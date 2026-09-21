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[GALLERY] Rapper Pháo lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Rapper Pháo lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026

Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) chính thức trở thành gương mặt cuối cùng góp mặt trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026. Nữ rapper sinh năm 2003, đến từ Tuyên Quang.
Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) chính thức trở thành gương mặt cuối cùng góp mặt trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026. Nữ rapper sinh năm 2003, đến từ Tuyên Quang.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Pháo cao 1m68, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô hiện hoạt động với vai trò ca sĩ, rapper và diễn viên.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Pháo cao 1m68, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô hiện hoạt động với vai trò ca sĩ, rapper và diễn viên.
Trước Miss Universe Vietnam 2026, Pháo từng thử sức tại Miss Grand Vietnam 2026. Ở vòng sơ khảo, nữ rapper gây chú ý khi chia sẻ: “Chiều cao em thấp nhưng gan em có thừa”.
Trước Miss Universe Vietnam 2026, Pháo từng thử sức tại Miss Grand Vietnam 2026. Ở vòng sơ khảo, nữ rapper gây chú ý khi chia sẻ: “Chiều cao em thấp nhưng gan em có thừa”.
Tháng 6/2026, đơn vị quản lý thông báo Pháo không tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Theo thông cáo, quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi và cân nhắc kế hoạch của các bên tại thời điểm đó.
Tháng 6/2026, đơn vị quản lý thông báo Pháo không tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Theo thông cáo, quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi và cân nhắc kế hoạch của các bên tại thời điểm đó.
Trở lại đường đua sắc đẹp, Pháo tiếp tục thử sức ở một hành trình mới. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết nữ rapper muốn khám phá nhiều lĩnh vực và thể hiện bản sắc cá nhân.
Trở lại đường đua sắc đẹp, Pháo tiếp tục thử sức ở một hành trình mới. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết nữ rapper muốn khám phá nhiều lĩnh vực và thể hiện bản sắc cá nhân.
Pháo sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc cùng mái tóc ngắn đặc trưng. Nữ rapper thường biến hóa giữa hình ảnh cá tính, quyến rũ và nữ tính.
Pháo sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc cùng mái tóc ngắn đặc trưng. Nữ rapper thường biến hóa giữa hình ảnh cá tính, quyến rũ và nữ tính.
Người đẹp sinh năm 2003 chuộng những thiết kế ôm dáng, cắt xẻ hoặc hở lưng, tôn vóc dáng và phong cách hiện đại.
Người đẹp sinh năm 2003 chuộng những thiết kế ôm dáng, cắt xẻ hoặc hở lưng, tôn vóc dáng và phong cách hiện đại.
Ở những hình ảnh khác, Pháo lựa chọn váy nữ tính kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc ngắn giúp cô giữ nét cá tính ngay cả khi diện trang phục mềm mại.
Ở những hình ảnh khác, Pháo lựa chọn váy nữ tính kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc ngắn giúp cô giữ nét cá tính ngay cả khi diện trang phục mềm mại.
Pháo là một trong những rapper nữ được chú ý của thế hệ mới. Cô được nhiều khán giả biết đến qua ca khúc “2 phút hơn”, sau đó tiếp tục phát triển các sản phẩm âm nhạc và mở rộng hoạt động nghệ thuật.
Pháo là một trong những rapper nữ được chú ý của thế hệ mới. Cô được nhiều khán giả biết đến qua ca khúc “2 phút hơn”, sau đó tiếp tục phát triển các sản phẩm âm nhạc và mở rộng hoạt động nghệ thuật.
Xem video: "Rapper Pháo trình diễn bài 2 phút hơn tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#rapper Pháo #Miss Universe Vietnam #sắc đẹp #nghệ sĩ

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