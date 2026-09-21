[e-Magazine] Bảo Khang: ‘Em học hỏi từng ngày để theo đuổi đam mê diễn xuất’

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Bảo Khang kể về niềm yêu thích diễn xuất, kỷ niệm với vai Bờm trong “Cám” và những mong muốn trong chặng đường phía trước. Gia đình cũng hé lộ hành trình đồng hành cùng con từ những ngày đầu làm quen với diễn xuất.

Nói về lý do đam mê diễn xuất, Bảo Khang cho biết: “Em thích nhất là được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau và được trải nghiệm những cảm xúc, hoàn cảnh mới. Mỗi vai diễn đều cho em thêm một bài học và giúp em tự tin hơn”.

Nhắc đến “Cám” - dự án của nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn, Bảo Khang nhớ về một thay đổi đặc biệt để phục vụ tạo hình nhân vật.

“Vai diễn khiến em nhớ nhất là Bờm trong phim điện ảnh “Cám”. Đây là một trải nghiệm đặc biệt vì đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em và cũng là lần đầu tiên em cạo đầu để hóa thân vào nhân vật”, Bảo Khang kể.

Theo gia đình, hành trình diễn xuất của Khang bắt đầu vào năm 2023.

“Khi Bảo Khang 10 tuổi, tôi gửi Khang vào lớp của đạo diễn - diễn viên Nguyễn Hữu Tiến với mong muốn cho con được chạm đến nghề diễn như một sân chơi. Gia đình muốn Khang dạn dĩ hơn, được tiếp xúc với nhiều bạn và học hỏi thêm nhiều kiến thức”, mẹ Bảo Khang cho biết.

Sau một thời gian học, gia đình bắt đầu nhận thấy khả năng của con. “Sau ba tháng, thầy Nguyễn Hữu Tiến là người phát hiện Bảo Khang có năng khiếu diễn xuất. Con có khả năng nhập vai tốt, nhớ lời thoại nhanh và thể hiện cảm xúc khá tự nhiên. Từ đó, gia đình nhận thấy đây không chỉ là sở thích mà còn là năng khiếu của con nên luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Khang theo đuổi diễn xuất”, mẹ Khang kể.

Một trong những dấu mốc đầu tiên của Bảo Khang là được biểu diễn tại Sân khấu Thế Giới Trẻ trong vở “Tâm ma” do đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến dàn dựng.

“Em cảm ơn cô An Thi, Giám đốc Sân khấu Thế Giới Trẻ, nơi em được biểu diễn vở Tâm ma. Đây cũng là lần đầu tiên em đứng trên một sân khấu lớn, chuyên nghiệp và diễn cùng các cô chú nghệ sĩ như NSND Đàm Loan, Thu Trang, Tiến Luật, Khả Như... Em rất vinh dự và vui khi được là một thành viên của gia đình Sân khấu Thế Giới Trẻ”, Bảo Khang nói.

Từ sân khấu kịch, Bảo Khang dần có thêm cơ hội thử sức với nhiều loại hình. “Qua từng giai đoạn, gia đình nhận thấy Bảo Khang trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất. Khi mới đến với sân khấu kịch, Khang còn khá non nớt, chủ yếu học cách làm quen với sân khấu, biểu cảm và tương tác với các cô chú, anh chị diễn viên.

Khi chuyển sang phim truyền hình, Khang dần tự tin hơn, biết thể hiện cảm xúc tự nhiên và nắm bắt tâm lý nhân vật tốt hơn. Đến phim chiếu mạng và màn ảnh rộng, Khang linh hoạt hơn, có cơ hội thử sức với những vai diễn đa dạng”, mẹ Bảo Khang nói.

Để Bảo Khang có thể tham gia diễn xuất, gia đình phải cân đối lịch trình của con với việc học và sinh hoạt thường ngày.

“Gia đình luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để Bảo Khang vừa đảm bảo việc học, vừa có thời gian nghỉ ngơi và tham gia diễn xuất. Khi con có lịch quay hoặc biểu diễn, gia đình sẽ chủ động điều chỉnh công việc, đưa đón và đồng hành cùng con.

Quan trọng nhất, gia đình luôn nhắc con cân bằng giữa học tập và đam mê, không để công việc ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của con”, mẹ Khang cho hay.

Việc con tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ nhỏ cũng là điều gia đình đặc biệt lưu tâm.

“Gia đình luôn đặt việc học tập và sự phát triển phù hợp với lứa tuổi của Khang lên hàng đầu. Dù được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật khá sớm, con vẫn được vui chơi, học tập và sinh hoạt như những bạn bè cùng trang lứa.

Gia đình cũng hạn chế tạo áp lực về thành tích, luôn lắng nghe cảm xúc của con và hướng dẫn con ứng xử đúng mực khi nhận được sự chú ý từ khán giả”, mẹ Bảo Khang nói.

Có những thời điểm Khang mệt, cảm thấy áp lực và muốn tạm dừng. “Khi đó, gia đình không ép con phải tiếp tục mà dành thời gian lắng nghe, động viên và cho con nghỉ ngơi. Gia đình luôn nhắc Khang rằng diễn xuất trước hết phải là niềm vui. Nếu con thật sự yêu thích thì hãy cố gắng từng bước, còn khi mệt thì có thể dừng lại để cân bằng”, mẹ Khang kể.

Gần đây, Bảo Khang có thêm trải nghiệm với dự án “Người mẹ xấu”.

“Khang đến với “Người mẹ xấu” cũng là một cơ duyên khá đặc biệt. Khi nhận được lời mời tham gia, tuy là một vai nhỏ trong phim nhưng gia đình nhận thấy vai diễn phù hợp với khả năng của con nên đã ủng hộ.

Điều đặc biệt ở lần tham gia này là Khang có cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất và có những trải nghiệm mới bên cạnh các cô chú, anh chị trong đoàn phim”, mẹ Khang cho biết.

Sau những vai diễn đã có, Bảo Khang vẫn muốn khám phá những dạng nhân vật mới.

“Từ bé, em rất thích xem những bộ phim lịch sử, chiến tranh và thích tìm hiểu về những anh hùng dân tộc. Em mong thời gian tới sẽ nhận được một vai diễn và có cơ hội hóa thân thành nhân vật trong phim cách mạng”, Khang nói.

Về con đường dài phía trước, Bảo Khang chưa muốn đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Trong tương lai, em không nói trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng hiện tại trong em là ngọn lửa đam mê với nghề. Em sẽ học hỏi từng ngày và trau dồi kiến thức từ thầy cùng các cô chú, anh chị đi trước”, Bảo Khang nói.