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[GALLERY] Yamaha Motor Việt Nam ra mắt cào cào WR155R 2026, từ 79 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Yamaha Motor Việt Nam ra mắt cào cào WR155R 2026, từ 79 triệu đồng

Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt WR155R 2026 mới, mẫu xe địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục.

Phạm Minh Tuấn
Yamaha Motor Việt Nam chính thức ra mắt WR155R 2026, mẫu xe môtô địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, được phát triển dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục: từ cung đường bằng phẳng đến các địa hình đầy thử thách. Kế thừa tinh thần off-road đặc trưng, WR155R còn được tích hợp công nghệ VVA cùng những trang bị độc đáo...
Yamaha Motor Việt Nam chính thức ra mắt WR155R 2026, mẫu xe môtô địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, được phát triển dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục: từ cung đường bằng phẳng đến các địa hình đầy thử thách. Kế thừa tinh thần off-road đặc trưng, WR155R còn được tích hợp công nghệ VVA cùng những trang bị độc đáo...
Là thành viên mới thuộc dòng xe địa hình tên tuổi WR Series, WR155R xuất hiện và mở ra cơ hội trải nghiệm địa hình ở phân khúc 155cc. Mẫu xe hướng đến thế hệ người dùng trẻ có phong cách cá nhân mạnh mẽ, không ngại thử thách giới hạn và tìm kiếm những hành trình mới vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường.
Là thành viên mới thuộc dòng xe địa hình tên tuổi WR Series, WR155R xuất hiện và mở ra cơ hội trải nghiệm địa hình ở phân khúc 155cc. Mẫu xe hướng đến thế hệ người dùng trẻ có phong cách cá nhân mạnh mẽ, không ngại thử thách giới hạn và tìm kiếm những hành trình mới vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường.
Với thông điệp “I Am The Challenger” – đại diện cho tinh thần táo bạo, sẵn sàng thách thức giới hạn, chinh phục định nghĩa mới. WR155R vốn nổi bật với diện mạo bụi bặm, mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe địa hình. Khi bước ra khỏi những cung đường off-road và xuất hiện giữa nhịp sống đô thị, WR155R mang đến một hình ảnh đầy mới mẻ – khơi gợi tinh thần khám phá và trải nghiệm của thế hệ trẻ.
Với thông điệp “I Am The Challenger” – đại diện cho tinh thần táo bạo, sẵn sàng thách thức giới hạn, chinh phục định nghĩa mới. WR155R vốn nổi bật với diện mạo bụi bặm, mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe địa hình. Khi bước ra khỏi những cung đường off-road và xuất hiện giữa nhịp sống đô thị, WR155R mang đến một hình ảnh đầy mới mẻ – khơi gợi tinh thần khám phá và trải nghiệm của thế hệ trẻ.
Yamaha WR155R 2026 mang thiết kế Enduro đặc trưng – cao ráo và khỏe khoắn, tạo nên diện mạo thể thao, nổi bật và khác biệt trên đường phố. Tư thế lái cao ráo cho khả năng quan sát tốt; khoảng sáng gầm 245 mm giúp người lái vượt địa hình một cách dễ dàng.
Yamaha WR155R 2026 mang thiết kế Enduro đặc trưng – cao ráo và khỏe khoắn, tạo nên diện mạo thể thao, nổi bật và khác biệt trên đường phố. Tư thế lái cao ráo cho khả năng quan sát tốt; khoảng sáng gầm 245 mm giúp người lái vượt địa hình một cách dễ dàng.
Yên xe phẳng kết hợp gác chân rộng tạo điều kiện để người lái thay đổi tư thế linh hoạt và chủ động phân bổ trọng lượng cơ thể, qua đó kiểm soát xe tốt hơn bằng chân và phần thân dưới. WR155R sử dụng khung semi-double cradle hoàn toàn mới, cân bằng giữa độ cứng theo chiều dọc và độ cứng xoắn, mang lại sự ổn định khi vận hành đồng thời duy trì cảm giác liên kết giữa người và xe.
Yên xe phẳng kết hợp gác chân rộng tạo điều kiện để người lái thay đổi tư thế linh hoạt và chủ động phân bổ trọng lượng cơ thể, qua đó kiểm soát xe tốt hơn bằng chân và phần thân dưới. WR155R sử dụng khung semi-double cradle hoàn toàn mới, cân bằng giữa độ cứng theo chiều dọc và độ cứng xoắn, mang lại sự ổn định khi vận hành đồng thời duy trì cảm giác liên kết giữa người và xe.
Về tổng quan, WR155R được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái tự do phát huy khả năng điều khiển xe trên nhiều dạng địa hình, linh hoạt khi di chuyển thường nhật nhưng cũng sẵn sàng cùng bạn thay đổi hành trình chinh phục những cung đường mới. Khối động cơ của WR155R được tinh chỉnh hệ thống nạp - xả để tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung.
Về tổng quan, WR155R được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái tự do phát huy khả năng điều khiển xe trên nhiều dạng địa hình, linh hoạt khi di chuyển thường nhật nhưng cũng sẵn sàng cùng bạn thay đổi hành trình chinh phục những cung đường mới. Khối động cơ của WR155R được tinh chỉnh hệ thống nạp - xả để tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung.
Khối động cơ của Yamaha WR155R 2026 đạt mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, dễ dàng tạo lực kéo khi leo dốc và vượt chướng ngại vật. Đồng thời, công suất cực đại 16,7 PS tại 10.000 vòng/phút vẫn đảm bảo khả năng vận hành mượt mà trên đường nhựa và những cung đường cần duy trì tốc độ.
Khối động cơ của Yamaha WR155R 2026 đạt mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, dễ dàng tạo lực kéo khi leo dốc và vượt chướng ngại vật. Đồng thời, công suất cực đại 16,7 PS tại 10.000 vòng/phút vẫn đảm bảo khả năng vận hành mượt mà trên đường nhựa và những cung đường cần duy trì tốc độ.
Hệ thống phanh của xe gồm đĩa trước 240 mm và đĩa sau 220 mm, mang lại hiệu quả hãm tốc ổn định. Bộ lốp dual-purpose kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau giúp WR155R vận hành hiệu quả trên nhiều loại địa hình khác nhau.
Hệ thống phanh của xe gồm đĩa trước 240 mm và đĩa sau 220 mm, mang lại hiệu quả hãm tốc ổn định. Bộ lốp dual-purpose kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau giúp WR155R vận hành hiệu quả trên nhiều loại địa hình khác nhau.
Về trang bị, xe sở hữu đồng hồ LCD đa chức năng, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết cho hành trình dài. Bình xăng dung tích 8,1 lít giúp gia tăng tầm hoạt động, trong khi yên xe thiết kế phẳng hỗ trợ người lái dễ dàng thay đổi tư thế khi di chuyển off-road. Xe cũng được trang bị đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) nhằm tăng tính an toàn khi dừng xe khẩn cấp.
Về trang bị, xe sở hữu đồng hồ LCD đa chức năng, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết cho hành trình dài. Bình xăng dung tích 8,1 lít giúp gia tăng tầm hoạt động, trong khi yên xe thiết kế phẳng hỗ trợ người lái dễ dàng thay đổi tư thế khi di chuyển off-road. Xe cũng được trang bị đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) nhằm tăng tính an toàn khi dừng xe khẩn cấp.
Với những tinh chỉnh nhẹ về ngoại hình, màu sắc mới cùng nền tảng trang bị và động cơ đã được khẳng định, Yamaha WR155R 2026 được xem là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc cào cào địa hình cỡ nhỏ 155cc, hướng đến những người dùng yêu thích khám phá, phiêu lưu và chinh phục địa hình.
Với những tinh chỉnh nhẹ về ngoại hình, màu sắc mới cùng nền tảng trang bị và động cơ đã được khẳng định, Yamaha WR155R 2026 được xem là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc cào cào địa hình cỡ nhỏ 155cc, hướng đến những người dùng yêu thích khám phá, phiêu lưu và chinh phục địa hình.
Tại thị trường Việt Nam, giá xe Yamaha WR155R 2026 được niêm yết chính hãng với mức 79 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Phiên bản WR155R Blue tiếp tục thể hiện đậm chất xe đua với tông xanh đặc trưng của Yamaha, kết hợp đồ họa speed block và logo GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing). Bản WR155R Black cá tính hơn với tông màu Cyan làm chủ đạo, phối cùng các điểm nhấn.
Tại thị trường Việt Nam, giá xe Yamaha WR155R 2026 được niêm yết chính hãng với mức 79 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Phiên bản WR155R Blue tiếp tục thể hiện đậm chất xe đua với tông xanh đặc trưng của Yamaha, kết hợp đồ họa speed block và logo GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing). Bản WR155R Black cá tính hơn với tông màu Cyan làm chủ đạo, phối cùng các điểm nhấn.
Video: Giới thiệu xe môtô địa hình Yamaha WR155R.
Phạm Minh Tuấn
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