[INFOGRAPHIC] Top phim Việt ra rạp tháng 9 gây chú ý

Mazda CX-5 hiện có giá ưu đãi chỉ từ 659 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng, rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Ford Territory hay Honda CR-V.
Tóc Tiên đại diện Việt Nam tại Eurovision Asia 2026, cùng các nghệ sĩ đến từ Lào, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và Bhutan.
Sau lời xin lỗi của Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ về tình trạng hiện tại và hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.
Phim kinh dị ‘Út Lan 2’ đạt hơn hai tỷ đồng từ vé bán trước, giới thiệu câu chuyện kỳ bí về tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian vùng quê sông nước.
Chuẩn bị chuyển giao danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như cho biết cô hài lòng với những gì đã làm trong một năm qua.
Trước những ý kiến trái chiều về bà Ngọc trong “Mùa hè năm ấy”, Vân Dung lý giải sự khắt khe và cách yêu thương của nhân vật.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.
Trước khi tranh tài tại Silk Way Star, Đăng Khôi có hơn 20 năm ca hát, từng hoạt động nhóm và thử sức với phim ảnh.
Bắt đầu từ những vai quần chúng, Uy Nhân từng bước đảm nhận các vai diễn lớn hơn và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều đoàn phim.
Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Đại diện Việt Nam tại Miss International Queen (MIQ) 2026, Minh Anh đặt mục tiêu tiến xa nhưng không muốn những dự đoán về thứ hạng trở thành áp lực.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.
Mai Ngọc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.
Hoàng Dũng ghi dấu với nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích, trong khi chuyện tình cảm của anh với Khánh Linh cũng nhận được sự quan tâm.
Từ sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Trần Anh Kiệt bén duyên với sàn diễn thời trang trước khi thử sức với công việc MC và diễn xuất.
Thành công với vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, kết hôn với Trường Giang và làm mẹ.
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Miss Universe Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, từng ghi dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình.