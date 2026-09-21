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Xã hội

Cảnh sát giao thông truy vết phương tiện, phối hợp tìm kiếm một nữ sinh

Lực lượng CSGT vừa phối hợp truy vết phương tiện, tìm kiếm và đưa một nữ sinh về với gia đình an toàn.

Bảo Ngân

Ngày 21/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 15h50 ngày 20/9, gia đình anh C.V.M (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) phát hiện con gái là C.T.N.Q (sinh năm 2010) không có mặt tại nhà, nhiều lần liên lạc nhưng không được. Qua trích xuất camera, gia đình xác định cháu đã lên một xe taxi, biển kiểm soát 19H-050.xx, nhưng chưa rõ di chuyển đi đâu.

Lo lắng cho con, gia đình anh M. đã liên hệ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai xác minh thông tin phương tiện và hành trình di chuyển.

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Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Q. đang ở trên xe cùng một nam thanh niên và dự kiến khoảng 18h đón xe khách đi Thanh Hóa. (Ảnh: Cục CSGT).

Qua rà soát, nhận định chiếc taxi có khả năng di chuyển về khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), đơn vị đã liên hệ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

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Tổ công tác đã đưa cháu Q. và những người liên quan về Công an phường Yên Sở để làm việc. (Ảnh: Cục CSGT).

Khoảng hơn 17h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe taxi biển kiểm soát 19H-050.xx đang dừng gần khu vực bến xe Nước Ngầm nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Q. đang ở trên xe cùng một nam thanh niên, dự kiến khoảng 18h đón xe khách đi Thanh Hóa.

Tổ công tác đã đưa cháu Q. và những người liên quan về Công an phường Yên Sở để làm việc và thông báo cho gia đình đến đón.

Sau khi đón con trở về, gia đình anh C.V.M đã viết thư cảm ơn Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 14 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tìm kiếm, kịp thời hỗ trợ gia đình trong lúc lo lắng, giúp cháu trở về an toàn.

>>> Xem thêm video: Xe khách đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.
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