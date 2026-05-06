Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Game độc quyền vẫn “giữ chân” người mua console

Số hóa - Xe

Game độc quyền vẫn “giữ chân” người mua console

Khảo sát mới cho thấy game độc quyền vẫn là yếu tố hàng đầu khiến người dùng chọn mua máy console, vượt cả ảnh hưởng từ bạn bè và hệ sinh thái.

Thiên Trang (TH)
Dữ liệu khảo sát mới nhất cho thấy game độc quyền vẫn là “át chủ bài” khiến người dùng quyết định mua máy console, bất chấp xu hướng đa nền tảng đang lan rộng.
Dữ liệu khảo sát mới nhất cho thấy game độc quyền vẫn là “át chủ bài” khiến người dùng quyết định mua máy console, bất chấp xu hướng đa nền tảng đang lan rộng.
Theo báo cáo quý I/2026 của Circana, có tới 41% người tham gia cho biết họ chọn mua console vì các tựa game chỉ có trên một hệ máy.
Theo báo cáo quý I/2026 của Circana, có tới 41% người tham gia cho biết họ chọn mua console vì các tựa game chỉ có trên một hệ máy.
Con số này dù giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn vượt qua yếu tố bạn bè cùng hệ máy (38%), cho thấy sức hút của nội dung độc quyền vẫn rất lớn.
Con số này dù giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn vượt qua yếu tố bạn bè cùng hệ máy (38%), cho thấy sức hút của nội dung độc quyền vẫn rất lớn.
Trong bối cảnh Sony và Microsoft liên tục đưa game lên PC và nền tảng khác, nhiều ý kiến từng cho rằng thời kỳ độc quyền đang dần kết thúc.
Trong bối cảnh Sony và Microsoft liên tục đưa game lên PC và nền tảng khác, nhiều ý kiến từng cho rằng thời kỳ độc quyền đang dần kết thúc.
Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cho thấy điều ngược lại, khi chính game độc quyền vẫn là động lực cốt lõi thúc đẩy doanh số phần cứng.
Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cho thấy điều ngược lại, khi chính game độc quyền vẫn là động lực cốt lõi thúc đẩy doanh số phần cứng.
Với PlayStation, chiến lược mở rộng sang PC chưa gây ảnh hưởng lớn nhờ lợi thế thương hiệu và thời gian phát hành chênh lệch giữa các nền tảng.
Với PlayStation, chiến lược mở rộng sang PC chưa gây ảnh hưởng lớn nhờ lợi thế thương hiệu và thời gian phát hành chênh lệch giữa các nền tảng.
Trong khi đó, Xbox đang đối mặt áp lực rõ rệt khi việc phát hành đa nền tảng khiến sức hút phần cứng suy giảm, dù doanh thu từ game vẫn tăng trưởng.
Trong khi đó, Xbox đang đối mặt áp lực rõ rệt khi việc phát hành đa nền tảng khiến sức hút phần cứng suy giảm, dù doanh thu từ game vẫn tăng trưởng.
Giới phân tích nhận định, trong cuộc đua console tương lai, việc cân bằng giữa mở rộng hệ sinh thái và giữ lại game độc quyền sẽ là yếu tố sống còn quyết định thành bại của các hãng.
Giới phân tích nhận định, trong cuộc đua console tương lai, việc cân bằng giữa mở rộng hệ sinh thái và giữ lại game độc quyền sẽ là yếu tố sống còn quyết định thành bại của các hãng.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#game độc quyền #console #bán hàng #thị trường game #PlayStation #Xbox

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT