[e-Magazine] Á hậu Cẩm Ly: Tôi tin có thể tạo nên một hành trình đáng tự hào

Bước ra từ danh hiệu Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025, Đỗ Cẩm Ly dành gần một năm để tôi luyện cả về nội lực lẫn kỹ năng sân khấu. Với chị, hành trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế không chỉ là một khóa huấn luyện về ngoại hình hay ngoại ngữ, mà là quá trình tự định hình một phiên bản đại diện Việt Nam bản lĩnh, thấu hiểu trọng trách mang trên vai.

- Từ danh hiệu Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 đến chiếc sash đại diện quốc gia tại Miss Cosmo 2026, chị cảm thấy bản thân đã trưởng thành ra sao cả về thế giới quan lẫn bản lĩnh sân khấu?

Trước đây, tôi vẫn nghĩ trưởng thành là biết nhiều hơn, làm tốt hơn mỗi ngày. Nhưng sau gần một năm, tôi nhận ra trưởng thành thật sự nằm ở việc hiểu rõ trách nhiệm phía sau từng cơ hội mình được trao.

Tôi học được cách nhìn mọi vấn đề từ nhiều góc độ và lắng nghe những câu chuyện khác với trải nghiệm của mình. Còn trên sân khấu, tôi không chỉ quan tâm mình đẹp ra sao, trình diễn tốt đến đâu, mà còn ý thức rõ mình muốn truyền tải điều gì qua từng khoảnh khắc. Chiếc sash Việt Nam cho tôi thêm tự tin, nhưng cũng nhắc tôi phải nghiêm túc hơn với từng lựa chọn của mình.

- Chị đã chuẩn bị những gì về ngoại hình, kỹ năng, ngoại ngữ trong thời gian qua để sẵn sàng cho Miss Cosmo 2026?

Tôi đang chuẩn bị song song trên ba phương diện. Về ngoại hình, tôi tập trung cải thiện thể lực và sức bền để giữ năng lượng xuyên suốt hành trình tham gia cuộc thi. Về kỹ năng, tôi rèn catwalk, trình diễn áo tắm, khả năng làm việc trước ống kính, cùng kỹ năng phỏng vấn và ứng xử.

Với ngoại ngữ, tôi không chỉ học từ vựng hay ngữ pháp, mà tập trung vào khả năng giao tiếp thật, làm sao diễn đạt suy nghĩ rõ ràng, tự nhiên, kết nối được với mọi người trong một môi trường quốc tế. Tôi biết mình vẫn còn điều cần hoàn thiện, nhưng mỗi ngày đều đang tiến gần hơn đến phiên bản mà mình muốn mang tới cuộc thi.

- Đâu là thế mạnh giúp chị tự tin tại Miss Cosmo 2026?

Tôi nghĩ thế mạnh lớn nhất của mình là khả năng thích nghi và kết nối. Những trải nghiệm trong vai trò MC, người mẫu và diễn giả giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp cũng như làm việc trước công chúng.

Với tôi, tự tin không có nghĩa là hết sợ hay đã hoàn hảo, mà là khả năng bước vào một môi trường mới, quan sát, học hỏi, và vẫn giữ được màu sắc riêng của mình. Đó cũng là tinh thần tôi muốn mang đến Miss Cosmo 2026.

- Cẩm Ly muốn bạn bè quốc tế nhớ đến mình như thế nào?

Tôi muốn mọi người nhớ đến mình là một cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh nhưng vẫn gần gũi và chân thành. Một cô gái sẵn sàng bước ra thế giới, cởi mở với những điều mới nhưng không đánh mất sự tự hào về nguồn cội.

Tôi cũng mong khi nhắc đến mình, bạn bè quốc tế sẽ nhớ đến một nguồn năng lượng tích cực, người biết lắng nghe và biết tạo ra sự kết nối. Bởi đôi khi, cách chúng ta khiến người khác nhớ đến đất nước mình không nằm ở điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính cách mình đối xử với họ.

- Tham dự Miss Cosmo 2026, Cẩm Ly mang đến dự án cộng đồng thế nào? Điều gì đã truyền cảm hứng cho chị thực hiện dự án đó?

Tôi đang phát triển một dự án cộng đồng theo mô hình caravan giáo dục, hướng đến các em nhỏ độ tuổi tiểu học, khởi đầu từ Phú Thọ - nơi tôi sinh ra. Dự án mong mang đến những nội dung thiết thực về kỹ năng bảo vệ bản thân, giúp các em nhận biết tình huống không an toàn, biết lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Điều truyền cảm hứng cho tôi là niềm tin rằng, giáo dục không chỉ trao cho trẻ em kiến thức, mà còn cho các em khả năng tự bảo vệ mình và tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi cũng luôn nhớ lời bố: “Cho đi là nhận lại”. Vì vậy, tôi muốn dự án không chỉ dừng lại ở những món quà, mà có thể để lại những điều hữu ích và lâu dài cho các em.

- Cuộc thi năm nay mang chủ đề Vietnam - Festination, chị muốn giới thiệu điều gì về đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế?

Tôi mong muốn bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam nơi truyền thống không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng hay nằm lại trong những câu chuyện của quá khứ, mà đang hiện hữu sống động trong đời sống hôm nay.

Đó là một Việt Nam sáng tạo, sẵn sàng hội nhập, nhưng vẫn trân trọng tiếng nói, trang phục, ẩm thực, lễ hội và những giá trị gia đình. Tôi hy vọng Miss Cosmo 2026 không chỉ đưa thế giới đến Việt Nam, mà còn giúp bạn bè quốc tế thật sự cảm nhận được năng lượng và con người nơi đây.

- Cẩm Ly muốn giới thiệu món ăn Việt Nam nào với các thí sinh quốc tế?

Tôi sẽ chọn bánh xèo. Đây là một món ăn rất gần gũi, nhiều màu sắc và cách thưởng thức cũng khá thú vị. Mọi người có thể cùng nhau cuốn bánh với rau, chấm nước mắm và tôi sẽ có cơ hội hướng dẫn các bạn ăn sao cho “đúng điệu”. Đây cũng là món ăn mà bà ngoại hay làm cho tôi ăn mỗi khi mình có dịp về nhà ở Đồng Nai.

Tôi nghĩ ẩm thực không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở trải nghiệm cùng nhau. Một món ăn khiến mọi người ngồi gần lại, cùng trò chuyện và cùng thử một điều mới sẽ để lại ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

- Nếu chỉ được chọn một địa danh Việt Nam để đưa vào hành trình của Miss Cosmo, chị chọn nơi đâu?

Tôi sẽ chọn Khu di tích lịch sử Đền Hùng tại Phú Thọ. Đây là quê gốc của tôi, và cũng là nơi gợi nhắc về cội nguồn chung của người Việt Nam.

Tôi muốn các thí sinh không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn cảm nhận được tinh thần "uống nước nhớ nguồn" - một giá trị rất sâu sắc trong văn hóa Việt. Từ câu chuyện về các Vua Hùng, tín ngưỡng, lễ hội, đến những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, tôi tin đây sẽ là một hành trình vừa giàu cảm xúc, vừa giúp bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam từ chiều sâu lịch sử và con người.

- Theo chị, điều gì khiến văn hóa Việt Nam có thể tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế?

Theo tôi, đó là sự đa dạng nhưng vẫn có một sợi dây kết nối rất rõ ràng. Mỗi vùng miền có giọng nói, món ăn, trang phục và phong tục riêng, nhưng ở đâu cũng cảm nhận được lòng hiếu khách, sự gắn bó với gia đình và tinh thần cộng đồng.

Văn hóa Việt Nam cũng không đứng yên. Người trẻ đang tìm nhiều cách mới để kể lại những giá trị truyền thống qua thời trang, âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ. Chính khả năng vừa gìn giữ cội nguồn, vừa thích nghi với thời đại đã khiến văn hóa Việt Nam có sức sống và dễ dàng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

- Trước hành trình chinh phục vương miện Miss Cosmo 2026, chị nhận được những lời động viên đặc biệt nào?

Tôi rất may mắn khi nhận được sự động viên từ chị Nguyễn Hoàng Phương Linh. Những chia sẻ thực tế của chị về một cuộc thi quốc tế giúp tôi hiểu rằng, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, điều quan trọng nhất vẫn là giữ tinh thần vững vàng và tự tin thể hiện bản sắc của chính mình.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của Giám đốc Quốc gia Ngọc Châu cũng tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Có những người chị luôn quan tâm, hướng dẫn và tin tưởng mình khiến tôi cảm thấy hành trình phía trước dù nhiều thử thách nhưng không hề đơn độc.

- Đâu là vòng thi mà Cẩm Ly mong chờ nhất, vòng thi thử thách nhất?

Tôi mong chờ nhất là những phần thi trình diễn, bởi đó là lúc tôi có thể mang toàn bộ sự chuẩn bị, năng lượng và màu sắc cá nhân lên sân khấu. Tôi muốn mọi người nhìn thấy một Cẩm Ly trưởng thành, tự tin và dám bứt phá hơn so với trước đây.

Đồng thời, đây cũng chính là phần thi đặt ra nhiều thử thách nhất, vì một màn trình diễn ấn tượng không chỉ cần kỹ năng, mà còn đòi hỏi thể lực, phong thái và khả năng làm chủ cảm xúc. Nhưng tôi tin chính những thử thách đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Tôi đang rất háo hức chờ ngày được thể hiện phiên bản tốt nhất của mình.

- Ngoài thời gian luyện tập, chị cân bằng cuộc sống cá nhân như thế nào?

Khi lịch trình càng bận rộn, tôi càng trân trọng những khoảng thời gian rất đỗi bình thường như ở bên gia đình, trò chuyện với người mình yêu thương, nấu một bữa ăn, hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc bản thân.

Tôi cũng đang học cách nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi. Trước đây, tôi luôn nghĩ phải liên tục làm việc mới là cố gắng, nhưng giờ đây tôi hiểu rằng nghỉ ngơi cũng là một phần của sự chuẩn bị. Khi tinh thần được cân bằng, tôi mới có thể trở lại với nguồn năng lượng tốt nhất và giữ được hành trình dài này một cách bền vững.

- Chị có ấn tượng với đại diện nhan sắc đến từ quốc gia nào nhất, vì sao?

Thật lòng, tôi thấy rất khó để chọn riêng một đại diện, vì mỗi bạn đều mang đến một màu sắc và câu chuyện khác nhau. Có người khiến tôi ấn tượng bởi phong thái tự tin, có người thu hút bằng niềm tự hào dành cho văn hóa quê hương, cũng có những bạn ghi điểm chỉ qua sự thân thiện trong lần đầu gặp gỡ.

Với tôi, điều thú vị nhất của Miss Cosmo không nằm ở sự cạnh tranh, mà ở cơ hội được gặp gỡ những cô gái bản lĩnh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi tin khi hành trình chính thức bắt đầu, mình sẽ còn có thêm nhiều bất ngờ và những kết nối đáng nhớ.

- Sau hai mùa Miss Cosmo, đại diện Việt Nam lần lượt dừng chân ở top 5 và top 10, chưa vào top 2. Cuộc thi năm nay nhiều khán giả đặt kỳ vọng chị có thể mang lại thứ hạng cao hơn cho Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Điều này có khiến chị cảm thấy áp lực?

Thay vì xem thành tích của các chị đi trước như một áp lực, tôi chọn nhìn đó như động lực để mình nỗ lực và chuẩn bị nghiêm túc hơn. Những dấu ấn trước đây cho thấy đại diện Việt Nam hoàn toàn có khả năng tỏa sáng tại Miss Cosmo, đồng thời cũng nhắc tôi rằng mình cần tìm được màu sắc và câu chuyện của riêng mình.

Tôi hiểu khán giả kỳ vọng Việt Nam có thể tiến xa hơn, bản thân tôi cũng bước vào cuộc thi với mục tiêu cao nhất. Nhưng tôi không muốn chỉ chăm chăm vượt qua thành tích của một ai đó. Điều tôi có thể làm là hoàn thiện bản thân mỗi ngày, thi đấu hết mình, xứng đáng với chiếc sash Việt Nam mà mình đang mang trên vai.

Tôi tin vào sự chuẩn bị của bản thân và tin rằng mình có thể tạo nên một hành trình đáng tự hào cho Việt Nam. Tôi sẽ thể hiện bằng tất cả khả năng, bản lĩnh và trái tim của mình. Mong mọi người tiếp tục đồng hành, cùng tin vào một kết quả thật đẹp tại Miss Cosmo 2026.

- Cảm ơn Á hậu Đỗ Cẩm Ly về cuộc trò chuyện.