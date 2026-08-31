[e-Magazine] Trần Ngọc Yến: ‘Mỗi lần đóng phim, em được học thêm điều mới’

Ngọc Yến bắt đầu biểu diễn từ năm 4 tuổi, sau khi cô giáo nhận thấy khả năng diễn xuất của em. Một tiết mục kịch ở trường trở thành dấu mốc đầu tiên đưa em đến với sân khấu.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Ngọc Yến kể về vai An Nhiên trong “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, Chandra trong “Tận hiến”, những thử thách trên phim trường và mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Trong “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, Ngọc Yến đảm nhận vai An Nhiên lúc nhỏ. Quách Ngọc Ngoan đóng vai cha của nhân vật này. Ngọc Yến đặc biệt nhớ những cảnh hai cha con xuất hiện cùng nhau.

“Em cảm thấy rất may mắn khi được tham gia bộ phim và có cơ hội làm việc với nhiều cô chú diễn viên. Khi diễn cùng chú Quách Ngọc Ngoan, cảnh nào em cũng thấy ấn tượng. Em nhớ nhất cảnh hai cha con cưỡi trên lưng ngựa, cùng cười vui vẻ. Khi đó, em cảm nhận được sự an toàn khi nhân vật của mình ở bên cha”, Ngọc Yến kể.

Nếu cảnh cưỡi ngựa mang đến cảm xúc vui vẻ, phân đoạn đánh trống trận lại đặt Ngọc Yến trước thử thách về thể lực. Chiếc trống lớn so với vóc dáng, đôi dùi khá nặng. Cảnh quay diễn ra vào khoảng 13h giữa trời nắng gắt. Em phải giơ cao tay đánh trống, kết hợp tiếng hét và biểu cảm mạnh mẽ của nhân vật.

“Em chỉ cao đến khoảng mép trống nên phải ngẩng lên, giơ cao hai tay để đánh. Sau vài lần quay, mặt em đỏ lên và đầu hơi choáng. Em nhận được sự hướng dẫn của bác Johnny Trí Nguyễn. Lúc diễn, em không nghĩ nhiều đến những thứ xung quanh mà chỉ nghĩ mình là An Nhiên, con gái của Tả tướng quân”, em chia sẻ.

Trước vai An Nhiên, Ngọc Yến từng xuất hiện trong “Vũ khúc mưa xuân” và “Tận hiến”. Trong đó, Chandra ở “Tận hiến” là vai diễn khá dài, xuất hiện gần như xuyên suốt bộ phim và có nhiều cung bậc cảm xúc.

Chandra là con gái lớn của Nguyễn Thành, nhân vật do Hứa Vĩ Văn đảm nhận. Nhân vật được xây dựng với tính cách sắc sảo, dũng cảm, sớm trưởng thành và thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của người cha - một chiến sĩ tình báo.

Quá trình thực hiện “Tận hiến” cũng đưa Ngọc Yến đến những bối cảnh quay có điều kiện khá khắc nghiệt. Với những cảnh chạy trốn trong rừng, em phải di chuyển trên địa hình trơn, dốc, có nhiều côn trùng và vắt.

“Ngày đầu nhìn thấy vắt, em rất sợ và đã khóc. Nhưng sau ngày đầu tiên, em dần quen và cố gắng vượt qua những trở ngại đó để hoàn thành cảnh quay”, Ngọc Yến kể.

Một phần của bộ phim được thực hiện tại Lào. Chuyến đi để lại cho Ngọc Yến nhiều kỷ niệm khi em có cơ hội làm việc, trò chuyện và tiếp xúc với các cô chú tại nước bạn.

Bên cạnh đóng phim, Ngọc Yến từng tham gia các cuộc thi tài năng và trình diễn thời trang. Theo Ngọc Yến, mỗi môi trường giúp em rèn luyện những kỹ năng khác nhau.

“Ở cuộc thi tài năng, em có cảm giác hồi hộp và phải học cách vượt qua nỗi sợ trước đám đông. Sàn diễn thời trang mang đến cho em nhiều năng lượng, giúp em tự tin hơn trong từng bước đi. Còn khi đóng phim, em được hóa thân thành nhân vật và sống trong câu chuyện của họ. Trong những lĩnh vực đã trải nghiệm, hiện tại em thích diễn xuất nhất”, Ngọc Yến chia sẻ.

Việc tham gia các hoạt động từ nhỏ cũng giúp Ngọc Yến mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Em dần biết tự chuẩn bị đồ dùng, sắp xếp thời gian và lắng nghe những góp ý dành cho mình.

Khi lịch học và lịch quay sát nhau, gia đình vẫn đặt việc học văn hóa lên trước. Vì vậy, Ngọc Yến thường tham gia những dự án có lịch quay vào dịp hè, ngày nghỉ hoặc cuối tuần.

“Nếu có buổi quay trùng lịch học, em sẽ chủ động xem bài cô giáo giao, tranh thủ giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ để hoàn thành bài tập. Năm nay em vào lớp 6 nên chương trình sẽ nhiều hơn trước. Em biết việc cân bằng cả hai sẽ khó hơn nhưng vì yêu thích nghệ thuật nên vẫn muốn cố gắng”, Ngọc Yến nói.

Ngoài việc học và các hoạt động nghệ thuật, Ngọc Yến thích vui chơi cùng bạn bè. Em cũng dành thời gian cho hát, đàn, thể thao và múa.

Trong thời gian tới, Ngọc Yến vẫn muốn tham gia các hoạt động người mẫu, khám phá thêm ca hát, song diễn xuất là lĩnh vực em muốn dành nhiều thời gian hơn.

“Em muốn tiếp tục diễn xuất vì phim ảnh cho em cơ hội hóa thân thành nhiều số phận và trải nghiệm những câu chuyện khác nhau. Nếu được lựa chọn, em muốn thử một vai có nội tâm, nhiều thay đổi về tâm lý và cảm xúc. Em cũng thích hình ảnh một bạn nhỏ kiên cường, vượt qua hoàn cảnh khó khăn hoặc một nhân vật mang đến thông điệp tích cực cho khán giả”, Ngọc Yến chia sẻ.