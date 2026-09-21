HbA1c đạt mục tiêu, cụ ông 74 tuổi vẫn có lúc hạ đường huyết 2,3

Nhiều cơn hạ đường huyết vẫn xảy ra dù HbA1c đạt mục tiêu. Theo dõi CGM giúp nhận diện rõ biến động đường huyết trong ngày.

HbA1c đạt mục tiêu, lúc đường huyết cao, lúc hạ nguy hiểm

Người bệnh 74 tuổi ở Chí Tiên, Phú Thọ, có tiền sử đái tháo đường 3 năm, đang sử dụng insulin theo đơn với liều 30-20 đơn vị. Gần đây, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, xuất hiện nhiều cơn hạ đường huyết trong ngày nên đến khám tại Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy HbA1c đạt 6,93%, trong mục tiêu điều trị. Tuy nhiên, chức năng thận của người bệnh đã giảm, với mức lọc cầu thận 58 ml/ph/1,73 m²; men gan bình thường.

Đáng chú ý, dù HbA1c đạt mục tiêu, người bệnh vẫn xuất hiện nhiều cơn hạ đường huyết. Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, đã chỉ định theo dõi đường huyết liên tục (CGM) nhằm ghi nhận diễn biến đường huyết trong ngày.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Thiết bị CGM sử dụng cảm biến nhỏ đặt dưới da, theo dõi nồng độ glucose trong dịch kẽ liên tục và cập nhật dữ liệu sau mỗi vài phút. Qua dữ liệu thu được, bác sĩ có thể quan sát rõ hơn những thời điểm đường huyết tăng hoặc giảm bất thường.

Kết quả theo dõi cho thấy đường huyết của người bệnh dao động lớn, mức độ dao động được ghi nhận là 34,5%. Có thời điểm đường huyết tăng trên 15 mmol/L, nhưng cũng có lúc giảm xuống chỉ còn 2,3 mmol/L.

Những dữ liệu này cho thấy chỉ nhìn vào HbA1c có thể chưa phản ánh đầy đủ diễn biến đường huyết trong ngày. HbA1c phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng trước đó, nhưng không cho biết các thời điểm người bệnh tăng hoặc hạ đường huyết.

Chỉ số đường huyết của người bệnh - Ảnh BVCC

5 ngày theo dõi, điều trị, thời gian đường huyết trong mục tiêu đạt 93%

Dựa trên dữ liệu CGM, các bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ ăn và thay đổi thuốc điều trị đái tháo đường phù hợp.

Sau 5 ngày điều trị và tiếp tục theo dõi bằng CGM, người bệnh không còn các cơn hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết sau ăn. Thời gian đường huyết nằm trong mục tiêu tăng lên 93%, cho thấy đường huyết ổn định rõ rệt hơn.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, đây cũng là một trong những giá trị của CGM trong quản lý đái tháo đường, đặc biệt ở người có đường huyết dao động hoặc nguy cơ hạ đường huyết cao.

Từ những năm 1990, HbA1c đã trở thành chỉ số quan trọng trong đánh giá kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, chỉ số này không thể mô tả đầy đủ sự dao động đường huyết giữa các ngày hoặc trong từng thời điểm của ngày.

CGM theo dõi đường huyết - Ảnh BVCC

CGM được đưa vào thực hành lâm sàng lần đầu vào năm 2000. Các thiết bị ngày càng được cải tiến về độ chính xác và khả năng cung cấp dữ liệu. Hiện nay, các chỉ số từ CGM cùng với HbA1c được sử dụng để đánh giá tình trạng đường huyết, nhất là ở những người có đường huyết biến động hoặc nguy cơ hạ đường huyết.

CGM cho phép theo dõi đường huyết suốt ngày đêm, đồng thời cảnh báo khi đường huyết có xu hướng tăng quá cao hoặc giảm quá thấp. Dữ liệu có thể được hiển thị trên ứng dụng điện thoại, hỗ trợ người bệnh và bác sĩ theo dõi diễn biến đường huyết, từ đó điều chỉnh chế độ ăn và điều trị.

Thiết bị cũng giúp giảm nhu cầu chích máu đầu ngón tay nhiều lần trong ngày, đồng thời cung cấp thông tin về sự thay đổi đường huyết liên quan đến bữa ăn, vận động, giấc ngủ và mức độ căng thẳng.

Chỉ số đường huyết của người bệnh sau điều chỉnh - Ảnh BVCC

CGM đặc biệt được sử dụng ở người bệnh đái tháo đường tuýp 1, người bệnh tuýp 2 sử dụng insulin, người thường xuyên hoặc có nguy cơ hạ đường huyết, phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị cần phù hợp với tình trạng bệnh và được nhân viên y tế tư vấn.

Khi nào cần đặc biệt lưu ý nguy cơ hạ đường huyết? Người bệnh đang sử dụng insulin hoặc thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết. Người xuất hiện nhiều cơn hạ đường huyết trong ngày hoặc ban đêm. Người có đường huyết dao động lớn dù HbA1c vẫn đạt mục tiêu. Người không nhận biết rõ các dấu hiệu cảnh báo khi đường huyết xuống thấp. Khi có bất thường, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để đánh giá và điều chỉnh điều trị, không tự ý thay đổi liều thuốc.

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