Á hậu Đỗ Cẩm Ly có gì để cạnh tranh tại Miss Cosmo 2026?

Đỗ Cẩm Ly đối mặt nhiều ứng viên đáng chú ý tại Miss Cosmo 2026, nhưng vẫn sở hữu những lợi thế riêng về học vấn và định hướng phát triển.

Sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026, Đỗ Cẩm Ly nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm từ cộng đồng sắc đẹp. Trước đó, người đẹp sinh năm 2003 giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025.

Theo Cẩm Ly, "vũ khí" lớn nhất của cô không nằm ở thành tích hay kinh nghiệm mà là tinh thần tuổi trẻ và sự dấn thân. "Đó là điều đã đưa Ly từ một cô sinh viên đến với những cơ hội mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới", người đẹp chia sẻ với Harper's Bazaar Việt Nam.

Đỗ Cẩm Ly sẽ "mang chuông đi đánh xứ người". Ảnh: FB Đỗ Cẩm Ly.

Cuộc đua sớm xuất hiện nhiều đối thủ đáng chú ý

Miss Cosmo đang bước sang mùa giải thứ ba và ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp. Đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia đã công bố đại diện tham dự như Thae Su Nyein (Myanmar), Bella Ysmael (Philippines), Esmeralda Meza (Mexico), Arina Kirsanova (Malta) và Avani Kakekochhi (Ấn Độ).

Sự góp mặt của các thí sinh đến từ những quốc gia được xem là cường quốc sắc đẹp thế giới cho thấy mức độ cạnh tranh của mùa giải năm nay. Philippines từ lâu được đánh giá cao ở khả năng trình diễn và ứng xử, trong khi các đại diện Mỹ Latin như Mexico thường nổi bật về hình thể và thần thái sân khấu. Ấn Độ cũng là quốc gia nhiều lần tạo dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Việc nhiều quốc gia sớm công bố đại diện đồng nghĩa các thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và xây dựng chiến lược dự thi, khiến cuộc đua năm nay được đánh giá khốc liệt hơn.

Lợi thế từ hình thể và khả năng trình diễn

Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 88-61-97cm, Đỗ Cẩm Ly được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật về hình thể tại Miss Cosmo Vietnam 2025.

Bên cạnh vóc dáng, người đẹp còn ghi điểm nhờ phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và khả năng kết nối với khán giả. Đây là những yếu tố góp phần giúp cô giành ngôi vị Á hậu và được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026.

Tuy nhiên, Cẩm Ly cho biết cô vẫn tiếp tục đầu tư cho việc tập luyện nhằm xuất hiện với phiên bản khỏe khoắn và giàu năng lượng hơn khi bước vào đấu trường quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar Việt Nam, người đẹp cho biết hình thể là một trong những yếu tố được ưu tiên hoàn thiện trong giai đoạn chuẩn bị. Hiện cô duy trì lịch tập từ 3-5 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp và sẽ siết chặt hơn khi cuộc thi đến gần.

"Tôi sẽ đánh mạnh vào phần vóc dáng và kỹ năng trình diễn", người đẹp chia sẻ với Phụ nữ & Pháp luật.

Ngoài việc rèn luyện thể chất, Cẩm Ly còn dành thời gian học hỏi thêm về kỹ năng trình diễn, giao tiếp với truyền thông và trả lời phỏng vấn. Đây đều là những nội dung quan trọng trong hành trình thi quốc tế của các người đẹp.

Ảnh: FB Đỗ Cẩm Ly.

Học vấn và tư duy quốc tế là điểm cộng

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Đỗ Cẩm Ly còn sở hữu nền tảng học vấn nổi bật. Theo Miss Cosmo Vietnam, người đẹp tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM.

Theo Vietnamnet, trong quá trình học tập, cô từng tham gia ban đối ngoại của tổ chức mô phỏng Hội nghị Liên Hợp Quốc IRMUN. Những trải nghiệm này giúp Cẩm Ly rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Đây cũng là những kỹ năng phù hợp với định hướng mà Miss Cosmo theo đuổi trong các mùa giải gần đây, khi cuộc thi không chỉ đề cao ngoại hình mà còn chú trọng khả năng kết nối và truyền cảm hứng của thí sinh.

Ngoài ra, người đẹp còn có sở trường ca hát và nhiều năng khiếu nghệ thuật. Đây được xem là lợi thế giúp cô linh hoạt hơn trong các hoạt động giao lưu, đồng hành và trình diễn tại cuộc thi.

Chọn hành trình riêng thay vì so sánh

Là đại diện Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế, Đỗ Cẩm Ly khó tránh khỏi những so sánh với các người đẹp tiền nhiệm hoặc các đối thủ cùng mùa giải. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô không xem đó là áp lực lớn nhất của mình.

"Tôi không đặt mình vào sự so sánh với bất kỳ ai", Cẩm Ly chia sẻ với Phụ nữ & Pháp luật.

Theo cô, điều quan trọng nhất là tận dụng cơ hội được trao để nỗ lực hết mình và tiếp nối những dấu ấn mà các đại diện Việt Nam trước đó đã xây dựng tại Miss Cosmo.

Người đẹp cũng tiết lộ đã nhận được nhiều lời khuyên từ Hoa hậu Phương Linh - đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo mùa trước. Những kinh nghiệm thực tế từ người đi trước được cô xem là hành trang quan trọng trước khi bước vào hành trình mới.

Trước Miss Cosmo 2026, Đỗ Cẩm Ly lựa chọn tập trung vào quá trình hoàn thiện bản thân thay vì những cuộc so sánh. Với lợi thế về ngoại hình, nền tảng học vấn cùng tinh thần dấn thân, người đẹp được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng khi đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.