[e-Magazine] Phạm Ngọc Anh Thi: ‘Tôi không muốn theo đuổi vẻ đẹp rập khuôn’

Phạm Ngọc Anh Thi sinh năm 2003, hiện theo đuổi nghề mẫu tự do. Cô từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn kỹ năng trình diễn và thử sức tại các sân chơi sắc đẹp.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Anh Thi kể về cơ duyên đến với nghề mẫu tự do, cách cân bằng lịch diễn với việc học và những thay đổi trong suy nghĩ về vẻ đẹp, danh hiệu sau mỗi trải nghiệm thi sắc đẹp.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với nghề mẫu tự do khi còn đang học đại học?

- Khi đang tham gia Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026, tôi nhận được lời mời làm người mẫu. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu và có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực này.

- Chị còn nhớ gì về lần đầu tiên bước lên sàn diễn?

- Lần đầu tiên tôi làm người mẫu là trong một chương trình trình diễn áo dài. Khi ấy, tôi mới bước vào nghề nên quyết định không nhận cát-sê.

Tôi nghĩ ở thời điểm đó, điều mình cần hơn là cơ hội làm quen với sàn diễn, tích lũy kinh nghiệm và có những hình ảnh đầu tiên trong công việc.

- Những ngày đầu làm nghề, điều gì khiến chị thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn?

- Thời gian mới bắt đầu, kỹ năng trình diễn của tôi chưa tốt bằng nhiều bạn khác, thần thái trên sân khấu cũng chưa thực sự chuyên nghiệp.

Nhìn thấy những hạn chế của bản thân, tôi dành nhiều thời gian rèn luyện cách trình diễn và biểu cảm. Để có được hình ảnh như hiện tại là cả một quá trình cố gắng. Tôi nghĩ muốn có thêm cơ hội thì trước hết mình phải chủ động cải thiện những điều còn thiếu.

- Bắt đầu làm người mẫu đúng thời điểm thực hiện đồ án tốt nghiệp, chị cân bằng việc học và lịch diễn ra sao?

- Tôi thường nhận công việc vào cuối tuần và chủ động sắp xếp lịch để không ảnh hưởng đến việc học.

Tôi chỉ tập trung nhiều hơn cho các buổi trình diễn và sân chơi sắc đẹp sau khi hoàn thành việc học. Vì vậy, công việc người mẫu không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện học hành hay khiến tôi bỏ lỡ những trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên.

- Hình ảnh của chị ở giảng đường khác thế nào so với khi đứng trước ống kính?

- Khi đi học, tôi vẫn chú ý đến ngoại hình nhưng thường chọn trang phục đơn giản, thanh lịch như sơ mi, quần jeans và trang điểm nhẹ nhàng.

Khi đứng trước ống kính hay lên sàn diễn, hình ảnh của tôi thay đổi theo yêu cầu của từng chương trình, từ trang điểm đến trang phục. Vì thế, khi làm việc, tôi trông khá khác so với những ngày bình thường ở trường.

- Làm công việc thường xuyên được chú ý về ngoại hình, chị nhìn nhận những điểm cần cải thiện của mình ra sao?

- Từ khi làm người mẫu cũng như tham gia các sân chơi sắc đẹp, tôi chưa gặp những lời nhận xét quá tiêu cực về ngoại hình.

Dù vậy, tôi vẫn thường nhìn lại bản thân để biết đâu là điểm cần hoàn thiện, từ việc tập luyện đến cách xây dựng hình ảnh. Với tôi, những thay đổi ấy cần phù hợp với chính mình và con đường đang lựa chọn.

- Việc làm người mẫu và thi sắc đẹp đã thay đổi quan niệm của chị về vẻ đẹp như thế nào?

- Tôi hiểu rằng mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau về cái đẹp.

Tôi không nghĩ mình cần chạy theo một khuôn mẫu về vẻ đẹp. Thay vào đó, tôi muốn tự tin với những gì mình có và tiếp tục trau dồi những điểm còn hạn chế. Theo tôi, nét riêng mới là điều khiến người khác nhớ đến mình.

- Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam đã thay đổi cách chị nhìn về việc thi hoa hậu ra sao?

- Trước đây, tôi từng nghĩ mình phải tập thể dục, chăm sóc ngoại hình, học tiếng Anh và trau dồi nhiều kỹ năng chỉ để chuẩn bị cho việc thi hoa hậu. Có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì dường như mọi cố gắng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất.

Sau cuộc thi, tôi hiểu rằng những điều đã học không chỉ phục vụ cho một sân chơi. Việc tập luyện, ngoại ngữ hay những kỹ năng tích lũy được đều có thể giúp ích cho tôi trong cuộc sống lâu dài.

Từ đó, cách nhìn của tôi cũng rộng hơn. Giá trị của một chặng đường không chỉ nằm ở kết quả hay danh hiệu mà còn ở những điều mình học được và sự trưởng thành sau đó.

- Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam giúp chị chuẩn bị thêm điều gì cho Hoa hậu Việt Nam 2026?

- Thực tế, tôi đăng ký Hoa hậu Việt Nam trước khi tham gia Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam.

Trong thời gian chờ hoàn tất quá trình đăng ký Hoa hậu Việt Nam, tôi quyết định thử sức ở một sân chơi khác có quy mô quốc gia để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức.

Qua cuộc thi, tôi hiểu hơn về môi trường thi sắc đẹp, đồng thời thấy rõ những điểm bản thân còn cần cải thiện. Những trải nghiệm đó cũng giúp tôi tự tin hơn khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.

- Chị từng chia sẻ sau một cuộc thi rằng mình hiểu rõ hơn “cần gì, muốn gì”. Ở thời điểm hiện tại, câu trả lời của chị là gì?

- Trước đây, có thể tôi quan tâm nhiều đến kết quả. Còn hiện tại, tôi hiểu rằng điều mình cần không chỉ là một danh xưng hay vị trí.

Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc sau mỗi chặng đường, mình đã tiến bộ ra sao, trưởng thành thế nào, hiểu và yêu chính mình hơn bao nhiêu.

Tôi muốn tiếp tục học hỏi, khám phá thêm những khả năng của bản thân. Với tôi, những gì tích lũy được trên hành trình ấy mới là điều có thể ở lại lâu dài.