Bụng to dần, sụt cân, phát hiện khối u thận nặng 2 kg

Khối u nặng khoảng 2 kg chiếm phần lớn ổ bụng, đẩy các tạng và mạch máu lớn sang bên đối diện trước khi được phẫu thuật lấy trọn.

U lớn chiếm gần hết ổ bụng

Nam bệnh nhân 43 tuổi đến khám sau khi nhận thấy vòng bụng ngày càng to lên, kèm sụt cân. Thăm khám và chụp CT ổ bụng cho thấy một khối u kích thước khoảng 10 × 18 × 20 cm, xuất phát từ thận phải.

Do phát triển với kích thước rất lớn, khối u chiếm phần lớn không gian trong ổ bụng, đẩy các tạng sang phía trái. Đáng chú ý, tĩnh mạch chủ bị đẩy sang trái và nằm phía trước động mạch chủ bụng.

Với kích thước và vị trí này, phẫu thuật được đánh giá là khó, tiềm ẩn nguy cơ mất máu và tổn thương hệ thống động, tĩnh mạch chủ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

ThS.BSNT Nguyễn Thế Anh, chuyên khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 19-8 cho biết, người bệnh được đánh giá toàn diện trước mổ. Ca bệnh được hội chẩn với ê-kíp gây mê, ngân hàng máu và các bác sĩ chuyên khoa mạch máu để chủ động phương án xử trí các nguy cơ trong phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ khối u, đồng thời vét hạch triệt căn. Sau phẫu thuật, khối u được lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng khoảng 2 kg.

Trường hợp này cho thấy một khối u vùng thận có thể phát triển trong thời gian dài mà biểu hiện ban đầu không rõ ràng. Khi người bệnh nhận thấy bụng to lên hoặc xuất hiện các biểu hiện toàn thân như sụt cân, khối u có thể đã đạt kích thước rất lớn.

Khối u được phẫu thuật thành công - Ảnh BSCC

Những khối u thận trên 20 cm rất hiếm gặp

ThS.BSNT Nguyễn Thế Anh cho biết, theo thông tin từ tài liệu tham khảo được cung cấp, những khối u thận có kích thước trên 20 cm thuộc nhóm rất hiếm gặp. Một số báo cáo ca bệnh trên thế giới ghi nhận khối u phát triển đến kích thước đặc biệt lớn trước khi được chẩn đoán.

Năm 2013, một báo cáo từ Đài Loan ghi nhận trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào sáng có đường kính khoảng 22 cm, nặng 2,7 kg. Năm 2018, các bác sĩ tại Indonesia báo cáo một trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào sáng kích thước 22 × 25 × 18 cm, thể tích khoảng 9.900 cm³ và nặng 5 kg.

Hình ảnh khối u nặng 2 kg sau cắt bỏ - Ảnh BSCC

So với các trường hợp đặc biệt lớn này, khối u kích thước 10 × 18 × 20 cm, nặng khoảng 2 kg của người bệnh 43 tuổi cũng thuộc nhóm có kích thước rất lớn.

Điểm đáng lưu ý là biểu hiện ban đầu của người bệnh khá kín đáo, chủ yếu là vòng bụng tăng dần và sụt cân. Đây cũng là lý do không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường kéo dài.

Bụng to không phải lúc nào cũng do tăng cân. Một số bệnh lý trong ổ bụng có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua Các khối u thận, đặc biệt ở giai đoạn sớm, có thể không biểu hiện rõ ràng. Người dân nên đi khám khi xuất hiện: Tiểu máu. Bụng to hoặc thay đổi kích thước bất thường. Sụt cân không rõ nguyên nhân. Đau vùng hông lưng hoặc đau bụng kéo dài. Sờ thấy khối bất thường trong bụng. Mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

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