôi. Mong quý vị khán giả vẫn luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, Trường Giang chia sẻ.

Việc nam nghệ sĩ không nói rõ thời gian vắng mặt cũng như kế hoạch trở lại khiến nhiều khán giả cho rằng hiện chưa thể xác định đây là quyết định rời chương trình lâu dài hay chỉ tạm ngừng tham gia một số đợt ghi hình.