Nguyễn Đình Như Vân sáng cửa vào Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới?

Khi Global Beauties liên tục công bố những gương mặt đầu tiên góp mặt trong Top 10 Miss Grand Slam 2025, Nguyễn Đình Như Vân vẫn là đại diện Việt Nam duy nhất còn hiện diện trong cuộc đua. Việc chuyên trang sắc đẹp này thay đổi thể thức bình chọn từ Top 100 xuống thẳng Top 10 trước khi trao danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 khiến cơ hội của Như Vân trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Để đánh giá khả năng tiến sâu của đại diện Việt Nam, cần nhìn vào những lợi thế, thách thức cũng như xu hướng lựa chọn đang được Global Beauties thể hiện ở mùa giải năm nay.

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân. Ảnh: FB Như Vân.

Lợi thế từ danh hiệu quốc tế

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Như Vân khi cô đăng quang Miss Global. Chiến thắng này giúp người đẹp sinh năm 1991 trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành vương miện cuộc thi, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với giới chuyên môn quốc tế.

Trong lịch sử Miss Grand Slam, thành tích tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế luôn là yếu tố được đánh giá cao. So với nhiều ứng viên trong Top 100 chỉ dừng chân ở vị trí á hậu hoặc lọt nhóm chung kết, Như Vân có lợi thế khi bước vào cuộc đua với tư cách đương kim hoa hậu.

Những năm gần đây, các đại diện Việt Nam liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng và đề cử của Global Beauties. Điều đó cho thấy nhan sắc Việt đang dần có vị thế nhất định trong mắt giới chuyên môn quốc tế, tạo tiền đề thuận lợi cho Như Vân ở mùa giải năm nay.

Hồ sơ phù hợp với tiêu chí của Global Beauties

Một trong những điểm mạnh của Như Vân là nền tảng hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang trước khi đến với các cuộc thi nhan sắc.

Hơn một thập kỷ làm người mẫu giúp cô sở hữu kỹ năng sân khấu, khả năng làm chủ hình ảnh và phong thái tự tin trước công chúng. Đây là những yếu tố thường xuất hiện ở các ứng viên được Global Beauties đánh giá cao qua nhiều mùa giải.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Như Vân xây dựng hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, hiện đại và có cá tính riêng. Trong bối cảnh các bảng xếp hạng sắc đẹp ngày càng đề cao dấu ấn cá nhân thay vì vẻ đẹp mang tính khuôn mẫu, đây được xem là một lợi thế đáng kể.

Điểm khác biệt nằm ở hành trình cá nhân

Không chỉ được biết đến với vai trò người mẫu hay hoa hậu, Như Vân còn gây chú ý bởi hành trình trưởng thành của mình.

Trước khi đăng quang Miss Global, cô từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống, từ kinh doanh đến chăm sóc gia đình. Những trải nghiệm ấy giúp người đẹp xây dựng hình ảnh một phụ nữ độc lập, bản lĩnh và giàu năng lượng.

Đây cũng là xu hướng được nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện đại hướng tới. Thay vì chỉ tìm kiếm một gương mặt đẹp, các tổ chức quốc tế ngày càng chú trọng đến câu chuyện phía sau mỗi thí sinh và những giá trị mà họ có thể lan tỏa. Trong khía cạnh này, Như Vân sở hữu một hồ sơ tương đối khác biệt so với nhiều ứng viên cùng tranh tài.

Ảnh: FB Như Vân.

Thách thức từ dàn đối thủ quốc tế

Dù có nhiều lợi thế, hành trình của Như Vân vẫn đối mặt không ít thử thách.

Top 100 năm nay quy tụ hàng loạt hoa hậu và á hậu đến từ các đấu trường lớn như Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational hay Miss Grand International. Đây đều là những hệ thống có sức ảnh hưởng mạnh và sở hữu cộng đồng người hâm mộ rộng khắp.

Ngoài danh hiệu, nhiều ứng viên còn có độ nhận diện quốc tế cao nhờ hoạt động truyền thông hoặc các dự án cộng đồng nổi bật. So với họ, Như Vân phần nào chịu bất lợi khi Miss Global vẫn là một cuộc thi có quy mô nhỏ hơn về mức độ phủ sóng toàn cầu.

Đây là lý do khiến cuộc đua của đại diện Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào thành tích cá nhân mà còn chịu tác động từ sức nặng của hệ thống cuộc thi mà cô đăng quang.

Top 10 đang hé lộ điều gì?

Những gương mặt đã được Global Beauties gọi tên phần nào phản ánh tiêu chí lựa chọn của mùa giải năm nay.

Faith Maria Porter - Á hậu 3 Miss Grand International 2025, Catalina Duque Abreu - đương kim Miss International, Emma Mary Tiglao - đương kim Miss Grand International, Gabriela Borges - Top 5 Miss Cosmo 2025 hay Yolina Lindquist - đương kim Miss Cosmo là những đại diện đến từ nhiều hệ thống cuộc thi khác nhau.

Dù xuất phát điểm không giống nhau, các ứng viên này đều có một điểm chung: sở hữu thành tích nổi bật, câu chuyện cá nhân rõ nét và tạo được sức ảnh hưởng trong năm qua. Một số được đánh giá cao bởi hoạt động cộng đồng, số khác gây ấn tượng bằng hành trình bền bỉ theo đuổi ước mơ hoặc khả năng tạo kết nối với công chúng.

Điều đó cho thấy Global Beauties đang chú trọng nhiều hơn đến giá trị tổng thể của ứng viên thay vì chỉ dựa trên danh tiếng của cuộc thi mà họ tham dự. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý so với quan điểm cho rằng những đại diện đến từ các sân chơi lớn luôn nắm lợi thế tuyệt đối.

Nhìn từ góc độ đó, hồ sơ của Như Vân trở nên phù hợp hơn với xu hướng lựa chọn đang được Global Beauties thể hiện ở mùa giải năm nay. Danh hiệu quốc tế, kinh nghiệm hoạt động lâu năm cùng câu chuyện cá nhân giàu trải nghiệm giúp cô có nhiều điểm tương đồng với nhóm ứng viên đã được gọi tên.

Như Vân có thể đi xa đến đâu?

Nếu nhìn vào những gương mặt đã được công bố, Như Vân có thể chưa nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025. Tuy nhiên, hồ sơ của cô vẫn đủ sức cạnh tranh cho một vị trí trong Top 10.

Tuy nhiên, để hướng tới vị trí cao nhất, người đẹp Việt Nam sẽ phải vượt qua những đối thủ có lợi thế lớn hơn về độ nhận diện quốc tế cũng như sức ảnh hưởng của cuộc thi mà họ đại diện.