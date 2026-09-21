Trẻ bệnh mùa mưa, 4 dấu hiệu cảnh báo trở nặng cha mẹ cần biết

Thở nhanh, co lõm lồng ngực, tím tái, lừ đừ hay chảy máu bất thường là những dấu hiệu trẻ cần được khám kịp thời.

Thời tiết thất thường, bệnh nhẹ dễ chuyển biến nặng

Mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, niêm mạc đường hô hấp còn nhạy cảm nên trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

BS.CK2 Nguyễn Diệu Vinh, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết nhiễm trùng hô hấp ở trẻ thường biểu hiện bằng sốt, ho, chảy mũi, nghẹt mũi. Trẻ có thể quấy khóc, ăn ít hơn và ngủ không ngon giấc.

Nếu trẻ nôn ói, sau đó đi tiêu lỏng nhiều lần, phân có thể có nhầy máu, kèm quấy khóc do đau bụng, cần nghĩ đến khả năng nhiễm trùng đường ruột.

Đáng lưu ý, trong thời điểm thời tiết thay đổi, phụ huynh cần đặc biệt quan sát các dấu hiệu cho thấy bệnh đang diễn tiến nặng.

Thở nhanh, co lõm lồng ngực: Cần cảnh giác suy hô hấp

BS.CK2 Nguyễn Diệu Vinh cảnh báo, một trong những dấu hiệu quan trọng là trẻ thở nhanh bất thường. Phụ huynh có thể đếm nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên, không khóc và không sốt.

Ngưỡng thở nhanh theo tuổi gồm: Trẻ dưới 2 tháng tuổi từ 60 lần/phút trở lên; trẻ từ 2-11 tháng tuổi từ 50 lần/phút trở lên; trẻ từ 1-5 tuổi từ 40 lần/phút trở lên.

Bên cạnh thở nhanh, phụ huynh cần chú ý tình trạng co lõm lồng ngực, tức phần dưới xương ức hoặc các kẽ sườn bị lõm sâu vào khi trẻ hít vào.

Các biểu hiện như thở khò khè, thở rên, phập phồng cánh mũi hoặc tím tái ở môi, đầu ngón tay cũng là những dấu hiệu bất thường cần được đánh giá y tế.

Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Không bỏ qua dấu hiệu sốt xuất huyết, tay chân miệng trở nặng

Với sốt xuất huyết và tay chân miệng, một số biểu hiện cần đặc biệt lưu ý gồm sốt trên 39°C nhưng không giảm dù đã dùng thuốc hạ sốt đúng liều, hoặc sốt kéo dài trên 2-3 ngày.

Trẻ giật mình chới với, nảy người khi bắt đầu thiu thiu ngủ hoặc ngay cả khi đang chơi, với tần suất trên 2 lần trong 30 phút, cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Ngoài ra, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi cầu phân đen hoặc xuất hiện nhiều chấm xuất huyết dưới da là những biểu hiện bất thường không nên chủ quan.

Đặc biệt, khi trẻ đau bụng dữ dội, nhất là vùng hạ sườn phải, kèm lừ đừ, tay chân lạnh, vã mồ hôi, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Không tự ý dùng kháng sinh cho trẻ

Theo BS.CK2 Nguyễn Diệu Vinh, phụ huynh có thể chuẩn bị thuốc hạ sốt paracetamol, siro ho, nước muối nhỏ mũi để chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, không tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Việc dùng kháng sinh khi không cần thiết có thể làm gia tăng kháng thuốc, gây loạn khuẩn đường ruột dẫn đến tiêu chảy, kém hấp thu dinh dưỡng, biếng ăn, suy dinh dưỡng, chậm lớn; đồng thời làm tăng nguy cơ tác dụng phụ và ngộ độc thuốc.

Khi trẻ mắc bệnh, nên chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên thức ăn loãng, dễ tiêu như cháo, súp. Thay vì 3 bữa chính, có thể chia thành 6-8 bữa nhỏ trong ngày.

Trẻ còn bú mẹ cần tiếp tục và tăng cường số lần, thời gian bú bởi sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu và chứa nhiều kháng thể. Khi trẻ bắt đầu khỏi bệnh, nên cho trẻ ăn thêm 1 bữa mỗi ngày và duy trì trong 1-2 tuần để giúp trẻ lấy lại cân nặng ban đầu.

Cách phòng bệnh Phụ huynh cần cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Dọn sạch nước đọng, diệt lăng quăng quanh nhà; cho trẻ mặc quần áo dài tay và ngủ mùng, kể cả ban ngày. Thực hiện ăn chín, uống sôi, bổ sung đủ nước và nước trái cây giàu vitamin C. Khi trẻ vừa đi nắng hoặc đi mưa về, không để trẻ ngồi ngay trước luồng gió điều hòa; nếu bị dính nước mưa cần lau khô người.